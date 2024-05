Decenas de profesores universitarios protestan en Madrid en apoyo a sus colegas palestinos: “Es un 'academicidio'”

Decenas de docentes se han concentrado este martes frente al Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid para protestar por la situación que atraviesan sus compañeros en Gaza. La mañana apenas había comenzado cuando los profesores ocupaban las escaleras que llevan a la entrada del edificio académico portando carteles que señalaban los cientos de asesinatos que ha sufrido la docencia palestina y la masacre que está causando el estado de Israel en el ámbito estudiantil.

“Israel está aniquilando el sistema educativo y académico de Palestina” tenía como título el comunicado que ha pronunciado la Red Universitaria de Madrid por Palestina (RUCMP) que consta de docentes pertenecientes a siete universidades de la Comunidad (UCM, UAM, UPM, UC3, URJC, UNED, UAH) y con el que han denunciado el “academicidio” que se está sufriendo por el conflicto. “No podemos quedar al margen de lo que está pasando, además de la docencia también se ha asesinado a 135 periodistas y un infanticidio execrable, el 39% de la población asesinada son menores”, explicaban los portavoces de la concentración ante el respaldo y aplausos de sus compañeros.

El profesorado también ha señalado los datos de Scholars Against the War on Palestine en los que reflejan que Israel ha bombardeado todas las universidades de Gaza, ha asesinado a más de 1.000 docentes e investigadores y está privando a más de 90.000 estudiantes de su legítimo derecho a recibir formación académica. “Exigimos romper relaciones con las universidades israelíes que, lejos de condenar esta masacre, la fomentan con su implicación en la ocupación y en la industria militar y de defensa de Israel”, señalaba la portavoz respecto a los objetivos que tienen los docentes.

Desde RUCMP también demandan el fuego incondicional, la denuncia internacional del genocidio, la ruptura inmediata de relaciones con Israel, el bloqueo a las empresas y entidades colaboradoras con la masacre y ayuda a los académicos, investigadores y estudiantes de Gaza. “Todo lo que está pasando es injustificable, pero nosotros estamos haciendo hincapié en que hay una situación académica en la que se está asesinando tanto profesores como alumnos y se están matando el futuro y a toda una sociedad”, comenta una de las profesoras de Veterinaria de la Complutense.

Tras varios minutos en los que los docentes han mostrado a los presentes carteles con los profesores e investigadores asesinados, las portavoces del movimiento han comenzado el discurso con el que denuncian todo lo que está sucediendo en Gaza y en el que han concluido con una cita de Abdel Razzaq Takriti, un reconocido historiador palestino que asegura que “el objetivo de Israel no sólo es matar a la persona, sino también el conocimiento que tienen”.

“Eran facultades, no bases militares”, han empezado a corear los docentes que portaban pañuelos palestinos y banderas del país cuando la portavoz ha finalizado sus demandas. “Viva Palestina libre” o “boicot a Israel” han sido otras de las proclamas que han resonado en todo el Rectorado acompañado de aplausos a los docentes.