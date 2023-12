El Gobierno de Ayuso pleitea en los tribunales para impedir el acceso al expediente académico de la presidenta

El nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como “alumna ilustre” de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, decidido en diciembre de 2022 y materializado el pasado enero, generó una fuerte oposición entre profesores y alumnos. La polémica llevó a una ciudadana a interesarse por el currículo académico de Ayuso para saber si su trayectoria en la universidad justificaba tal distinción, pero el Gobierno regional denegó su petición alegando que se trataba de “datos confidenciales”.

El caso terminó en el Consejo de Transparencia que, después de estudiar todos los pormenores, finalmente falló a favor de la solicitante e instó a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Pública de la Comunidad de Madrid a solicitar a la Complutense dicho expediente para que la ciudadana pudiera acceder al mismo. Pero, según ha podido confirmar elDiario.es, el Ejecutivo de Ayuso ha recurrido a los tribunales para impedir hacer llegar esa información.

La solicitante reclamó conocer “el nombre de cada asignatura de la carrera y la calificación obtenida” en cada una de ellas, así como los mismos datos para el Máster en Comunicación Política y Protocolo que aparece en el currículum oficial de Ayuso que figura en la página web de la Asamblea de Madrid. Siempre según esa información pública, la presidenta madrileña es “licenciada en Periodismo” por la Complutense y tiene un “Diploma de Estudios Avanzados” del mismo centro. En otras versiones biográficas se añade que “ha obtenido un Máster en Comunicación Política y Protocolo”, mientras se explica que “ha trabajado en departamentos de comunicación de varias empresas y fundaciones, así como en emisoras de radio y prensa digital en España y otros países”. En su biografía de la página web del PP figura también un “Máster en Comunicación Corporativa”.

En otros perfiles de la presidenta se especifica que, efectivamente, estudió en esa universidad pública entre los años 1997 y 2002 y tiene un Máster en Comunicación Política aunque cursado en el Instituto Séneca, además de un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública obtenido en IESE Business School - University of Navarra. Los datos coinciden con los que publica Cvitae, una página especializada en la elaboración de currículos: Ayuso estudió en la Universidad Complutense de Madrid entre 1997-2004, tiene un Diploma de Estudios Avanzados en Periodismo, obtenido entre 2002 y 2004; un Máster en Comunicación y Protocolo del Instituto Séneca, 2003-2004; y un Programa de Liderazgo para la Gestión Pública, realizado en IESE Business School de la Universidad de Navarra entre 2011 y 2012.

Un expediente “de interés público”

El informe abierto a raíz de la solicitud de la ciudadana por parte del Consejo de Transparencia de Madrid, un órgano independiente que ahora Ayuso quiere reformar con el fin de controlarlo, explica que el pasado 6 de marzo de 2023 este organismo recibió “una reclamación de la solicitante” ante su disconformidad con la respuesta dada a su petición de información, formulada a primeros de febrero a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, relativa al expediente académico de la licenciatura de Ayuso. La ciudadana explica al Consejo que dicha petición le “fue denegada alegando que afecta a datos personales”. “No obstante [añade] su expediente es de interés público, teniendo en cuenta que ha sido declarada 'alumna ilustre' en la Universidad Complutense de Madrid”.

El 5 de junio el Consejo admitió a trámite su reclamación y le dio traslado a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid para que pudiera presentar “las alegaciones que considere convenientes y, en general, toda la información o antecedentes que puedan ser relevantes para resolver la citada reclamación”. El 2 de agosto Transparencia recibió las explicaciones del Gobierno regional justificando su negativa a la petición “al implicar el acceso por un lado a información de carácter personal” y, por otro, al no ser “requisito necesario la aportación de expediente académico para el ejercicio de alto cargo”.

El Gobierno de Ayuso apeló, entre otras leyes, al reglamento general de protección de datos del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2016 “relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”, que determina que estos “quedan restringidos a la finalidad con la que se obtuvieron”. El Ejecutivo regional alegó además que “lo solicitado corresponde a una formación anterior a sus funciones como presidenta de la Comunidad de Madrid” y añadió que esos datos ya estaban publicados y “disponibles” en el Portal de Transparencia de la CAM.

