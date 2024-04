La oposición carga contra Ayuso por los retrasos de su política de vivienda y el contraste con el piso de lujo en el que vive

En rara sincronía, la oposición en bloque ha cargado esta mañana en la Asamblea de Madrid contra la política de vivienda de Isabel Díaz Ayuso. El plan Vive de alquileres asequibles, anunciado en 2019 con la promesa de levantar 25.000 pisos, avanza a paso de tortuga y así lo han repetido Más Madrid, PSOE e incluso Vox. La izquierda ha señalado el contraste entre los resultados del plan y el ascenso residencial de la propia Ayuso a cuenta del piso de su pareja -que ha admitido cometer fraude fiscal- en el que vive ambos, además del ático de lujo del que los dos disfrutan justo encima de la vivienda. La presidenta ha defendido su plan inmobiliario, “el mejor de Europa”, frente a la “liberticida” ley de vivienda estatal y ha insistido que el Estado “arremete contra su pareja”. Además, ha reiterado que el piso donde ambos viven no es propiedad de ella: “Yo no tengo nada”.

Uno detrás de otro, los portavoces de la oposición han mencionado esta mañana las cifras del plan Vive, que prometía levantar 25.000 pisos en ocho años. La pandemia retrasó su ejecución, pero llegado 2024, sigue en mínimos. “De las 25.000 que prometió, entregó 435”, ha empezado Rocío Monasterio, de Vox. “Solo el 2%”, señaló, por su parte, Juan Lobato, del PSOE. “En 2023 no llega al 1%. Tarde, mal y a precio de mercado”, ha cargado, a su vez, Manuela Bergerot, de Más Madrid.

Es posible que Ayuso no se esperase la andanada secuencial de sus rivales, pero igualmente ensayó un contraataque: acusó a Monasterio de ser “portavoz de [Pedro] Sánchez”, defendió ante Lobato que la ley estatal de vivienda es “liberticida” y “da pavor a los propietarios” y a Bergerot le respondió que la mejor política de vivienda es “el empleo, para poder sufragársela” y , en ese sentido, la culpa acaba siendo de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no publique “ninguna estadística”.

Además de ir con retraso, el plan Vive está teniendo problemas en los acabados. En la primera promoción, entregada en Alcorcón, los flamantes inquilinos se quejan de de desniveles en los suelos, averías eléctricas y otros defectos en los pisos y los espacios comunes, con más de 1.500 incidencias comunicadas. Lo ha recordado hoy Bergerot, para quien estos fallos responden a que la política de vivienda madrileña solo beneficie a “especuladores y comisionistas”. “La obra de su piso es ilegal, pero seguro que no se la han entregado con esos desperfectos”, ha comparado.

Lobato recordó a Ayuso que ella mismo declaraba en 2021 que vivía de alquiler en un piso de 60 metros cuadrados y hoy disfruta de un piso y un ático de lujo. “Usted ha decidido que el presunto delito fiscal de su pareja sea un problema de la presidenta […] No mienta, no manipule”, criticó, y la emplazó a hacer públicos los informes de Hacienda que señalan a Alberto González Amador. Ayuso se revolvió: “Que todos los poderes del Estado arremetan contra un ciudadano es muy propio del sanchismo”. Luego mezcló otros casos mediáticos, todos ellos sin relevancia penal, al contrario del que afecta a su pareja. “Todos los años hay millones de Inspecciones fiscales. Contra Monedero, Nadia Calviño, Pedro Duque... Y no es que el Estado fuera contra ellos, es que les ayudó a que las cosas pasaran inadvertidas”.

El piso de lujo no es de lujo porque “es de Franco”

Ayuso volvió a negar que su piso de lujo sea de lujo. El argumento, en esta ocasión es que la construcción estuvo ligada al Instituto Nacional de la Vivienda de Franco. “Si usted dice que es una vivienda de lujo y resulta que pertenece al parque de vivienda protegida de Franco, al Instituto Nacional de la Vivienda, que es lo que ha criticado… ¿Dice usted que Franco hacía viviendas de lujo? Tengan cuidado, que la comisión de memoria histórica los va a perseguir”, ironizó, en referencia a Bergerot.

En medio de la discusión, Ayuso tuvo tiempo para anunciar dos medidas. La primera, que permitirá que las oficinas y los solares destinados a este fin se puedan reconvertir para habilitar viviendas. La segunda, eliminar los planes especiales de infraestructuras para reducir los tiempos para la construcción de vivienda pública. Sobre el plan Vive, sin embargo, no asume tacha. Ha defendido que “es el mejor de Europa” y quien señala sus problemas es porque “está mintiendo”.

