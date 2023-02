Villacís se reivindica como candidata de Ciudadanos en Madrid: “Quieren que desaparezcamos y no lo vamos a consentir”

La portavoz nacional de Ciudadanos Patricia Guasp ha presentado este sábado en sociedad a los candidatos que concurrirán en 12 comunidades a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, y también a las aspirantes a las alcaldías de Madrid, Begoña Villacís, y de Barcelona, Anna Grau. El acto, celebrado en el Centro Cultural Fernando de los Ríos de la capital, ha estado marcado por las ausencias de la exlíder de la formación y portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, que ya anunció que no iba a poder estar por “motivos personales”, y la de Edmundo Bal, enfrentados desde la celebración de las primarias. Tampoco han asistido a la presentación los diputados del grupo parlamentario, la mayoría afines a Bal.

La más aplaudida de todos ha sido Begoña Villacís que en su turno de palabra ha 'regañado' a sus compañeros por haberla hecho emocionarse. “Cabrones, eso no se hace”, les ha soltado. La vicealcaldesa de Madrid, que recientemente se ha visto envuelta en la polémica por sus coqueteos con el PP y sus dudas sobre su futuro, ha dejado claro a los suyos este sábado, tras ser proclama candidata a la alcaldía de Madrid, que se “siente profundamente orgullosa que de ser de Ciudadanos” porque cree que “es el mejor proyecto político de la España reciente”, el único proyecto -ha añadido- que le hizo “dejar su confortable vida privada y empezar otra vida muy loca e ilusionante”.

Villacís ha querido reivindicarse como uno de los referentes del partido y ha asegurado ante a sus compañeros que no se pueden “dar por vencidos, advirtiendo, en clara referencia al PP: ”No les compremos el marco. Sabemos que molestamos y que les encantaría darnos por desaparecidos“, ha clamado . ”Si nos largamos solo queda gente como ellos; están jugando con fuego, a dividirnos y a confrontarnos y eso no lo podemos consentir“, ha proseguido, provocando más aplausos entre los asistentes al acto. Según ha dicho, ”el único antídoto“ para acabar con la lacra de la corrupción es Ciudadanos . ”Por eso no nos quieren aquí porque quieren más libertad para hacer lo que les dé la gana, solo les importa lo suyo mientras a nosotros lo que nos importan son nuestros vecinos y la política local“, ha añadido

Villacís: “El 28 de mayo tendremos un fiestión”

“Los que estamos en Madrid sabemos lo que hemos currado y lo hemos hecho de verdad, así que id con la cabeza muy alta”, ha arengado a los demás candidatos “Quiero que vayáis a la campaña con orgullo, con convicción y con principios”, ha pedido Villacís, prometiendo que ella se “va a dejar la pie”. “Tengo la combinación perfecta- ha desvelado- la de la ilusión de 2015 y la mala leche que me han creado en estas ultimas semanas”, ha dicho, en velada referencia a los días en los que ha estado en el centro de la polémica ante sus reuniones con dirigentes del PP, partido al que no ha citado. Tampoco ha nombrado ni una sola vez al alcalde José Luis Martínez-Almeida.

La vicealcaldesa, muy animada, ha augurado que el próximo 28 de mayo, día de las elecciones, “vamos a tener un fiestón que no se la van a creer ni ellos” y se ha comprometido a pagar ella “esa ronda”.

Durante el acto ha intervenido también Anna Grau como candidata a la alcaldía de Barcelona, que ha desvelado que “el día más feliz de su vida” ha sido el saber que había ganado las primarias. “Estamos de un vivo que da miedo”, ha sentenciado Grau, asegurando que el proyecto de Ciudadanos “no es un sueño ni un espejismo, es lo más grande que le ha pasado a este país de norte a sur”. Para la periodista y candidata a la alcaldía de Barcelona si su partido despareciera, “millones de ciudadanos se quedaría huérfanos”. “Nada es perfecto pero todo es posible si nos mantenemos unidos”, ha añadido, pidiendo a la vez “que nadie se desanime, que nadie sa vaya”, citando en ese momento a “Inés y a Edmundo, os necesitamos a todos , ha asegurado. ”Somos imprescindibles y vamos a ser decisivos“ ha vaticinado Grau, muy animada.

La portavoz nacional, Patricia Guasp, que ha cerrado con su intervención el acto, también ha afirmado que “el nuevo Ciudadanos está más vivo que nunca”, mientras alababa a los candidatos: “Sois unos valientes por dar un paso al frente”, “sois la mejor opción”, les ha dicho, alertándoles de que tiene que luchar en estas elecciones porque, en su opinión, “está en juego la libertad para vivir y está en juego la clase media que sostiene el estado de bienestar”, y deben luchar también contra “los dos enemigos que tiene España, el populismo y la ambición”.

Los candidatos que han sido ratificados este sábado son: Manuel Iñarra, al Principado de Asturias; Isabel Bello, al Gobierno insular de Canarias : Félix Álvarez, al Gobierno de Cantabria; Carmen Picazo, al Gobierno de Castilla La Mancha; Fernando Baselga, para la Junta de Extremadura; Aruca Gómez, para la Comunidad de Madrdi; María José Rose, al Gobierno de la Región de Murcia; Carlos Pérez-Nievas, al Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra; Ángel Gabriel Iñiguez, para el gobierno de la Rioja; Mamen Peris, a la Generalitat Valenciana y la propia Patricia Guasp, que opta al Gobierno de las Islas Baleares.