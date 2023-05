Begoña Villacís: “Soy el único antídoto contra los extremos”

Begoña Villacís (Madrid 1977) está estos días, como el resto de los candidatos del 28M, inmersa a tope en la campaña electoral que oficialmente acaba de empezar. Pero ella sabe que en su caso se juega más. Todo o nada. Seguir en Cibeles o plantearse si deja la política, una posibilidad que ni confirma ahora ni tampoco desmiente. Se aferra a su convicción de que, gracias a su tirón personal, su partido, Ciudadanos, en pleno hundimiento en todo el país, va a continuar en el Ayuntamiento. Incluso que podrá ser decisivo y volver a formar un Gobierno de coalición con el PP de Almeida porque “ha funcionado bien” y evitar así que pacte con Vox. Si no lo logra, tampoco desvela sus planes. De hecho, al preguntarle si no se la verá en ninguna lista del PP o trabajando en el futuro para el partido de Feijóo, se limita a responder: “No contemplo otro escenario que estar en el Ayuntamiento de Madrid”.

La candidata de Ciudadanos y hasta ahora vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid recuerda nada más empezar la entrevista con elDiario.es, que tuvo lugar el jueves en la redacción del periódico, que lleva concurriendo como candidata del partido que se dice “liberal” tres elecciones consecutivas. “La primera vez conseguí ser concejala. La segunda, vicealcaldesa. Ahora, a la tercera, ya toca ser alcaldesa”, sentencia, con una moral a prueba de bomba.

Acabar de arrancar la campaña electoral. ¿La afronta con vértigo?

Yo afronto todas las campañas con vértigo y mucho respeto, porque al final te estás sometiendo a la opinión de todos tus vecinos. Pero yo soy muy 'campañera' y me gustan mucho las campañas. Es cuando toca cosechar.

Los candidatos llevan más de un mes desgranando programas, propuestas e inmersos en una larga precampaña. ¿Le queda a usted algo nuevo que ofrecer a los madrileños?

Mucho. Nosotros presentamos un programa electoral hace cuatro años y lo que presentamos ahora, cuatro años después, es una hoja de servicios cumplida. Es decir, que lo que nosotros estamos prometiendo en esta campaña electoral la gente sabe que lo vamos a cumplir. Hemos identificado cuáles son los principales problemas que tiene Madrid ahora mismo y eso es lo que vamos a resolver. Uno de los principales problemas, si no el más importante, va a ser la vivienda. Sánchez está elevando la apuesta y la realidad es que no ha hecho nada.

Precisamente le iba a decir que están todos ustedes en el a ver 'quién da más', sobre todo, efectivamente, en materia de vivienda. Pero la sensación que tienen muchos votantes es que prometen y prometen sólo cuando llega el momento de ir a las urnas y se preguntan por qué no han hecho todo eso antes, cuando han podido.

El único partido político que viene con todas esas promesas cumplidas es Ciudadanos, que ha asumido el área de urbanismo. En estas elecciones el Gobierno está diciendo que va a hacer no sé cuántas mil viviendas. Yo pongo sobre la mesa las 2.500 viviendas que hemos autorizado ya en el desarrollo de la zona norte, de las cuales el 20% tiene algún tipo de protección, es decir, que son asequibles. Y pongo a disposición de todos los madrileños las 55.000 viviendas de precio asequible que hemos desbloqueado en la zona del sureste de Madrid. Eso es lo que nosotros ya hemos hecho. También proponemos avalar el 20% de las cantidades del precio de la vivienda para los jóvenes menores de 35 años y para los menores de 45 años cuando tengan hijos. Casualmente, lo acaba de decir Sánchez, lo dijo hace un mes. Pero es que nosotros lo propusimos hace dos meses. También proponemos, y esto no se ha hecho antes, 2.000 viviendas que se van a poner a disposición otorgando derechos de superficie, a precio asequible en alquiler, y otras 2.000 más que van a ser en arrendamiento con opción a compra, que es algo que, insisto, no se ha hecho antes. Ya tenemos todos los parabienes jurídicos y eso lo vamos a hacer nosotros porque quiero recordar a todo el mundo que todo lo que dijimos que íbamos a hacer hace cuatro años lo hemos cumplido.

