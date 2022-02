Madrid investiga a los mandos de su Policía Local por enviar a agentes de gala al funeral de la madre del comisario

Una semana después de que transcendiera el caso, el departamento de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Madrid sigue recabando información para saber por qué acudieron varios agentes de la Policía Municipal vestidos con uniforme de gala al funeral de la madre del comisario de este cuerpo, José Luis Morcillo.

La noticia, que fue adelantada por la Cadena Ser, ha provocado que los concejales carmenistas escindidos de Más Madrid (denominados Recupera Madrid, ahora en el Grupo Mixto y que apoyaron a Almeida en la tramitación de los Presupuestos), no solo pida cuentas al Gobierno municipal, sino que exijan "el cese inmediato" del propio comisario al entender que ha cometido una "falta grave", e incumplido el Reglamento que prohíbe a estos agentes acudir a actos privados como si se tratara de un acto de servicio, utilizando además "dinero público".

Según sostiene la portavoz de estos ediles, Marta Higueras, hubo una orden interna para que los agentes acudieran a la misa, por los que los exonera de responsabilidad, algo que niega la responsable del área y portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz, que alegan que lo hicieron "a título personal". El alcalde ha pedido "prudencia" y esperar al desenlace de la investigación.

Depurar responsabilidades

Sin embargo, este miércoles, el Director General de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, ha admitido durante su comparecencia en la Comisión de Seguridad y Emergencia que se está investigando a los mandos de la Policía Municipal de Madrid para esclarecer los hechos. "Se abren diligencias lo más rápidamente posible y se está llevando a cabo el procedimiento disciplinario para depurar responsabilidades de toda la cadena de mando. Cuando finalice se abrirá expediente disciplinario y se sancionará con todo el rigor de la ley", ha señalado el director general del cuerpo de seguridad municipal.

La misa funeral de la madre del Comisario Morcillo se celebró el pasado día 3 de febrero en la iglesia castrense de las Fuerzas Armadas y a ella asistieron diversos mandos de la Policía Municipal y un grupo de agentes ataviados con sus uniformes de gala, que destacan por el uso de un casco plateado con plumas de color fucsia. Según la normativa del Cuerpo, la Policía Municipal solo puede reservar ese protocolo para actos oficiales muy concretos: desfiles, procesiones, en el acompañamiento del cuerpo diplomático, o en la Cabalgata de Reyes, pero nunca en un evento de carácter privado, como el caso ese funeral.

La propia portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz, responsable de esta área, afirmó el pasado jueves en la rueda de prensa que ofreció tras la Junta de Gobierno, que aquel 3 de febrero no había "ningún tipo de instrucción" ni se había dado "ninguna orden" para que los agentes acudieran a ese acto privado. "Estamos recabando toda la información para saber por qué se ha acudido y en qué condiciones se acudió", adelantó. Los agentes, según Sanz, participaron en el evento "a título personal".

Una semana después el asunto ha llegado a la Comisión de Seguridad y Emergencias en donde el Grupo Mixto ha criticado "el uso de recursos públicos para un evento privado ya que es algo que está absolutamente penalizado y es una falta muy grave", según su portavoz, Marta Higueras.

Los nuevos socios de Almeida exoneran de la responsabilidad a los agentes

Los nuevos socios de Almeida exoneran de la responsabilidad a los agentes, ya que creen que debían haber sido los mandos que estaban presentes en la misa "los que les debieron haber indicado que no podían estar allí y que tenían que irse a su casa". Higueras ha añadido que a su grupo le parece "fuera de lugar, que la señora delegada quiera culpar a estos agentes cuando hay una orden de servicio que les decía que tenían que acudir a este funeral".

La portavoz del Grupo Mixto rechaza tajantemente la versión de que estos agentes "se presentaran con el uniforme de gala por voluntad propia", por lo que ha expresado "su rechazo absoluto a que se abra un expediente". "Nosotros vamos a defender a estos agentes. La responsabilidad es para la persona que suscribió y firmó esa orden de servicio para que estuvieran allí y, desde luego, del comisario Morcillo ya que era el funeral de su madre", o, en última instancia, de la propia Inmaculada Sanz, zanjaba Higueras.

Pero llueve sobre mojado porque según denunció también Higueras en la Cadea Ser, el comisario Morcillo también llevó al funeral de su padre a varios agentes vestidos de gala. "Es un marrón. No se puede tener ese nivel de prepotencia", afirmó.

La Unidad de Gala de la Policía Municipal depende de la comisaría de Seguridad Corporativa que dirige el comisario principal José Luis Morcillo. Según aseguran fuentes del Grupo Mixto esa orden de servicio interna existe pero los agentes que la recibieron no la quieren dar a conocer por temor a exponerse a una sanción.

En la polémica terciaba el alcalde de Madrid, pero para asegurar que cree "apresurado" pedir el cese de Morcillo y señalar que se tomarán "las medidas convenientes" cuando se tengan todos los datos sobre lo qué pasó.

El regidor ha recordado que Morcillo "lleva muchos años, y hay que valorar el desempeño y la hoja de servicios" de un "servidor público", por lo que ha pedido "prudencia y cautela". Almeida ha desmentido a Higueras y ha dicho que "lo cierto es que no hubo orden de servicio, por supuesto, para que hubiese policías de gala en ese funeral". "No es menos cierto que mientras no concluya la investigación, y por tanto tengamos todos los detalles, me parece que es un tanto apresurado, como se pretende desde la izquierda, pedir el cese del comisario Morcillo", ha finalizado.