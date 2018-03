El consejero delegado de Metro de Madrid anuncia el inicio de un plan para desamiantar el suburbano

El consejero delegado de Metro de Madrid ha asegurado este viernes que ya está adjudicada la contratación de la empresa para empezar a "retirar de forma inmediata" el amianto de los convoyes que lo contienen (entre el 3 y el 4% del total).

Así lo ha indicado en una comparecencia en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid para informar de la presencia de amianto en trenes y estaciones del suburbano, así como de las gestiones que se han tomado para eliminarlo; a instancias de Podemos y PSOE. La cita ha coincidido con la primera jornada de paros en el suburbano como respuesta a la ausencia de medidas de seguridad con los trabajadores, acreditada por la Inspección de Trabajo.

En los pasillos de la Cámara regional, Carabante ha asegurado que ya han contratado a la empresas para eliminar amianto de las primeras series de los trenes, que es "una empresa homologada" para llevarlo a cabo. Así, una vez que estén aprobados los planes de trabajo y se sustituyan "esas primeras unidades", se irán sustituyendo el resto; no solo los trenes sino el resto de las instalaciones del suburbano.

"Tenemos que hacerlo compatible con el servicio y pretendo convocar a los sindicatos el mismo para planificar ese plan. El coste se determinará en ese plan y va a suponer muchos millones de euros y en las instalaciones tenemos previsto destinar 100 millones de euros y vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo y que los sindicatos colaboren", ha explicado.

Asimismo, ha trasladado un "mensaje de tranquilidad" a todos los trabajadores y usuarios de Metro y ha señalado que le gustaría que todos "colaborasen en este mensaje de tranquilidad". "Hay que ser rigurosos en las afirmaciones que hagamos en este asunto y que puede generar alarma social si no se hacen afirmaciones con el rigor que requiere este asunto de esta envergadura. Espero que no utilicen esto políticamente un debate sobre lo que ha pasado y lo que está pasando, porque he oído declaraciones que no han sido rigurosas", ha instado.

Carabante ha llevado 14 actas de la Comisión de Seguridad y Vigilancia de Metro de Madrid, con la que, a su parecer, se confirma que la "seguridad de la red de Metro está garantizada absolutamente". "Solo hay que tener en cuenta que es la primera vez en cien años de la historia de Metro en la que se reconoce una enfermedad profesional y por tercer año hemos recibido el premio a las empresas que gestionan con buenas prácticas la seguridad laboral", ha defendido el consejero delegado, cuya empresa ha sido multada con 191.000 euros por la Inspección de Trabajo por no cumplir con las medidas mínimas de seguridad. El asunto se encuentra ahora en manos de la Fiscalía, que empieza a interrogar a algunos trabajadores la semana que viene.

Además, Carabante ha justificado que ese elemento tóxico se ha usado de "manera masiva" en instalaciones, vehículos o viviendas hasta su prohibición en el año 2002. La Ley, según ha explicado, "no obliga su retirada" y, por eso, "la presencia era tan masiva y continúa siéndolo ahora".

Carabante ha aseverado que tuvo conocimiento de la presencia de amianto en el año 2017 y es en marzo de 2017 cuando se conoce por el servicio de salud laboral de que un trabajador de escaleras mecánicas manipuló piezas de frenado hechas con amianto". La oposición en bloque ha reprochado a Metro no haber actuado antes para solucionar el problema y han culpado al consejero delegado de "ocultarlo" y de "conocerlo" antes de la fecha que acredita.

Los portavoces de los grupos han recordado a Carabante la existencia de un listado del año 2003, enviado por la empresa pública a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. "¿Quién se lo comunicó a usted, quien dentro de la dirección de Metro le comunicó la presencia de amianto? ¿No conocía el informe del 2003, cuando ha sido conocido, le han estado ocultando a usted información?", le ha cuestionado el diputado socialista Daniel Viondi.

Desde ahí febrero de 2017, la fecha que da Carabante, se mantienen según su relato 14 reuniones en el Comité. En abril, en virtud de esa "extensa" información se elabora "el listado de las personas que habían podido manipular esos antiguos frenos y que podrían haber estado en contacto con el amianto y se comprueba que 56 personas en activo y 56 que ya no están en la empresa pudieron estar en contacto con el material y se les citó para vigilancia sanitaria específica.

Las piezas con amianto

Carabante ha explicado que los trenes que contienen amianto son dos piezas, uno es el 'apagachispas', que "no es más grande que una caja de zapatos y tiene el 10 por ciento de amianto" y las otras piezas son suplemento de 'contactores'. "El porcentaje máximo de amianto hoy en cada uno de los trenes se trata del 0,009 por ciento de su volumen. La mayoría de ellos van bastante por debajo de la presencia de amianto", ha puntualizado.

Además, entre las medidas que han ido implantando desde febrero de 2017 se ha elaborado un folleto explicativo sobre riesgos de amianto con fotos para que conozca el personal de la compañía qué es el amianto y se han llevado a acabo jornadas de formación.

También, se han realizado actuaciones en vigilancia, con revisiones médicas y específicas a 342 personas y "gracias a Dios" han resultado negativos. Además, se han tomado actuaciones Comité de Seguridad y Salud con 14 actas y se ha creado un grupo de trabajo específico para análisis y estudio del amianto.

De hecho, en este grupo hay reuniones "periódicas todos los días", para que "de todos los departamentos se pongan en común elementos y trabajos de forma ordenada y el Comité de Seguridad y Salud haga un trabajo especifico del estudio de la problemática del amianto".