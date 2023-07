El Ayuntamiento de PP y Vox en Galapagar retira de la calle los bancos con la bandera LGTBI

El nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox de Galapagar (Madrid) ha decidido eliminar los bancos arcoíris que el anterior equipo socialista había colocado en las calles del municipio como símbolo del reconocimiento a los derechos del colectivo LGTBI y los ha sustituido por unos de color verde. Esta mañana, operarios municipales se llevaban en camiones los bancos ante el estupor de muchos vecinos que así lo han denunciado en las redes sociales. Una de las primeras en alertar de la situación en Twitter ha sido la exconcejala de Izquierda Unida Celia Martell. También lo ha hecho el PSOE, que gobernaba antes con Ciudadanos esta localidad madrileña y ahora es el principal partido de la oposición.

Más

Galapagar dice adiós a los bancos arcoiris 🏳️‍🌈 muestra de la diversidad, la tolerancia y el respeto con el gobierno de #PPVOX .

..algunas medidas parecen urgentes....

El portavoz socialista y anterior alcalde, Alberto Gómez Martín, recuerda que el primer vicealcalde de Vox, en su primer discurso, ya advirtió que no se iba a colocar la bandera LGTBI en la fachada del Ayuntamiento el día del Orgullo.

Los grupos de la oposición han emitido una nota de prensa en la que recuerdan que “hace unos días, también habían sido retirados los bancos de la Plaza del Presidente Adolfo Suárez”. “Esta eliminación de los bancos, nos confirma que estamos ante un equipo de gobierno LGTBIfóbico. Han tardado muy poco en comenzar su batalla ideológica”, sentencian.

“Desde los grupos municipales de la oposición, Por Galapagar, PSOE y Entre todos Galapagar estaremos siempre del lado del colectivo LGTBIQ+, defendiendo los derechos humanos y luchando contra los delitos de odio. No consentiremos ni un paso atrás en los avances y derechos conseguidos. Queremos un Galapagar en el que quepamos todas y todos, no sólo ellos”, advierten.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el portavoz del Gobierno de Galapagar, Ignacio Menéndez, de Vox, que es además segundo teniente de alcalde, quien ha asegurado desconocer tal medida. Según ha señalado, se ha enterado de los hechos al ver registrada una pregunta de la oposición sobre este asunto para su contestación en el próximo Pleno municipal, que se celebra en día 27 de este mes. Menéndez incluso se ha mostrado extrañado porque, según dice, “los bancos estaban ayer en su sitio”.

Además, desde este mismo grupo denuncian que en el primer Pleno municipal celebrado el pasado 14 de julio, el gobierno PP y Vox “aprobaron unos presupuestos de urgencia para poder pagar a la alcaldesa, los siete tenientes de alcalde y el concejal liberado con dedicación exclusiva”, algo que les resulta “cuanto menos insólito dado que no hay municipio en la región que tenga tantas concejalías para una población de 35.000 habitantes”. En aquel Pleno el exalcalde socialista denunció que había suprimido las concejalías de Participación Ciudadana e Igualdad para crear otras, como la de Inclusión.

En su intervención Gómez no pasó por alto que la tenencia de alcaldía de Servicios Sociales y Salud Pública, “ya no menciona la Violencia Machista, LGTBI, los Puntos Violetas en las Fiestas y/o en eventos masivos, puntos que tampoco se mencionan en el Acuerdo de Gobierno que hicieron PP y Vox”. “No hay sorpresas. Estas son las políticas de Vox apoyadas de perfil por el Partido Popular a nivel nacional y en todos los municipios que gobiernan para conseguir el poder a cualquier precio”, concluyó.

Los socialistas señalan que la nueva alcaldesa, Carla Greciano, del PP, “estuvo cobrado durante 14 meses, irregularmente, dos sueldos de la Administración. Uno como Diputada Asamblea de Madrid y otro como concejala en la oposición liberada con dedicación exclusiva”.

