Dos concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid dejan el partido y abandonan a Villacís

Dos de los once concejales de Ciudadanos del Ayuntamiento de Madrid, José Aniorte y Ángel Niño, han decidido en las últimas horas abandonar su partido para dejar abiertas las puertas a su posible fichaje por el PP de cara a las próximas elecciones municipales. Dos abandonos que suponen todo un varapalo para la candidata municipal del partido, Begoña Villacís, a dos meses escasos del 28 de mayo. Pese a su decisión, los dos continuarán ostentando sus cargos en el Gobierno de coalición que Ciudadanos mantiene con el PP.

El primero en anunciar su baja del partido ha sido José Aniorte, delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Lo ha hecho en un hilo en su cuenta de Twitter en el que explica las razones de su marcha y agradece a la vicealcaldesa la “confianza y dedicación” que le ha dedicado durante estos casi cuatro años de mandato en el gobierno de coalición que comparten con el PP. “Hoy he solicitado mi baja como afiliado de Ciudadanos. Para el partido, para mis compañeros en el grupo municipal, para los vocales vecinos, para los afiliados y para Begoña Villacís sólo tengo una palabra: gracias. Gracias por vuestra confianza y dedicación”, inicia su hilo.

“Creo que el momento político que vive España exige la unidad del centro y la derecha. Los resultados electorales desde 2019 demuestran que los votantes piensan lo mismo. Y creo que la política social a favor de las familias será decisiva en los próximos años”, prosigue, para a continuación asegurar que como delegado del área social del Ayuntamiento mantiene su “compromiso” de trabajar por las “familias madrileñas” hasta el final del mandato. “Mi deseo es que lo iniciado en estos cuatro años tenga continuidad en el futuro, y confío en poder contribuir a ello”, ha escrito.

El segundo edil que ha abandonado el partido es Ángel Niño, Delegado de Innovación y Emprendimiento, y presidente de Mercamadrid, aunque éste aún no ha hecho pública oficialmente su decisión.

Según adelantó este martes El País, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es la que tiene la última palabra a la hora de confeccionar las candidaturas de las elecciones tanto autonómicas como municipales, ha dado ya el visto bueno a Almeida para que ambos puedan formar parte de su candidatura para el Ayuntamiento de Madrid. No obstante Martínez-Almeida ha negado este martes que haya abordado con Ayuso el fichaje de estos dos ediles de Ciudadanos para su lista electoral, que está sin confeccionar, y se ha limitado a decir que contará “con los mejores”.

Un golpe casi mortal para Villacís

La posible incorporación de estos dos concejales al PP supondrá un golpe casi mortal para Villacís de cara a la cita con las urnas. La dirigente regional de Ciudadanos quedó muy tocada tras sus coqueteos con el partido de Feijóo y sus deseos, explicados a los miembros de su grupo -aunque luego matizados- de que no descartaba concurrir a estas elecciones como “una corriente interna” del PP. Posteriormente decidió presentarse a las primarias internas para ser la candidata del partido, cargo para el que fue designada sin lograr siquiera los avales necesarios para hacerlo.

En el partido no es ningún secreto que el grupo municipal, compuesto por once concejales, está dividido y partido en dos desde hace tiempo. Ya desde entonces los rumores de que Almeida quería atraer a sus filas a Aniorte estaban cada vez más extendido. De hecho, el alcalde incluyo imágenes del delegado de Familia en los carteles electorales de su campaña publicitaria, “Momento Madrid”. “Por primera ve la capital supera los 1.000 millones de euros destinados a políticas sociales”, se jactaba. Todo un guiño al concejal.

Por su parte, Niño ya insinuó en aquella polémica reunión interna que mantuvo Villacís con su grupo que su permanencia en el partido podía llegar a su fin en breve. “Todos sabéis que yo puedo volver a la empresa privada sin problemas. Aquí no hay ningún tonto. Repito. Creo que no hay ningún tonto”. “En Madrid no se puede ir en una plataforma independiente con el PP. En la izquierda sí se puede, pero en Madrid el PP no va a querer listas conjuntas. Ellos van a ganar las elecciones. ¡Quitémonos las caretas! ¡Hay que debatir si vamos en las listas del PP o de Ciudadanos!”, dijo.

La propia Villacís, consciente de que Almeida baraja estos fichajes, advirtió recientemente al regidor en un desayuno informativo que esperaba que fuera “leal” con ella, como ella lo había sido con él, y no intentara captar a nadie de su partido para las listas municipales del PP en las elecciones del 28M: “No ganaría votos y quedaría como un traidor”, sentenció. “No creo que Almeida vaya a ser desleal conmigo. Él dijo que éramos dos partidos en un gobierno, y lo somos, por lo que eso sería una grandísima deslealtad. Él no es un traidor, no ganaría ningún voto llevándose a nadie”, insistió, destacando, no obstante, que Ciudadanos “no es Cuba” y que hay libertad para que cada uno haga “lo que considere más oportuno”. “Si la gente quiere quedarse, que se quede”. Pero al menos dos de sus ediles han decidido marcharse. Y podrían no ser los únicos.