Habla de los jóvenes, que es un colectivo muy desencantado con los políticos y con la política. ¿Qué les dice para convencerlos de que no se queden en casa y vayan a votar el 28M?

Les diría que sean conscientes de hasta qué punto ellos pueden contribuir a modificar la política. Cada voto cuenta, es importantísimo. Así es la democracia al final. Por eso les digo que si quieren influir en las políticas, si quieren criticar, quejarse, transformar o modificar, es importante que voten. Es verdad que los jóvenes ahora mismo lo tienen muy difícil para independizarse, porque su futuro más inmediato lo observan sin certidumbre ninguna. Ellos son conscientes de la problemática porque la viven en sus propias carnes. Por eso es importante que entiendan que tienen el poder de cambiarlo, que la democracia es eso. También me gustaría dejarles un mensaje en clave personal y es que mí me toca mucho las narices eso de que los políticos no les representan y que todos somos iguales. Yo creo que es importante que dejemos de colectivizar. La mayor parte de los políticos que yo conozco de otros partidos son personas honestas, que están trabajando por su ciudad o por su gobierno. Yo les diría a los jóvenes que votasen a Ciudadanos o que me votasen a mí en este caso. Porque es la única manera, el único antídoto contra los extremos.

Su candidatura es una apuesta clara por la marca Villacís más que por la de Ciudadanos, una marca que usted llegó a admitir que estaba quemada.

Mi candidatura no es personalista. Es verdad que tengo una buena valoración y eso yo lo agradezco, pero me da mucha vergüenza que sea autorreferencial. Creo que lo que mejor estoy presentando ante los madrileños es el equipo que tengo. Es ordenado y, a diferencia del resto de los equipos, es gente que ha demostrado su integridad, honestidad, sinceridad, valía y que son gente incorruptible, porque nosotros hemos vivido unos momentos difíciles como partido. Yo no lo escondo y es verdad que la marca no está pasando sus mejores momentos. No soy muy de eufemismos, pero en ese momento hay gente que se va, que suele ser la gente que es de otra manera. Pero hay gente que tiene convicciones y que tiene principios. Yo lo que estoy presentando ante los madrileños es un equipo que tiene convicciones que se han puesto a prueba y se han demostrado.

Sin embargo, su eslogan, 'Somos de Villa', y todo el marketing electoral gira únicamente en torno a su persona.

Pero eso pasa generalmente en las ciudades y en los pueblos. Somos otra cosa. Se mira más a la persona, porque la política local es mucho más personal, humana y directa. Por eso a mí es la política que más me ha gustado siempre. Yo bajo ahora mismo a la calle y sé que me van a parar a contarme sus problemas. Y eso no le pasa tanto a un presidente de un Gobierno o a un presidente de una autonomía. Pasa mucho menos y aquí y en los pueblos es más fácil que la gente vote a una persona en concreto. Y a mí en Madrid se me reconoce. Y lo de la idea del eslogan me parece muy chulo, pero debo reconocer que no fue mía, es de un de un equipo con el que estamos trabajando, que son buenísimos y que nos han calado. Es un proyecto divertido. Creo que es ocurrente y que está muy bien.

Desde luego, consiguió el efecto deseado el día del 2 de mayo cuando se presentó con ese abrigo.

Sí, yo creo que sí. Al final es una forma creativa de comunicar y a mí me gusta mucho. Creo que hay que apostar por crear y comunicar de diferentes maneras. Y esta me parece una manera chula, porque además ese eslogan yo creo que nos representa bastante bien: esta Villa ni se rinde ni se entrega. Y eso es lo que estamos demostrando presentándonos a estas elecciones. Es un ejercicio de valentía, fe y orgullo.

La legislatura ha acabado con su grupo municipal roto y con varios concejales fuera de Ciudadanos. Alguna autocrítica tendrá que hacer sobre ello.

Es que no es solo mi grupo municipal. Les ha pasado a muchos grupos municipales. El PSOE también ha perdido concejales. Más Madrid ha tenido una escisión que se llama Recupera Madrid y si no la ha tenido el Partido Popular es porque tenía la Alcaldía. Básicamente, esas cosas pasan en la vida, es lo más humano y más antiguo del mundo. Hay gente que sabía que íbamos a sacar menos concejales, que se veían fuera de la lista y han preferido buscar alternativas con un instinto de supervivencia. Yo, en cualquier caso, pierdo muy poco tiempo en hablar de esas personas, porque al final ni son Piqué ni les voy a hacer una canción [como Shakira]. No es mi estilo.