El Consejo de Transparencia dio entonces diez días de plazo para que la reclamante presentara sus propias alegaciones, pero no obtuvo respuesta. Entonces dictó su propia resolución: “En el caso que nos ocupa, la información requerida debe considerarse información pública dado que estamos ante una información relativa a un expediente académico, que son datos recogidos por una administración pública, que obran en su poder, y han sido obtenidos en el ejercicio de sus funciones y competencias”.

El citado organismo recordó, además, que el artículo 41 de la ley de transparencia madrileña establece que “la solicitud que se refiera a información que no obre en poder del órgano a la que se dirige, éste la remitirá, en un plazo no superior a cinco días, al competente e informará de esta circunstancia al solicitante”. Y que “cuando el órgano al que se dirija la solicitud desconozca el que sea competente para resolver sobre el acceso a la documentación solicitada, procurará averiguarlo. Si lo llegase a conocer deberá darle traslado en el plazo de cinco días, e informará de esta circunstancia al solicitante”.

Invita al Gobierno a que se dirija a la Universidad Complutense

Seguidamente el Consejo de Transparencia instó a la Comunidad de Madrid a que se dirigiera a la Universidad Complutense para pedir el expediente, “máxime cuando ha sido este organismo quien ha tomado la decisión de nombrar a la presidenta como alumna ilustre”.

En su dictamen, los tres miembros del Consejo de Transparencia advirtieron a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid de que “si no se diera cumplimiento al contenido” de la resolución “o lo hiciera de forma parcial o defectuosa, el Área a la que corresponda la tramitación de la reclamación, o el Pleno en los casos que le corresponda, remitirán los correspondientes requerimientos instándole al cumplimiento íntegro de la misma y, de no atenderlos, se podrá remitir el expediente a la Presidencia del Consejo para que inicie el procedimiento sancionador regulado en el Título VI de la Ley 10/2019, de 10 de abril”.

“Asimismo [añade el escrito], de todo ello se dejará constancia en el informe que el Consejo remite anualmente a la Mesa de la Asamblea de la Comunidad de Madrid”. También informa de que “de acuerdo con el artículo 48 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Transparencia y Participación”, su resolución “tiene carácter ejecutivo y será vinculante para los sujetos obligados por la Ley 10/2019, de 10 de abril”. Ante esta situación, el Gobierno de Ayuso decidió presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según han confirmado fuentes del propio gabinete de la presidenta a elDiario.es, y el caso está ahora en manos de los tribunales.

Cambios para el control del Consejo de Transparencia

Precisamente hace apenas unas semanas el Gobierno de Ayuso anunció una serie de modificaciones en las leyes que regulan el funcionamiento de diversos organismos públicos regionales, como Telemadrid, la Cámara de Cuentas y también el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, que es el encargado de velar por que se cumpla la Ley de Transparencia en esta comunidad. Entre sus competencias está la de resolver las reclamaciones y denuncias que puede interponer la ciudadanía cuando el Gobierno o una administración regional pretenda ocultar información pública. En la actualidad este Consejo está dirigido por tres miembros que la Asamblea de Madrid eligió con los votos favorables de tres quintas partes de la Cámara, es decir, por una “mayoría cualificada”, como establece la ley. El mandato de los tres consejeros dura seis años en los que la presidencia la ocupa uno de ellos, rotándose cada dos años.

La proposición que ha presentado el PP, que ahora tiene mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, haría desaparecer estos nombramientos y el presidente del organismo sería designado directamente por el propio Ejecutivo “a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia”. Los mandatos serían de cuatro años y solo se podrá estar durante dos como máximo en el cargo. Además, la proposición del PP también elimina el régimen de sanciones para las administraciones que incumplen la normativa en materia de Transparencia y el Consejo dejará de depender orgánicamente de la Asamblea de Madrid para pasar a hacerlo de la Consejería de Presidencia y, por tanto, del propio Gobierno. La modificación, que ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia, por tanto, saldrá adelante.

Un título honorífico y polémico

Justamente fue hace un año, en diciembre de 2022, cuando la Universidad Complutense decidió nombrar a Ayuso “alumna ilustre” de la Facultad de Ciencias de la Información junto a la periodista de TVE Almudena Ariza, el escritor Arturo Pérez Reverte y otros egresados entre los que estaban Rafa Antón, fundador de la agencia de publicidad China y chief creative officer en Llorente y Cuenca; y Ángel Expósito, periodista, exdirector de Europa Press y ahora director de La Linterna en la Cadena COPE, entre otros. En una nota informativa, la UCM aseguraba que Ayuso sería reconocida 'Alumni UCM Ilustre' “a propuesta del Rectorado” debido a que fue “la primera alumna de la facultad en ostentar la presidencia de Gobierno de una comunidad autónoma y la primera en la historia autonómica española licenciada en el área”.

