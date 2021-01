Almeida reclama lo que Madrid dejó de ingresar en parquímetros y pistas de pádel a través de la declaración de zona catastrófica

El Ayuntamiento de Madrid, que aprobó este jueves pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de zona catastrófica para la capital, ha elevado la cifra de daños causados por el temporal Filomena a 1.398 millones de euros. Esa es la cifra que se recoge en un documento de 23 páginas, revelado por la Cadena Ser, en el que además de los gastos por los desperfectos ocasionados por la nevada aparecen cuantías que tienen que ver con lo que la ciudad dejó de ingresar en los días en que se mantuvo paralizada por los estragos del temporal. De hecho, se incluyen 1,8 millones correspondientes a la recaudación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), que ha permanecido inactivo durante la borrasca, como "impacto en pérdida de recaudación de tributos municipales".

De este modo, el Ejecutivo de Almeida reclama la compensación por los "servicios no prestados", que cifra en 45,8 millones de euros, incluyendo las actividades culturales y deportivas. Para estimar las pérdidas, el Ayuntamiento de la capital ha tomado como referencia los ingresos de las mismas fechas del año pasado, cuando el país todavía no estaba azotado por una pandemia. En el informe se pretende incluso recuperar las mensualidades de todos los madrileños que no han podido utilizar las pistas deportivas en el mes de enero. "Estamos hablando de 502.000 euros", explica el texto, así como los alquileres de recintos deportivos. "Se estima que se van a dejar de realizar en torno a 11.000 alquileres durante el mes de enero de pistas de tenis, pádel, campos de fútbol...", recoge el documento.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que los casi 1.400 millones que tasa en desperfectos son una cifra "estimativa que va a seguir aumentando", además de recalcar que el personal del ayuntamiento aún no ha podido entrar en muchas infraestructuras porque los accesos están bloqueados.

En el informe adelantado por la Ser no se justifican concretamente todas las partidas. El balance de pérdidas en los distritos, por ejemplo, aparece valorado en 31 millones sin entrar en ningún desglose. Sin embargo, el Club de Campo cuenta con un capítulo minuciosamente detallado, en el que se explican los desperfectos por valor de un millón de euros, que incluyen el mobiliario exterior, así como la caída de árboles o la iluminación.

Almeida ha insistido este jueves en que la nevada que cayó el viernes y el sábado pasado fue una "catástrofe" que no se puede juzgar por parámetros normales. "Se está calificando como ‘nevada’ y esto es como si la dana que se produjo en el Levante [en 2019] se calificara de ‘lluvias’. Aquí ha habido una catástrofe que se ha materializado en ese tsunami de nieve; no se puede calificar en términos ordinarios", ha alegado el alcalde, que espera que se pueda "recuperar la normalidad en gran medida" a partir de la semana que viene, aunque no ha querido concretar la fecha exacta.