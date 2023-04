Los coqueteos con el PP de varios ediles de Ciudadanos de Madrid complican el futuro de Villacís

En Ciudadanos todos los ojos están puestos en lo que pueda pasar el 28 de mayo, pero especialmente en lo que ocurra en las elecciones municipales de Madrid, el último bastión que les queda y del que depende su supervivencia o su muerte política mientras esperan a las generales. Los más optimistas mantienen la esperanza de poder sobrevivir en el ayuntamiento de la capital, en donde en 2019 lograron 11 concejales y cerraron un pacto de Gobierno con el PP de José Luis Martínez-Almeida. La primera, la propia Begoña Villacís, que está convencida de que si se emplea a fondo en una buena campaña podría salvar los muebles, aunque sea por la mínima, para tener de nuevo la oportunidad de ser “decisivos” si el alcalde no logra esa “amplia mayoría” a la que apela para gobernar en solitario. La vicealcaldesa no para de repetir que es mucho mejor para Madrid volver a reeditar un pacto PP-Ciudadanos que dejar que sea Vox el que condicione o entre en el Gobierno, una posibilidad de la que Almeida tampoco quiere oír hablar.

Pero son varios los factores que juegan en contra de la vicealcaldesa. Además de las encuestas, incluso internas, que en su mayoría dejan a Ciudadanos fuera del Ayuntamiento de Madrid, está la grave crisis interna que vive su grupo municipal, partido en dos desde hace tiempo. De hecho, ya se da por seguro que más de la mitad de sus once concejales no van a repetir en la candidatura del 28M que aún no se conoce.

Algunos de ellos explican en conversación con elDiario.es que sus planes son volver a sus antiguos puestos de trabajo en el sector privado conscientes de que no van a salir. Los tres primeros puestos, que son los que tienen alguna posibilidad de lograr representación, según los sondeos, se supone que serán ocupados por Villacís y dos de sus fieles: Mariano Fuentes y Silvia Saavedra. Aunque todo está por ver. Según los consultados, Villacís ni siquiera les ha preguntado si quieren acompañarla de nuevo en la candidatura, que es todo un misterio.

Pero entre los once también hay quienes miran de reojo la posibilidad de dar el salto al PP donde, sin embargo, no todos tendrán las puertas abiertas. “El talento que había en Ciudadanos ya se vino conmigo”, dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado enero, cuando se desató la tormenta tras filtrarse las conversaciones que había mantenido la vicealcaldesa con el coordinador nacional del PP, Elías Bendodo. Según adelantó el diario El País, Villacís se estaba planteando ser una corriente interna dentro del partido de Feijóo y así se lo trasladó los concejales de su grupos en una reunión.

La extraña designación sin primarias

A raíz de aquel episodio, aunque la dirigente madrileña intentó reconducir la situación anunciando que se quedaba en Ciudadanos y presentándose a las primarias, su imagen se ha visto seriamente dañada. Son muchos en el partido los que no la perdonan el “espectáculo” que dio con sus amagos de abandonar Ciudadanos, sus coqueteos con el PP. Todo ello, además, a espaldas de la nueva dirección y cuando el partido acababa de salir de su Asamblea General extraordinaria, la de la “refundación”, un proceso que ella misma copilotó. La puntilla fue conocer luego la extraña manera en la que fue designada candidata al Ayuntamiento de Madrid ya que tanto ella como Aruca Gómez, la aspirante a la Comunidad de Madrid, no alcanzaron los avales suficientes para concurrir a las primarias. Pese a ello, en una interpretación libre de reglamento por parte de los órganos del partido, ambas fueron proclamadas como ganadoras.

Metida en su precampaña, la vicealcaldesa además está viendo ahora con contrariedad cómo Almeida planea hacer algún fichaje de entre los suyos. En concreto, el de José Aniorte, delegado de Familias, Asuntos Sociales y Bienestar Social, que ha manejado un presupuesto de un millón de euros en este mandato para políticas sociales en una de las áreas de las que más presumen en el Gobierno de coalición y a la que más critica la oposición. Aniorte es el único concejal de Ciudadanos que aparece en los carteles que acaba de lanzar el alcalde como reclamo de su campaña electoral, todo un guiño al concejal de Ciudadanos.

La reacción de Villacís no se hizo esperar y aseguró que espera que Almeida sea “leal” con ella y no intente captar a nadie de su partido para las listas municipales del PP en las elecciones del 28M: “No ganaría votos y quedaría como un traidor”, sentenció, en un desayuno informativo. “No creo que Almeida vaya a ser desleal conmigo. Él dijo que éramos dos partidos en un gobierno, y lo somos, por lo que eso sería una grandísima deslealtad. Él no es un traidor, no ganaría ningún voto llevándose a nadie”, insistió, destacando, no obstante, que Ciudadanos “no es Cuba” y que hay libertad para que cada uno haga “lo que considere más oportuno”. “Si la gente quiere quedarse, que se quede”.

Después adelantó que “los concejales más importantes” estarán en su lista que enriquecerá con “perfiles nuevos” que harán “mejor equipo”. También recordó al alcalde que ella siempre se ha comportado con “lealtad” dentro del Gobierno de coalición. Sobre todo cuando pudo desbancarle [con una moción de censura] y no lo hizo o pudo fichar también a gente del PP en sus listas en 2019, y tampoco lo hizo.

