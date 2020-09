Más Madrid urge a pactar ya una moción de censura contra Ayuso, Gabilondo la pospone a después de la pandemia y ambos apelan a Ciudadanos

La Asamblea de Madrid ha retomado este martes la segunda jornada del Debate del Estado de la región con el turno para la oposición, que ha criticado el discurso "triunfalista" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de este lunes pese a la situación epidémica de la región que vuelve a liderar los contagios en el país. PSOE y Más Madrid han apostado en sus intervenciones por un cambio de gobierno en Madrid, aunque con diferencias. Más Madrid ha urgido a pactar ya una moción de censura contra la presidenta madrileña, mientras que los socialistas consideran que hay que esperar a que acabe la pandemia o a tener una mayoría alternativa. En cualquier caso, ambos han apelado a Ciudadanos, parte del Gobierno regional, necesario para sacar adelante la moción.

Vox, por su parte, ha aclarado que no apoyará una moción de censura tras un durísimo discurso contra Ayuso. Aunque ha dejado en el aire el apoyo a los próximos Presupuestos de la Comunidad de Madrid, imprescindible para que salgan adelante, con el argumento de que la presidenta no ha cumplido sus compromisos con su grupo. Entre otras cosas en lo relativo a la bajada de impuestos.

El primero en tomar la palabra este martes ha sido el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, que ha calificado el Gobierno madrileño de "fallido" y "censurable". Gabilondo ha criticado en su réplica "la confrontación política" en la que está instalada la presidenta regional: "Quienes se ensañan de verdad con usted y su gestión son los datos", le ha espetado para después repasar los datos de contagios en barrios y municipios de Madrid. "Su Gobierno lo que tenía que hacer era contratar personal adicional para la Salud Pública y reforzar los Centros de Salud. Y usted no lo ha hecho", ha continuado el socialista, que le ha pedido que deje de un lado "la obsesión mediática y el negacionismo de la realidad que le impide darse cuenta de la gravedad de la situación en la que nos encontramos".

Ante la situación "crítica" de la región, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha terminado su discurso defendiendo que su formación tiene ahora "una responsabilidad y una obligación": "la de acceder a gobernar". Gabilondo ha apelado así a la moción de censura que promueva "el cambio que precisa Madrid". Gabilondo ha precisado no obstante que su formación solo la presentará si tiene una mayoría para la que el portavoz socialista ha apelado a Ciudadanos pero también a Vox: Son quienes conforman el propio Gobierno, o lo apoyan, quienes han de considerar si esta situación es sostenible".

"Si pensamos que ha de lograrse esa mayoría es porque, a nuestro juicio, no se está gestionando adecuadamente la situación y no nos bastará con subrayarlo, ni con llenarlo de calificativos o descalificativos. Proseguiremos trabajando para resolver los problemas, dentro de las posibilidades tantas veces limitadas al no participar de la acción del Gobierno", ha dicho Gabilondo que ha enfriado rápido la urgencia de esa moción al defender que "no puede ser nuestro único objetivo y menos aún en esta situación que hemos calificado de dura y dolorosa". Es decir, hay que dejarlo para cuando acabe la pandemia.

La urgencia la ha reclamado justo después Más Madrid. La formación ha pedido abiertamente una moción de censura y para ello el portavoz de la formación, Pablo Gómez Perpinyà, se ha dirigido a la oposición y a Ciudadanos en el Debate del Estado de la región para pedirles que sumen votos para presentar una moción de censura contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Perpinyà les ha interpelado directamente: “Mirándonos a los ojos les pido que actúen en consecuencia. Que a quien le tiemblen las piernas se apoyen en el de al lado. Hay diferencias pero la salud tiene que estar por encima”.

Ya en el turno de la portavoz adjunta de la formación, Mónica García, la parlamentaria ha anunciado la creación de una Mesa de Emergencia Madrileña a la que ha invitado a todos los grupos de la oposición "a buscar la salida" del PP del Gobierno regional tras 25 años en el poder de Madrid. García invitaba también Ciudadanos como "una segunda oportunidad para que recapaciten y entiendan que es una cuestión de emergencia sacar a la señora Ayuso y a sus políticas de la Puerta del Sol antes de que termine de hundir Madrid".

