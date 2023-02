Villacís se queda en Ciudadanos tras sus conversaciones con el PP

La vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís se queda en Ciudadanos. Tras semanas de especulaciones sobre su posible fichaje por parte del PP y después de las conversaciones mantenidas con distintos líderes populares, Villacís ha querido zanjar cualquier polémica anunciando este miércoles que se presentará a las primarias para convertirse en candidata a la Alcaldía por su partido en las elecciones municipales del 28 de mayo.

El PP ofrece hueco al "talento" de Ciudadanos: "Si llaman al timbre les abrimos la puerta"

Más

“Después de esta semana les puedo asegurar que si estaba convencida de que este espacio [el de Ciudadanos] es fundamental, hoy estoy más convencida que nunca”, ha asegurado, durante una comparecencia ante la prensa en un hotel de Madrid. “Sobran las razones para que la gente confíe en este proyecto y me voy a presentar para liderar el espacio de centro en Madrid”, ha añadido.

Villacís ha querido hacer especial mención a la “honestidad” que, a su juicio, ha mostrado esta misma mañana el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, “diciendo la verdad”. “Nunca me he propuesto al PP”, ha recalcado. “Nunca me he ido de Ciudadanos”, ha añadido. “No me he movido un ápice de lo que llevo defendiendo desde hace años”. También ha puesto en valor su “lealtad” hacia su jefe, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, porque, según ha dicho, ella podría haber roto con el PP y ser alcaldesa si hubieran sumado fuerzas Ciudadanos y la izquierda en el ayuntamiento.

La vicealcaldesa de Madrid, en su comparecencia, se ha abstenido de criticar a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que se mostró radicalmente contraria a su hipotético fichaje.

Villacís ha señalado que uno de los motivos que le ha llevado a presentarse a las primarias, que se iniciar este sábado con la presentación de candidaturas, ha sido que “no quiere que Madrid caiga en manos de Ortega Smith”. Pero también porque “existe una amenaza, que es qu el sanchismo siga campañado a sus anchas” y ella no quieren esa “polarización”.

La dirigente de Ciudadanos ha tomado su decisión después de varios días de especulaciones sobre su futuro, desencadenadas a raíz de que el diario El País publicara el pasado viernes que, en conversaciones con algunos cargos de su partido, Villacís había valorado la posibilidad de entrar en las listas del PP como “una corriente interna” o integrarse en ellas con otras fórmulas. En un vídeo subido a su perfil de Instagram, la dirigente madrileña reconoció, no obstante, que la opción de integrarse en las listas de otro partido era “una de las miles” que se estaban contemplando ante la inminencia de unas elecciones municipales y autonómicas que podrían suponer el final del proyecto de Ciudadanos.

Sus declaraciones causaron todo un terremoto en el partido ya que llegaban justo cuando Ciudadanos acababa de celebrar su Asamblea General de la refundación y la nueva dirección intentaba pacificar a los dos bandos –el de Inés Arrimadas, y el de Edmundo Bal– que se habían enfrentado en unas broncas primarias por el liderazgo de la formación. El pulso lo ganó la lista encabezada por el eurodiputado Adrián Vázquez y la coordinadora de Baleares, Paricia Guasp, que estaban avalados por la ya expresidenta del partido, que cerraba la candidatura precisamente junto a Begoña Villacís.

Al mismo tiempo se han ido conociendo los encuentro discretos –y secretos–, así como conversaciones que la vicealcaldesa ha estado manteniendo durante estas semanas con diversos dirigentes del PP nacional, principalmente con Elías Bendodo, después de que el propio Alberto Nuñez Feijóo declarara que tenían las “puertas abiertas” al “talento” que quedara en Ciudadanos, en alusión a Villacís y a la propia Arrimadas. Pero desde el PP de Madrid Isabel Díaz Ayuso le cerraba las puertas: “Todo el talento que había en Ciudadanos ya lo tarje yo en 2021”, sentenció.

La dirigente madrileña convocó el pasado lunes a los concejales de su grupo para explicarles la situación y testar con ellos si creían factible dar libertad a las candidaturas municipales a que cerraran los pactos con otras fuerzas políticas que consideran oportunos. Aquella reunión se celebró el mismo día en el que la nueva portavoz política del partido, Patricia Guasp, ofreció una rueda de prensa para desautorizar sus declaraciones. Ella negó tajantemente que el partido se esté planteando ir en coalición con el PP a las elecciones de mayo. “No vamos a ir en coalición ni con el PP ni con el PSOE. Cumpliremos con el mandato que nos otorgaron todos los afiliados en la Asamblea General en la que se aprobó una nueva hoja de ruta, que es defender un espacio propio y liberal”, dejó claro, visiblemente molesta con Villacís, a la que Guasp había convocado ese mismo día a una reunión en la sede nacional. Pero Villacís no acudió .

El martes la vicealcaldesa continuó manteniendo silencio pese a que acudió al Pleno del Ayuntamiento de Madrid e intervino en él. Según se supo después, al finalizar el Pleno Villacís convocó al alcalde en su despacho en el que mantuvieron una reunión de unos quince minutos de la que no trascendió el contenido. El propio Almeida ha insistido en que no quería contar lo que había sido “una conversación privada” mientras aseguraba a los madrileños que su gobierno iba a seguir funcionando “hasta el último día como hasta ahora”.

Desde entonces Villacís ha tenido al partido en vilo. Precisamente, nada más conocer su decisión, la dirección de la formación que dirigen ahora Guasp y Vázquez, ha emitido un comunicado en el que aseguran que “no tenían ninguna duda de que Villacís se presentaría bajo nuestras siglas en las elecciones de mayo”.

“Nuestra vicealcaldesa de Madrid es un gran activo de este partido, que es el único proyecto político liberal y reformista de España. Todos los españoles saben que Ciudadanos es el único partido que garantiza las políticas liberales. Por eso, quien se considera liberal, solo puede estar en CS”. “Begoña y CS ha sido la única voz liberal en el Ayuntamiento de Madrid en los últimos 8 años y así seguirá ocurriendo después de este mayo. Gane quien gane las primarias de la ciudad de Madrid, CS seguirá desarrollando y liderando las políticas liberales y reformistas desde el Ayuntamiento más importante de nuestro país”, añaden.

Finalmente, animan a que “todos los afiliados que quieran concurrir a las primarias que lo hagan”. “Queremos aprovechar esta ocasión para recordar que CS es la casa común de todos los españoles que creen en la libertad, el progreso y la igualdad de oportunidades”, zanjan en el comunicado.