El polémico desayuno con Rivera

Aquel desayuno, sin embargo, hizo saltar la caja de los truenos. Villacís comprobó con enfado cómo varios de sus ediles la plantaron y no acudieron a arroparla. Para sorpresa de algunos en cambio si acudieron Albert Rivera y el que fuera su número dos en el partido, José Manuel Villegas. Pero por allí no aparecieron ni Pepe Aniorte; ni Alberto Serrano, ni Concha Chapa, ni Ángel Niño. Sí estaban presentes, en cambio, Mariano Fuentes, Silvia Saavedra, Miguel Ángel Redondo, y Santiago Saura, cuya asistencia sí que sorprendió ya que fue número dos de Edmundo Bal en la lista a las primarias alternativa a la de Patricia Guasp para liderar el partido.

Saura fue el sustituto de la delegada de Deportes, Sofía Miranda, enfrentada con Villacís, después de que esta renunciara a su cargo como portavoz adjunta del Grupo Municipal de Ciudadanos en Cibeles a finales del pasado mes de diciembre alegando “motivos personales”. La concejala también acudió a aquel desayuno. De momento, desde su entorno aseguran que sus planes son dejar la política pero su nombre es otro en los que podría estar pensando Almeida para incorporarla de alguna manera al PP.

Ángel Niño es, por su parte, delegado de Área de Innovación y Emprendimiento de Madrid. Según publicó El País, durante una tensa reunión que Villacís mantuvo a mediados del pasado mes de enero con su grupo, Niño afirmó: “Todos sabéis que yo puedo volver a la empresa privada sin problemas. Aquí no hay ningún tonto. Repito. Creo que no hay ningún tonto. En Madrid no se puede ir en una plataforma independiente con el PP. En la izquierda sí se puede, pero en Madrid el PP no va a querer listas conjuntas. Ellos van a ganar las elecciones. ¡Quitémonos las caretas! ¡Hay que debatir si vamos en las listas del PP o de Ciudadanos!”.

El feo de esos concejales sentó muy mal a la vicealcaldesa porque evidenciaba la falta de unidad que hay en el grupo y demostraba una gran indiferencia hacía su persona. Villacís no ha dejado de quejarse de que hay una “campaña” en su contra orquestada por compañeros de su propio partido que quieren “dañarla” y que no dudarían en poner palos en las ruedas para que se estrelle en estas elecciones. “Son tiempos difíciles y habrá gente a la que le tiemblen las piernas. Lo fácil es mucho más apetecible. Son dos concejales que a lo mejor se sienten más cómodos con el PP pero esto no me va a quitar tiempo”, sostuvo entonces, al ser preguntada por esas posibles fugas.

Objetivo, rebatir las encuestas

Pasada esa página, Villacís está poniendo ahora todo su empeño en volcarse en la campaña electoral con la esperanza en dar la vuelta a las encuestas. Como algunos que la conocen bien vaticinaron a esta redacción hace tiempo, se trata de una campaña “muy personalista” basada en su imagen y alejada de las siglas de su partido, que ha sustituido por las siglas del “Madrid D.C.”, es decir, “Madrid, Distrito Capital”. Una campaña muy 'a la americana' que ha puesto en manos de una prestigiosa agencia de publicidad para impulsar su figura en redes sociales.

De momento, se pueden ver ya varias enormes lonas en edificios muy céntricos de Madrid con su foto que está acompañada de un número de teléfono de Whatssap y un código QR para aquellos madrileños que lo deseen interactúen con ella. Un bot, 'Bego', al que se le pueden hacer propuestas, como pedirle asistir a los próximos actos de la vicealcaldesa, quedar con ella, e incluso, programar una llamada para que te atienda personalmente. Son cinco opciones las que te ofrecen: Tengo una idea para mi barrio; Quiero asistir a los encuentros; Quiero hacerte una pregunta; Quiero hablar con Begoña; o Queda con Begoña.

‼️Begoña Villacís 🍊 arranca la precampaña con una lona gigante en la que se lee 'Madrid D.C.' junto con un mensaje en el que invita a los madrileños a escribir a su equipo vía Whatsapp 📲.



"¿Quedamos?"https://t.co/EqNRLwPZK9 (via @cs_moncloa) pic.twitter.com/0EmRAFzXXP — EM-electomania.es (@electo_mania) 15 de marzo de 2023

La vicealcaldesa se va a volcar en la calle para explotar su tirón electoral, convencida de que ella es el mejor activo de Ciudadanos. Y sin dejar de lado a la comunidad latinoamericana, muy numerosa en Madrid. La candidata al ayuntamiento de la capital mostró hace unos días otra de sus muchas caras en la inauguración de un campo de softball: la de jugadora de este deporte agradecida a sus “hermanos” de Latinoamérica.

En aquel acto, según informó Somos Madrid, la edil insistió en el hermanamiento entre el pueblo español y el latinoamericano. “Últimamente tenemos que escuchar discursos que yo desde aquí rechazo. España y Latinoamérica son hermanas, somos hermanos. Cuando yo voy a América quienes primeros me reciben son los míos, que son los latinos. Y cuando vosotros venís a Europa donde primero venís es a España, que somos latinos, somos hermanos, culturas muy similares”, les dijo a los presentes, a los que agradeció “la cultura y la alegría que traéis a la ciudad”.

Y es que todos los esfuerzos son pocos. La vicealcaldesa sabe que el 28 de mayo no solo es la última oportunidad para Ciudadanos, sino para mantenerse también ella políticamente viva. Según ha dicho en varias entrevistas, si en esta ocasión no logra representación, dejará la política y no se postulará para encabezar ninguna candidatura de las generales ni querrá formar parte de ellas. “Mi compromiso está en Madrid. La vida no me da para más”, zanjó, en aquel polémico desayuno informativo. Pero no todos la creen y hay quién sigue cruzando apuestas de que terminará en el PP.