Se premia y se da aplauso a quienes tienen poder, simplemente por el poder que tienen, que han ganado sin el mérito que se les atribuye. Como catedrática de la UCM, me avergüenzo de este y otros nombramientos a mandatarios propios de una universidad vasalla. https://t.co/Jn73X2kmZf — EVA ALADRO (@evaladro) 16 de diciembre de 2022

La entrega del título tuvo lugar el 24 de enero de 2023, día de San Francisco de Sales, en un acto presidido por el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache Goñi, y el decano de la Facultad, Jorge Clemente Mediavilla. Pero estuvo precedida y rodeada en todo momento de una fuerte polémica. Primero, por la denuncia de varios profesores de la Facultad de Ciencias de la Información sobre el proceso llevado a cabo, ya que el nombramiento de Ayuso no llegó a pasar por la Junta de la Facultad. Uno de los miembros de este órgano, Ricardo Jimeno, denunció en su día que “la lamentable” propuesta no había sido votada ni aprobada en la Junta a diferencia del resto de los propuestos. “Es imposición unilateral del Rectorado. No se entiende la imposición de la Universidad Complutense, no nos representa”, escribía Jimeno en las redes sociales.

Otra de las profesoras de la facultad que ya impartían clases en aquella época, la catedrática Eva Aladro, también mostró su oposición al reconocimiento, por haberlo conseguido “sin el mérito” requerido. “Me avergüenzo de este y otros nombramientos”, sentenció en su cuenta de X.

La asamblea de trabajadorxs, estudiantes y sanitarixs se concentra el 24 de enero a las 10:00 en la facultad de Ciencias de la Información de @unicomplutense contra el nombramiento de Ayuso como alumna Ilustre, #AyusoNonGrata



‼️VIVA LA LUCHA DE LAS SANITARIAS‼️ pic.twitter.com/a8RmaB4PLB — Pan y Rosas Madrid (@panyrosasmad) 17 de enero de 2023

La indignación causada llevó incluso a que se realizara una recogida de firmas online para profesores, alumnos e investigadores de la UCM, con el objetivo de reclamar al rectorado y al decano de la Facultad de Ciencias de la Información la retirada de la distinción a Ayuso. Las protestas se extendieron a organizaciones de estudiantes que, en colaboración con otros colectivos, convocaron una “jornada de lucha” en la Facultad de Ciencias de la Información los días previos al acto por considerar un “escándalo” la distinción otorgada a la presidenta madrileña.

Durante el acto de entrega, Elisa Trivino, la alumna reconocida con un premio por el expediente más alto de toda la promoción de 2022 de la Facultad de Ciencias de la Información, llegó a decir que no quería el reconocimiento “para absolutamente nada” porque lo recibió de la misma institución que rindió honores a Ayuso. “¿De qué me sirve? No lo sé. No sé quién ha decidido que soy la mejor de la promoción, supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso”, dijo.

Trivino preguntó a los asistentes si alguien conocía su nombre a pesar de ser la mejor alumna de su promoción. “Yo creo que no, ¿verdad? Pero el de Ayuso sí. ¿Está haciendo algo por nosotros?”. Cuando la estudiante lanzó esta pregunta se empezaron a escuchar aplausos y un rotundo sí entre los presentes que chocaba con las protestas que precedieron al evento. “Yo creo que no”. “Hoy es un día muy triste porque cuando oigo Ayuso, oigo aplausos”, continuó Trivino. “¿Sabéis a quién quiero aplaudir? A mis profesores de verdad y a la Complutense de verdad, yo estoy orgullosa de ser complutense y hoy es un día de luto porque nos han tirado por tierra”, dijo. Ella concluyó con un grito: “Ayuso, pepera, los ilustres están fuera”.

El caso llegó a provocar la dimisión del vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, que presentó por carta su renuncia al rector Joaquín Goyache el pasado 13 de enero, según publicó infoLibre.