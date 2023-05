Las izquierdas madrileñas se unen frente al PP en el primer debate electoral de los candidatos sin Ayuso

La unión de las izquierdas ha sido posible este martes en Madrid. Los candidatos de las tres formaciones progresistas a la Asamblea madrileña–PSOE, Más Madrid y Podemos-Izquierda-Alianza Verde– han asistido a su primer debate no oficial antes de que empiece la campaña este viernes. El rival era común: Isabel Díaz Ayuso. Aunque, en realidad, la presidenta regional no ha estado presente en este primer cara a cara con candidatos organizado por Cuatro en el programa Todo es Mentira. La también candidata del PP solo ha accedido a asistir al que monta Telemadrid, la televisión autonómica, el 16 de mayo.

Alfonso Serrano –por el PP–, Mónica García, candidata de Más Madrid, Juan Lobato, candidato del PSOE, y Alejandra Jacinto, candidata de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, llegaban a plató pasadas las cuatro de la tarde para enfrentarse a su primer debate en el que materias como la sanidad, la vivienda y el medio ambiente han centrado las principales batallas dialécticas, siempre con el PP como rival a combatir tras 28 años gobernando en Madrid.

Por su parte, el intento por parte del número dos de Ayuso ha sido en todo momento contraponer el proyecto de Ayuso al del Gobierno de Pedro Sánchez, una estrategia calcada a la que promueve su jefa de filas. “El proyecto de Ayuso, el proyecto del PP, ha llevado a la región de Madrid en un lugar aspiracional”, comenzaba Alfonso Serrano su intervención bajo el epígrafe ¿sanchismo sí o no?.

“Estas elecciones no van de Sánchez, no van de España, estas elecciones van de Madrid y es que constantemente se nos hurta el debate de Madrid”, lamentaba Mónica García. Por su parte, Juan Lobato sacaba pecho de los datos de paro, la subida de las pensiones y la inversión en becas para defender al Gobierno de coalición. “Estas elecciones van de Madrid, no sobre las ayusadas que se le ocurren a la presidenta”, decía Alejandra Jacinto.

El momento más tenso del debate se ha producido hacia el final del mismo cuando Serrano ha reprochado los ataques de la oposición a Ayuso.

Fiscalidad y Sanidad

Tras esta primera intervención, llegaba el debate sobre la fiscalidad, que ha puesto de acuerdo a todos los candidatos de izquierdas para concluir que el modelo de Ayuso se basa en perdonar impuestos a los que más tienen en detrimento de los servicios públicos. “Nuestra propuesta fiscal es sencilla: recaudar más para vivir mejor”, comenzaba la candidata de Podemos-IU-AV sobre el modelo que defiende su coalición para la región tras el 28M.

“Los regalitos fiscales a los que más tienen al final lo que significan es que mi hija no haya tenido plaza en una escuela infantil, que no haya habido pediatras en los turnos de tarde o que nuestras abuelas estén comiendo comida podrida en las residencias”, insistía Alejandra Jacinto.

Para Más Madrid, Ayuso ha convertido la región en un paraíso fiscal. En ese punto ha centrado las críticas también en la falta de pediatras o la comida de las residencias. “El debate no debe ser sobre los impuestos”, ha defendido para afirmar que mientras la presidenta regional perdona a los que más tienen –una minoría–, la mayoría sufren las consecuencias con peores servicios públicos. “El consenso del FMI o la OCDE es claro: el que más tiene, más paga”, ha defendido Mónica García. “Cualquier mandatario aspiraría a tener justicia social, ¿o quieren injusticia social?”, lanzaba la candidata de Más Madrid en referencia a las últimas declaraciones de Ayuso.

“En Madrid se están perdonando cada año 992 millones de euros al 0,5% de los más ricos de la Comunidad”, ha recordado el candidato del PSOE, que ha lamentado que se rebajen “30 euros” en impuestos al resto de madrileños para decirles después que ellos se deben pagar el resto de los servicios. “Necesitamos unos impuestos justos para unos servicios públicos excepcionales”, ha insistido. Ante todas las críticas, Alfonso Serrano se preguntaba: “Si solo beneficiamos a cuatro gilitos, ¿por qué hay tantos miles de madrileños que nos apoyan”. “Vamos a seguir bajando los impuestos”, anunciaba.

Sanidad y vivienda

El estado de la sanidad ha sido uno de los temas más convulsos del debate tras meses de conflicto del Gobierno regional con los médicos que denuncian precariedad laboral y sobrecarga de trabajo. “Yo tengo un plan para la sanidad pública porque la quiero arreglar”, decía Mónica García, médica de profesión, que ha explicado que ese proyecto pasa por una inversión de 6.100 millones de euros a la vez que recordaba el deterioro de la sanidad con listas de espera “impropias” de una región rica como Madrid.

Las tres formaciones de izquierdas también han recordado a Serrano que Madrid es la región que menos invierte en sanidad por habitante. “El problema es que tenemos unos gobernantes que no creen en lo público. La prueba es que ya hay un 38% de madrileños que se han visto obligados a tener un seguro médico privado”, ha asegurado Alejandra Jacinto, que ha defendido que en el sistema público de salud se incluyan las gafas para rentas inferiores a 30.000 euros, los fisioterapeutas y los psicólogos.

“Cada vez que el PP menciona un plan los trabajadores de la sanidad nos echamos a temblar”, reprochaba García tras los insultos de Ayuso a los médicos. “Es absurdo negar que existen problemas, pero también que nos pinten como si esto fuera Bangladesh”, decía Alfonso Serrano ante las críticas.

La vivienda ha sido otro de los temas centrales del debate, con Madrid a la cabeza de las ciudades donde más difícil es su acceso. En ese punto, las fuerzas de izquierdas han recordado que Ayuso ha prometido hasta en tres citas electorales construir vivienda para los jóvenes y que a día de hoy no ha entregado ninguna.

“Tenemos el techo más caro, tenemos el suelo más caro y el PP nos propone las mismas recetas”, lamentaba Mónica García. “Tenemos la propuesta de duplicar la vivienda pública”, seguía y recordaba que hablar de las políticas del Gobierno de Ayuso “es hablar de cero casas entregadas y de cero vergüenza”.

Cambio climático

La crisis climática y las medidas para reducir su impacto han sido otro de los bloques del debate. Alfonso Serrano ha defendido que no hay que usar “el ecologismo para intervenir en la vida de las personas”: “Hay maneras de crecer económicamente y respetar el medio ambiente”, ha asegurado.

Para el candidato del PSOE, Juan Lobato, “hablar de sostenibilidad ambiental es hablar de calidad de vida” y ha señalado los tres retos que tiene Madrid en este campo: la contaminación, que se combate con una estrategia de transporte público; la gestión de los residuos y la producción de energía, porque Madrid solo produce el 4% de lo que consume.

Alejandra Jacinto ha acusado al PP de negacionista y “retardista” porque llega “tarde” cuando ya se está sufriendo una emergencia climática ahora“. Y Mónica García, de Más Madrid, ha abogado por ”derogar el negacionismo“ y ha recordado que actualmente ”estamos respirando concentraciones de CO2 que nunca hemos respirado en 800.000 años“.