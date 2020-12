El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Borja Cabezón deja su escaño y se perfila como nuevo director de Casa América

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Borja Cabezón deja su escaño en la Cámara madrileña. Cabezón se perfila como candidato a dirigir Casa América, después de que el Ministerio de Exteriores haciendo uso de su capacidad para proponer en Estatutos haya lanzado su candidatura, que tiene que respaldar aún el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad como integrantes del patronato.

Este nombramiento siempre se ha resuelto en consenso con la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital, apoyando inicialmente la candidatura de Exteriores. El Ministerio financia con 1,4 millones de euros la institución –el 92% del presupuesto– y por ello le corresponde proponer al candidato. La Comunidad de Madrid aporta menos de 60.000 euros y el Ayuntamiento de la capital algo menos de 50.000, con lo que se completa el presupuesto.

El acuerdo sin embargo no acaba de llegar después de que el PP haya puesto reticencias a la candidatura de Cabezón, aunque según fuentes conocedoras de las negociaciones entre las tres partes, el proceso de desbloqueo para designar al ya exdiputado regional nuevo director general de Casa América podría iniciarse esta misma semana.

El politólogo madrileño de 40 años cuenta con el apoyo expreso de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de su director de gabinete Iván Redondo, según ha podido saber este periódico. Desde Moncloa destacan su amplia experiencia en América Latina así como su "profundo conocimiento de la sociedad americana", antes de que Cabezón fuera designado director general de Asuntos Nacionales en el primer mandato de Sánchez.

Casa América ha tenido hasta ahora siete directores generales, de los cuales cuatro de ellos han tenido formación diplomática. Cabezón sería el cuarto director general no diplomático, aunque desde el Gobierno destacan que Cabezón sería el único de los directores no diplomáticos que cuenta con experiencia política o profesional en Latinoamérica.

Su currículum es amplio en esta materia. Fue coordinador e impulsor de tres Cumbres Iberoamericanas de jóvenes celebradas en Buenos Aires, México y Madrid gracias a conseguir el apoyo de instituciones como la SEGIB, la OIJ, la AECID española y diferentes empresas españolas con presencia en América Latina. Además, el ya exdiputado autonómico, también fue elegido director técnico durante cuatro años del programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos de la Fundación Carolina, la Fundación Rafael del Pino y el Banco Santander y seleccionado por la Administración de Estados Unidos para el programa de inmersión en el propio país. En el ámbito privado, además de haber emprendido varios proyectos vinculados a las energías renovables, fue miembro del Consejo Asesor de la fundación Elecnor donde trabajó varios proyectos en Uruguay y Honduras.

A lo largo de su trayectoria ha contado con el respaldo del ex presidente del Gobierno Felipe González, el ex ministro de Exteriores y ex Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea Javier Solana o Enrique Iglesias, ex Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y ex Secretario General de la SEGIB.