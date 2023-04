Los “íntegros” de Villacís: su lista para el 28M solo mantiene a cuatro concejales

La gente que la vicealcaldesa de Madrid y candidata de Ciudadanos a la alcaldía, Begoña Villacis, “querría tener uno al lado en todos los momentos de la vida”, aquellos compañeros con quienes “iría hasta el final de donde fuese”, las “buenas personas” que superaron los momentos de “cribado” que la vida va presentando o, en resumidas cuentas, los cuatro ediles que sobreviven a la entropía de una formación que sumó 11 concejales en las elecciones de 2019 y hoy se conformaría con volver a conseguir representación, han asistido esta mañana a la presentación de la lista con la que el partido tratará de aferrarse al pleno municipal. Una selección “mejor que en 2019” en la que prima la “integridad”, cualidad en la que la propia Villacís ha insistido una decena de veces durante su intervención.

Por orden de candidatura acompañarán a Villacís Silvia Saavedra, concejala de Participación Ciudadana, Mariano Fuentes, de Urbanismo, y Miguel Ángel Redondo, de Economía. Santiago Saura, número 2 en 2019, luego distanciado de Villacís —apoyó a Edmundo Bal en las primarias del partido en vez de a Inés Arrimadas, preferida por la vicealcaldesa— ha sido recuperado ahora simbólicamente para cerrar la lista. “Hay que saber reconocer las etapas […] No quiere decir que me desvincule”, ha indicado este. El resto, figuras alejadas de la primera línea, que “no tienen necesidad de estar en política”, pero que no son como quien se “arrima en los buenos momentos y desaparece en los malos”, según ha afeado Villacís.

Los desaparecidos son los seis concejales de la coalición del Gobierno con el PP que no repiten, con distinto grado de desafección. José Aniorte, edil de Familia y Ángel Niño, de Innovación y Emprendimiento, están en las quinielas para pasarse a la lista del PP, mientras que la responsable de Deportes, Sofía Miranda, ha pedido el voto para el alcalde, José Luis Martínez-Almeida. “Consumo el menor tiempo posible en la gente que se va […] No son Piqué, que les tenga que dedicar una canción”, ha bromeado Villacís. Los otros tres, Alberto Serrano, Martín Casariego y Concha Chapa, dan un paso al lado, con la aparente comprensión de la candidata. “La política es muy dura, a veces la gente acaba agotada”, justificó, aunque sí dijo que todos “sabían perfectamente” si iba a contar o no con ellos.

A Villacís le han pasado factura sus coqueteos con el PP, aunque hoy ha repetido que ella no se ha desviado de su posición de centro liberal, cuya importancia sigue siendo “trascendental” como freno a la “radicalidad”. “El candidato de Pedro Sánchez en Madrid es Ortega-Smith”, ha dicho, siguiendo la tesis de que al presidente del Gobierno le interesaría que la extrema derecha se estrelle gobernando en la capital para apuntalar el voto del PSOE en el resto del país.

Aval urbanístico en el hotel de lujo

El acto de presentación se ha desarrollado en una terraza de uno de los hoteles de lujo de la Plaza de España, otro de tantos que han aflorado en los últimos años en Madrid en consonancia con un modelo urbanístico avalado por Mariano Fuentes, edil del ramo y “extraordinariamente bien recibido en todo el sector inmobiliario de Madrid”, según ha elogiado Villacís, sonriendo abiertamente y sin un segundo de descanso junto a él. También intentaban sonreír Saavedra, Redondo y los nuevos de la lista —hasta 20— que comparecieron. Entre estos, en los puestos del quinto al octavo, Hugo Moreno, portavoz en el distrito de Villaverde; Belén del Pozo, asesora en el distrito de Latina; Eduardo Torres, secretario de Organización local y Ana García Grimau, coordinadora de políticas sociales del partido en la Comunidad de Madrid.

La vicealcaldesa ha defendido que los madrileños sabrán valorar su trabajo, su “lealtad” e “integridad”. Ha repetido que rechazó por dos veces ser alcaldesa —“Eso no lo harían muchos políticos hoy en día”, según sus cuentas— por respeto al acuerdo de gobierno, y ha defendido, al hilo de los comentarios en ese sentido del alcalde Almeida, que no era lo mismo marcharse del PP cuando Ciudadanos no tenía un pacto de gobierno, como hizo Ángel Garrido en la Comunidad de Madrid, que hacer lo propio en las actuales circunstancias. “La integridad es muy importante en la vida”, ha remachado, por si acaso.