Dos de ellos, que llevaban importantes áreas en el Gobierno de coalición, José Aniorte Norte y Ángel Niño, se han ido al PP. ¿Se siente traicionada por ellos o más bien por Almeida?

Vuelvo a decir lo mismo. Ni son Piqué ni les voy a hacer una canción. No me interesa. Me interesa la gente que se ha quedado, que es la gente que todos los madrileños sí quiere ver, que es incorruptible, no se vende, tiene principios y convicciones. Que miren la lista de Ciudadanos porque la vida nos ha puesto a prueba. Si quieres saber quiénes son la gente de verdad, tu gente, lo descubres en los momentos malos, cuando estás enfermo, estás pasando una mala racha o estás en el desempleo. En esos momentos sabes quién es la gente que tienes a tu lado y probablemente sea tu gente del barrio de toda la vida. Y esa es la gente con la que yo me estoy presentando a las elecciones, que eran los mejores concejales de gobierno que tenía Ciudadanos y que tenía el Ayuntamiento. Gente con principios.

También ustedes ficharon a gente de otros partidos. Entre ellos a Ángel Garrido [expresidente de la Comunidad de Madrid, del PP] y justo en vísperas de unas elecciones.

Yo concretamente no lo hice en el Ayuntamiento. Pude haberlo hecho pero no lo hice. En cualquier caso, yo entiendo que haya gente que pueda cambiar de forma de ver la política, eso sí que lo entiendo. Lo que no me parece bien es la prostitución de ideas, porque en el último pleno votamos cosas que tradicionalmente siempre ha defendido Ciudadanos, como es la gestación subrogada, por ejemplo, o poner la bandera del Orgullo en Cibeles otra vez. Y se salieron para no votar ideas que han defendido siempre. Y esa es la parte que yo no comprendo. Pero, insisto, son libres. Ahora estamos mirando al futuro y eso es lo que nos importa.

A usted también la han acusado de no haber sido tan leal a Ciudadanos cuando trascendió que se reunió con dirigentes del PP y dijo que barajaba la posibilidad de ser una corriente interna de ese partido.

Eso es mentira. Es todo lo contrario. Yo me grabé un vídeo diciendo que eso se había hablado pero que yo estaba en contra. Y digo que no era lo que yo defendía. Estaba en contra de la corriente interna. Se puede comprobar porque está grabado [en Instagram]. Yo me reuní con un dirigente del PP, como también me he reunido con dirigentes del PSOE y me he reunido y he hablado con dirigentes de Más Madrid y Recupera Madrid. Hasta he hablado con gente de Vox y, por supuesto, más frecuentemente con gente del PP. Yo nunca he dicho nada distinto a que yo iba a representar el proyecto liberal en Madrid. Siempre lo he dicho. Se me ha abierto la puerta muchas veces y siempre he mantenido lo mismo. Y por si fuera poco, al presidente del PP [Alberto Núñez Feijóo] se le preguntó en esa misma semana si yo había pedido entrar en el partido y dijo que no, que es la verdad. Yo no soy la responsable de las especulaciones ni de las opiniones. Ha sido una campaña que tiene más que ver con el hecho de que soy una rival electoral.

Quizá tardó mucho en dar explicaciones.

Fueron cuatro días, la verdad, y mi vida no es solo comunicar. Soy vicealcaldesa de una ciudad. Pude haber salido antes, sí, si lo miras a toro pasado. Pero cuando todo es especulación, muchas veces si sales le das carta de naturaleza o más peso a algo que es una especulación. Pero bueno, sí, puede ser.

¿Se arrepiente ahora de no haber presentado una moción de censura al alcalde cuando pudo hacerlo?

A mí me han ofrecido, es verdad, la Alcaldía, pero para eso tenía que traicionar mi palabra, y yo pacte con quien pacté. Tengo una palabra y es una palabra que me va a acompañar siempre. Si hubiese habido corrupción, condena o imputación, si hubiese habido algo, a mí por supuesto que no me tiembla el pulso. Yo soy exigente, pero es que no salió nada de eso.

