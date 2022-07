Los cronistas de la Villa rechazan a Tim Burton como Embajador de Madrid

Hace unas semanas José Luis Martínez-Almeida anunció que iniciaría los trámites para otorgar el título de Embajador de Madrid al cineasta estadounidense Tim Burton, de 63 años. El alcalde de Madrid tenía intención de inaugurar esta distinción con el autor de Eduardo Manostijeras, Batman, Charlie y la fábrica de chocolate o Big Eyes. Sin embargo, tal y como ha podido saber este periódico, el informe encargado a los cronistas de la Villa ha resultado desfavorable. Los expertos rechazan nombrar a Tim Burton como Embajador de Madrid, según confirma el Área de Cultura del Ayuntamiento. Este periódico ha reclamado al área que dirige Andrea Levy el escrito de los técnicos, pero desde Cultura han declinado hacerlo público.

Desde el Consistorio señalaron con el anuncio que el nombramiento de Burton “potenciaría la imagen de Madrid”, porque se trata de “un artista de talla y fama mundial”. Entonces pusieron en marcha el procedimiento para la concesión del título, que fue incorporado al reglamento de distinciones honoríficas del Ayuntamiento el pasado abril. La intención de este nuevo título es “distinguir a las personas que hayan destacado por sus actividades o servicios en el exterior en beneficio de la ciudad de Madrid”. En el caso de Tim Burton no han quedado demostrados dichos servicios. Según lo previsto por la norma, se concederán un máximo de tres títulos de Embajador cada año.

La concesión “solemne” del título quería coincidir, según los planes del Ayuntamiento, con el estreno de un espectáculo de experiencia inversiva sobre la obra del director, en el Espacio Ibercaja Delicias, después del verano. “Es decir, pretendemos concederle el título a alguien antes de que haga algo positivo por la ciudad”, explica Constantino Mediavilla, uno de los cronistas de la Villa de Madrid que ha emitido informe negativo a la concesión. El cuerpo consta de 12 miembros, entre historiadores y periodistas, que se dedican a estudiar y difundir la vida de Madrid.

Ni vínculo ni promoción

Mediavilla indica a este periódico que han remitido varios informes individuales y todos los que ha podido leer son desfavorables. “Es poco justificable que nos pidan un informe a posteriori, cuando ya han anunciado el nombramiento. Por otro lado, salvo por error o desconocimiento, entiendo que la promoción de Madrid en su obra o en su persona es ninguna. A mí me gusta su cine pero no existe ninguna referencia a la ciudad. Para la concesión de este título debería, al menos, proyectar una imagen positiva de Madrid. Yo no he encontrado ninguna. Si le concedemos el título por la exposición que va a hacer estaríamos entregándoselo por algo que no ha ocurrido y no sabemos qué es”, cuenta el periodista a elDiario.es.

Pedro Montoliú, periodista, asegura que todos los cronistas que han ofrecido su opinión han rechazado el nombramiento. La propuesta tiene el voto en contra de Carmen Iglesias, Antonio Castro, Ruth Toledano, Feliciano Barrio, Constantino Mediavilla y el propio Montoliú. “Nos parece innegable la figura de Tim Burton, pero no existe ninguna relación con Madrid y nunca ha hecho campaña por la ciudad. La ha visitado una vez, eso sí. Por todo creemos que no hay motivo para darle el primer título de Embajador de Madrid a este personaje. Estudiamos el caso y descubrimos que no existe ninguna relación entre Tim Burton y Madrid. Es nuestra opinión, pero no es vinculante. Disentimos de la decisión anunciado y lamentamos que se desperdicie una oportunidad como esta”, asegura Pedro Montoliú.

La Junta de portavoces de Cultura del Ayuntamiento muestras indignación por la “chapuza” que el Área de Cultura ha realizado. Informan desde Cultura que la propuesta la han retirado de la votación de hoy, martes, porque “faltaba adjuntar el documento de los cronistas”. Por este motivo pasa a votarse en la próxima Junta de portavoces. Sin embargo, desde Más Madrid indican que el Área no ha incluido el informe de los cronistas a pesar de que el reglamento de distinciones honoríficas lo exige. Al no adjuntarse el informe se ha reclamado y en ese momento se informa al resto de grupos que en informe existe pero que es “contrario” a la concesión. Hoy estaba prevista la votación de la concesión y el Área no ha incluido el informe desfavorable.

Mar Espinar, la portavoz del PSOE, explica a este periódico que Tim Burton cuenta con el reconocimiento de todos los madrileños por su brillante trayectoria profesional. “Unos minutos antes de comenzar la Junta nos hemos enterado de que el informe de los cronistas es negativo. Ocultar información a la oposición, por despiste o porque entienden que es un trámite innecesario, no es una práctica aceptable y por eso hemos pedido que se retire el punto. Madrid merece mejores gestores que no retuerzan la institución cada vez que se atisba la posibilidad de no hacer lo que quieren”, explica Espinar.

Pilar Perea, de Más Madrid, considera que “esta es otra falta de respeto y muestra de desastre de este Gobierno”. “No sólo no completan la información antes de traerla a votación, sino que teniendo el informe en contra, no lo aportan. No valoramos si Tim Burton lo merece o no, simplemente consideramos que no aportar un informe negativo de los cronistas a una votación roza la prevaricación”, sostiene Perea.