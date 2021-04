La exdirectora de Salud Pública de Ayuso que dimitió pide ir a votar el 4M para "defender la salud pública"

Yolanda Fuentes fue la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso hasta el 7 mayo de 2020. Dimitió por en plena crisis del coronavirus, después de negarse a firmar el informe para solicitar al Ministerio de Sanidad el paso a la fase 1. Fuentes volvió a su plaza en el hospital Clínico San Carlos y ahora, a través de un vídeo en el que participan una veintena de sanitarios, pide a los madrileños el voto para defender la sanidad pública.

"Esta vez no será en los balcones, sino en las urnas; no será con nuestros aplausos, sino con nuestros votos", expresa la médica que durante las últimas semanas ha sido muy crítica con la gestión de la crisis sanitaria. "Si algo hemos aprendido en esta pandemia es la importancia de la Sanidad Pública. Apoyarla era una de las razones para salir a aplaudir a las ocho. Si entonces aplaudiste en los balcones el #4M te pedimos que no te quedes en casa", ha escrito en su perfil de Twitter.

Si entonces aplaudiste en los balcones el #4M te pedimos que no te quedes en casa: #AplaudeConTuVoto por la #SanidadPublica — Yolanda Fuentes🇪🇸🏳️‍🌈🇮🇨 (@_YolandaFuentes) 29 de abril de 2021

El vídeo lo componen un total de 19 trabajadores sanitarios entre médicos, enfermeros, un celador, una psicóloga. #AplaudeConTuVoto es el hastag con el que piden apoyar la sanidad pública en las urnas el próximo 4 de mayo, día de las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid.

También participa en el vídeo Carlos Velayos, intensivista, que explica que se necesitan "hospitales para poder ingresar con dignidad" así como UCI "para cuando las cosas se ponen difíciles. "El próximo 4 de mayo tenemos la oportunidad de juntarnos para aplaudir a la Sanidad Pública", dice la enfermera Concha Fernández.

"Esta vez no será en los balcones, sino en las urnas. Esta vez no será con nuestro aplausos, sino con nuestros votos", dice la exdirectora de Salud Pública de Madrid Yolanda Fuentes. Fuentes se fue tras no querer quiso avalar el cambio a la fase para el que la región no estaba preparada. "Y será tan importante como lo fue entonces. Si salíais a aplaudir entonces, el próximo 4 de mayo no os quedéis en casa y salid a votar”, piden los sanitarios en el vídeo.

Yolanda Fuentes ha guardado durante todo este año silencio, no ha concedido tampoco entrevistas, aunque en su cuenta de Twitter ha ido mostrando su opinión sobre la gestión de la Comunidad de Madrid sobre la pandemia. En la segunda ola, comparó esta gestión con el hundimiento del Titanic.

Este miércoles, Fuentes aprovechó el lema de campaña de Ayuso, "Libertad", para escribir un mensaje crítico contra la candidata del PP: "Entender que la libertad es hacer lo que te dé la gana en pandemia, con las UCIS por encima de su capacidad y con los compañeros derrotados me parece, cuanto menos, impúdico". Ha sido criticada ya por algunas personas en twitter que la han acusado de tener pactado un puesto con la izquierda por ese vídeo. Fuentes ha respondido: "Dimití y perdí mi carguito, mi proyecto profesional y mi buen sueldo por defender la salud de los que consideraba estaban a mi cargo, incluida gente como usted", ha dicho en referencia a su salida hoy, también en Twitter.

Con su salida, llegó al Gobierno regional Antonio Zapatero, hasta entonces director del hospital de campaña de Ifema, para el que Ayuso creó una viceconsejería de Salud Pública y estrategia COVID -19. Ahora, el puesto de directora general de Salud Pública lo ocupa Elena Andradas.