El caso de las mascarillas rozaba, si no la corrupción, desde luego, sí un montón de irregularidades.

Dentro del Ayuntamiento no se ha determinado ninguna responsabilidad y la izquierda tampoco fue capaz de localizarlo. O sea, no es verdad. Las cosas no se pueden hacer porque sí. Yo quiero ser la alcaldesa de la ciudad, pero no a cualquier precio. Tener palabra para mí es importante, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Entonces yo de esa parte no me arrepiento.

Acaba de acusar a Almeida de apropiarse de proyectos anunciados ya por su concejal del área de Urbanismo, Mariano Fuentes, como el proyecto de unión de los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal a través de un puente sobre la M30 con jardines y zonas de recreo. ¿Es una declaración de guerra al alcalde?

Me preguntaron qué me parecía que el PP haya copiado vuestro proyecto y dije que, bueno, que bienvenido sea. A mí no me importa que nos secunden en absoluto. Significa que hay más consenso en una medida. Así cubrimos el puente de Ventas, que es el que llevamos en el programa. Nosotros lo presentamos hace un mes y pico y fue luego presentado por José Luis Martínez Almeida en un desayuno. Pues, muy bien. Me gusta que la gente repare en el hecho de que es lo mismo que nosotros propusimos.

¿Pero hay dinero para tanta promesa? Porque el Ayuntamiento acaba la legislatura con un déficit importante.

El Gobierno ha reconocido que es un déficit técnico, que nos han imputado en un solo año, cuando se tenía que imputar en tres. Es el déficit de ingresos que hemos tenido por la pandemia y es justo el mismo dinero que nos van a dar a los ayuntamientos. Y esto no le ha pasado solo a Madrid. El presidente de la Federación de Municipios y Provincias, que no es precisamente ni de Ciudadanos ni del Partido Popular, Abel Caballero [alcalde de Vigo, del PSOE] , también ha criticado esa técnica porque nos hemos encontrado todas las ciudades con un déficit que no esperábamos porque nos han cambiado la contabilidad sobre la marcha.

Por supuesto que hay dinero por una buena distribución de los recursos del Ayuntamiento. Es la primera vez que esta ciudad ha superado los 1.000 millones de euros en gasto social. Nunca se había llegado a esa cantidad. Y lo hemos conseguido con un gobierno liberal.

¿Bajando impuestos y eliminado tasas se puede mantener esa política de gasto tan elevada? Si las arcas no recaudan, ¿cómo se conjuga eso si no es con recortes?

Se conjuga porque ahora mismo la situación del Ayuntamiento presupuestaria es buena, porque la ciudad está generando recursos, la actividad económica ha repuntado. De hecho, en este último mes hemos tenido la cifra más baja de desempleo de los últimos 15 años. Por las crisis, la gente deja de pagar impuestos. Ahora no estamos en esa situación, sino que hemos sido la primera ciudad en superar el PIB de pandemia. Por no hablar de los nuevos desarrollos que también van a suponer nuevos ingresos para el Ayuntamiento. Se puede hacer perfectamente. Lo tenemos todo bastante bien calculado.

Haciendo repaso de sus actividades, usted salió en dos fotos que dieron mucho de qué hablar. Una, la que se hizo la calle Galileo quitando jardineras para dar más espacio a los coches y la otra desmantelando chabolas y llamando 'okupas' a los sin techo que vivían en ellas. ¿Se arrepiente de alguna de ellas?

Eso son más mentiras. Lo primero, lo de la calle Galileo, no me arrepiento para nada. Era un proyecto que se hizo a espaldas de los vecinos, con una falta de respeto y desconsideración entre los vecinos. Tú no puedes hacer una intervención en la calle sin siquiera preguntar a los vecinos. No puedes pensar que eres más que ellos nunca. Si crees un poco en la participación ciudadana, era un proyecto horroroso que además se había hecho con una asociación que tenía más vínculos con el equipo de gobierno de aquel entonces [de Manuela Carmena]. Sin embargo, nosotros sí que hemos hecho otros proyectos de peatonalización en todos los distritos, mucho mejor pensados y mucho más orientados a lo que nos decían los vecinos que querían. Eso me parece mucho más inteligente.