"Con toda la humildad pero también la urgencia que requiere el momento, creemos que esta Mesa de Emergencia Madrileña ha de ser el primer paso que inevitablemente termine en una moción al gobierno del caos y del esperpento", ha dicho García. "Se lo debemos a nuestros sanitarios, a nuestros profesores, a nuestros mayores, a nuestros hijos e hijas…se lo debemos al futuro", ha pedido la portavoz de Más Madrid. “No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Madrid no puede sufrir su negligencia y desgobierno ni un día más”, ha terminado García.

Unidas Podemos-IU pide elecciones anticipadas

Tras la petición explícita de Más Madrid para negociar una moción de censura con la oposición, Unidas Podemos ha instado a Isabel Díaz Ayuso a convocar elecciones anticipadas. “Usted misma baraja convocar elecciones. Hágalo. Hágalo lo antes posible y comprobará que usted no es Madrid. Que los madrileños quieren liberarse pronto de usted y de sus políticas”, ha afirmado el diputado de la formación Jacinto Morano, que ha pronunciado el discurso preparado por la portavoz, Isabel Serra. Serra ha tenido que ausentarse del debate a la espera del resultado de la PCR de su bebé, según ha explicado ella misma en redes sociales.

Morano ha defendido que “la situación en Madrid es insostenible" y a Ayuso le ha replicado que "echarla es urgente". "Plantarle cara es nuestro deber como oposición”, ha añadido después de la propuesta de Más Madrid para poner ya los mimbres de esa moción y el aplazamiento del PSOE a un acuerdo de este calado. Todos ellos, también Unidas Podemos, han mirado a Ciudadanos, convertido en el segundo gran protagonista del debate. “El ausente y escondido señor Aguado es exactamente igual de responsable que usted”, ha señalado Morano, que ha advertido a Ayuso del “ruido de sables y tenedores que se está preparando en el seno de su Gobierno para que este sea su último debate”.

Ante esta sucesión de invitaciones por parte de la oposición a Ciudadanos para sumarse a una moción de censura contra la presidenta, Vox ha avanzado que “embridará al Gobierno para que no tenga tentaciones de mirar a la izquierda”. Monasterio ha hecho esta declaración de intenciones sin citar a la formación de Ignacio Aguado. El partido de extrema derecha ha asegurado, en respuesta a Más Madrid y su propuesta de crear una mesa que ponga los mimbres a la moción, que “cuando llega la izquierda, llega la noche”. “Me carcajeo con que quieren ver la luz al final del túnel”, ha dicho.

Pero el turno de Vox, el otro socio de Ayuso, ha estado lejos de ser un respiro para la presidenta madrileña. La formación de extrema derecha ha elevado el tono contra el Gobierno regional al considerar que la presidenta no ha cumplido los compromisos adquiridos con su formación para la investidura en este primer año de Gobierno. “Ni escuchan, ni cumplen con su palabra y a veces mienten”, ha dicho la portavoz de Vox, Rocío Monasterio en un durísimo discurso en el que ha tenido que aclarar que no respaldará una moción de censura, después de la invitación del PSOE a "quienes conforman el propio Gobierno o lo apoyan a considerar si la situación es sostenible".

Sin embargo, el partido de extrema derecha ha dejado en el aire su apoyo a los próximos Presupuestos de la Comunidad de Madrid, impresindible para que salgan adelante. Monasterio exige al Gobierno que baje más los impuestos y considera que algunos de los anuncios de la presidenta "son incompatibles" con un eventual apoyo a las cuentas de la extrema derecha. Como parte del trato para la investidura, que reduzca los tributos en mayor medida, retire subvenciones “a los chiringuitos” y “las ayudas a los menores extranjeros no acompañados” en un discurso, de nuevo, con tintes xenófobos.