Y segundo, respecto al chavolismo, ese es un discurso muy hipócrita en sí. Yo reconozco que hemos quitado 600 chabolas y que antes no se habían derribado tantas. Lo reconozco y no me acompleja nada reconocerlo. A todas y cada una de estas personas les hemos ofrecido una alternativa habitacional, a todas. Concretamente, en esa foto, por supuesto no les llamé okupas, yo estuve hablando con las familias que ya habían sido reiteradamente visitadas por Asuntos Sociales y se les dio una solución para que siguieran juntos. Pero cuando digo que es la máxima hipocresía, es que no se dan cuenta de que esas chabolas están en determinados distritos más vulnerables, donde están degradando la vida de los vecinos. Porque hay zonas que me las conozco bastante bien. Las que tienen lona azul por arriba es donde la gente va a drogarse. Eso es inaceptable que esté enfrente de un parque infantil. La foto esa se correspondía a una que se había hecho al lado de un parque de unos niños donde, además, habían puesto en la fosa séptica en el arenero de los niños. Entonces tú puedes venirte arriba y criticar lo que yo he hecho, pero vete al barrio y pregunta a los vecinos, vete a preguntarle a los vecinos. Yo voy a defender a los vecinos. Voy a defender que Madrid no va ser un poblado chabolista. Voy a defender que la gente viva en condiciones dignas y voy a garantizar que eso ocurra. Hemos hecho muchas más viviendas de las que ha hecho ninguna otra ciudad, incluyendo a Barcelona, donde desapareció el 48% de la construcción.

Reconozca que la foto no fue muy afortunada, fue una imagen muy populista.

Es una imagen que quien quiera criticarla es gente que es una hipócrita, que se queda en la parte de arriba, en la superficie. Gente que no visita los barrios. Y yo le puedo asegurar que desde entonces recibí muchísimos mails de gente que me decía que soy la única que está haciendo algo sobre esto en la calle.

Le cayó la del pulpo.

Pero fue por parte de algunos sectores, los mismos que critican que se regale una Thermomix [se refiere a una carrera popular femenina organizada por el Ayuntamiento en el que regalo de uno de los patrocinadores fue ese artículo de cocina]. No, no era el premio del Ayuntamiento, pero ¿saben lo que les dije yo? Ojalá me hubiese tocado a mí. Yo tengo muchos amigos que les encantaría tener en casa la Thermomix, que no es un instrumento del horror de las mujeres. Quienes piensen eso son muy antiguos, la verdad.

Insiste en que van a lograr tener representación en Cibeles. Si lo consiguen y depende de usted ¿apoyaría a Más Madrid y al PSOE para que gobiernen o si entra también Podemos ya no les daría ese apoyo?

Por supuesto Podemos no forma parte de la ecuación, ni Vox tampoco, lo tengo clarísimo. Nosotros hemos tenido un buen gobierno y Madrid ha funcionado. Obviamente haremos lo que hacemos siempre, que es sentarnos con el partido que gane las elecciones. Pero, aparte, yo creo de verdad que hemos tenido un buen gobierno. La idea es continuar el gobierno bueno que hemos tenido y lo que voy a poner por delante va a ser el programa de gobierno, lo que hemos hecho en estos cuatro años. Nadie se puede llamar a llamar a engaño. No queremos aplicar la ley de vivienda de Sánchez porque no creemos en el tope de la vivienda, no creemos que haya recargar las viviendas vacías. Insisto, yo no me he escondido. Siempre he defendido esto. La política de topar las viviendas es profundamente regresiva. Es la mejor manera de acabar con una ciudad después de bombardearla. En todos los sitios donde se ha aplicado no ha funcionado. En Berlín, primero, y la acaban de tirar los tribunales. Cuando se aplicó en los tres meses siguientes, los alrededores de las zonas tensionada aumentaron un 20% el precio. Si analizamos lo que pasó en París es que a las siguientes 72 horas, el 30% de las viviendas pasaron a la economía sumergida. Y en Estocolmo es que hay 18 meses de espera. Y si analizamos lo que ocurrió en España, la primera ley de vivienda no hablan de ella porque no fue de la democracia. Han sido Sánchez y Franco los que han hecho la misma ley de Vivienda. Franco le llamó renta antigua. El señor Sánchez la ha llamado la ley de vivienda, pero el sustrato es el mismo y la ley de limitación de precios de Franco se la cargó un gobierno socialista a través del decreto Boyer. Que todos los que defiendan la limitación de los precios, por favor, que lean el preámbulo de la ley socialista del Decreto Boyer, que deja claramente explicado por qué hay que acabar con esa ley, porque contrae la oferta y acaba consiguiendo que los precios sean más altos.

O sea, que usted no va a dar posibilidad a que gobierne la izquierda y, si puede, va a buscar un pacto de nuevo con Almeida.

Ya lo he respondido. Yo creo que hemos formado un buen gobierno y a Ciudadanos siempre le ha importado más su programa. Y he explicado cuáles son las connotaciones de mi programa y no me escondo. También una parte fundamental es que no estén presentes los extremos. Creo que lo fundamental de estas elecciones, que no había ocurrido hasta ahora, es que ahora tenemos presentes dos fuerzas que son extremistas que quieren romper la convivencia. Allá donde este Vox va a querer que el gobierno entero ataque a la izquierda, que viva del ataque y de la confrontación. Y va a buscar exactamente lo mismo con la derecha. Yo busco que los que gobernemos Madrid no ataquemos a la ciudadanía, nos voten o no nos voten, sean de izquierdas o de derechas, porque la realidad del madrileño es muy distinta. Por tanto, yo creo que los únicos que podemos garantizar que no estén presentes los extremos somos nosotros y eso es lo que tenemos que conseguir.

Pero si Almeida no acepta repetir la coalición al ser la fuerza más votada, ¿qué harán?

Nosotros vamos a estar en el gobierno. Ya lo he dicho, creo que nosotros vamos a estar en el gobierno. Pero a partir de ahí, si empezamos con los 'y sis' podemos estar haciendo dos horas de 'y sis' , porque los 'y sis' son infinitos. Ya lo he dicho. Voy a apoyar mi programa de gobierno, que es liberal en lo económico y en lo social. Si nosotros negociamos es para estar dentro del gobierno, no es para asumir ninguna otra situación. Y eso es así y no hay más que decir. En nuestra negociación solo cabe formar parte del Gobierno.

Si no saca representación el 28M ¿se retirará de la política?

Eso no va a pasar.

Usted dijo que sí se retiraría.

No, lo que he dicho es que no voy a estar toda mi vida en política. Tengo una profesión que amo y a la que pretendo volver en algún momento. Creo que al final la gente que se enquista en la política acaba perdiendo mucha perspectiva. Desde que entré en política siempre pensé que alguna vez tendría que volver al ejercicio y afortunadamente tengo un oficio al que volver. Eso es una suerte, porque la mayor parte de los políticos en España no lo tienen.

¿Tiene ofertas ya?

Bueno, siempre, de toda la vida. No tengo mayor problema en ese sentido. Pero es que no quiero ni pensar, porque pensar eso es saber que alguien como Ortega Smith está dirigiendo esta ciudad.

¿Descarta presentarse a las generales?

Generalmente voy por delante y pienso qué es lo que vamos a hacer en el siguiente mandato. Tiene que haber una continuación. Pienso en Madrid, siempre he pensado en Madrid. He tenido muchas opciones de dar otros pasos en mi partido, hacer otras cosas y tal. Pero tengo un compromiso con Madrid, y me gusta mucho. A mí me encanta la política local y me encanta Madrid. Me encanta lo que hago.

¿No la veremos en ninguna lista del PP o trabajando en el futuro para el partido de Feijóo?

No contemplo otro escenario que estar en el Ayuntamiento de Madrid.

¿Y animaría a Arrimadas a que vuelva a ser la candidata de Ciudadanos?

Esa es una decisión suya, pero creo que es una grandísima candidata. Ahí lo dejo.

Una última pregunta porque acaba de salir el CIS [la entrevista se hizo el jueves] y, según los datos, ustedes sacarían entre cero y tres concejales. Pueden entrar. Es una buena noticia para ustedes de inicio de campaña.

Sí, confirma lo que dicen otras encuestas, que podemos entrar. Es una encuesta más pero tendría que hacer los cálculos para saber lo más importante, si somos decisivos. Yo creo, de todas formas, que el CIS tiene profundamente dañada su reputación y eso es una pena, la verdad.

