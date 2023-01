El acercamiento de Villacís al PP amenaza con dar la estocada definitiva a Ciudadanos

La nueva dirección de Ciudadanos está comprobando lo difícil que le va a resultar reflotar al partido por mucha “refundación” que hayan aprobado en la reciente Asamblea General extraordinaria que celebraron hace apenas dos semanas en Madrid. Los nuevos dirigentes se están teniendo que enfrentar a la primera gran crisis interna cuando ni siquiera les ha dado tiempo a aterrizar en sus despachos de la sede nacional y aún les llegan los ecos de la cruenta batalla vivida por el liderazgo de la formación entre dos bandos enfrentados, el de Edmundo Bal y el de Inés Arrimadas. A todo ello se suman los coqueteos de Begoña Villacís con la dirección del PP para valorar la posibilidad de integrase en sus listas bien como “corriente interna” o bien mediante una “coalición” de cara a las próximas elecciones municipales de mayo han sacudido por enésima vez los cimientos del partido.

Sobre todo porque ese viejo debate, latente desde hace tiempo en el seno de Ciudadanos pero negado una y otra vez por unos y otros, ha sido lanzado esta vez nada menos que por la vicealcaldesa de Madrid, uno de los escasos activos que le quedan a la formación como referente electoral. Y si ahora Villacís decidiera marcharse para concurrir en alguna candidatura del partido de Feijóo, las pocas esperanzas de supervivencia que le quedarían a Ciudadanos se verían definitivamente enterradas. El partido poco tendría que hacer en las próximas citas electorales, en las que va a quemar sus últimas naves.

La publicación por parte de El País de las conversaciones de Villacís con diversos cargos del PP, trasladadas luego por la vicealcaldesa a modo de 'sondeo' a compañeros de su formación, han caído como un jarro de agua fría en la nueva dirección, que no ha disimulado su malestar.

Según ha podido saber elDiario.es, este mismo lunes por la tarde tanto la nueva portavoz política del partido, Patricia Guasp, como el secretario general, Adrián Vázquez, mantuvieron contactos telefónicos con Villacís, aunque al cierre de esta edición no había trascendido nada del contenido de esos contactos. Inicialmente iban a verse en persona en la sede nacional del partido, pero finalmente no se produjo ese encuentro. Además, El País desveló a última hora del lunes que la vicealcaldesa mantuvo una reunión secreta con todos los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid para explicar la polémica generada en las últimas horas.

“Begoña se ha dejado enredar”

Fuentes de la dirección del partido achacan la filtración de todo este embrollo al secretario general del PP, Elías Bendodo, uno de los interlocutores de Villacís junto con Pedro Rollán, que asistió como invitado a la Asamblea General de Ciudadanos. Y si hasta ahora ella había rechazado de plano todas las ofertas de los populares, en las últimas conversaciones con Bendodo –la última, la misma semana pasada, según desveló El Mundo– su actitud cambió. Ya no veía tan mal una futura fusión en las listas ante el incierto futuro de su partido. “Quieren acabar con nosotros como sea y Begoña se ha dejado enredar”, aseguran a esta redacción fuentes de la nueva dirección.

Desde el PP llevan ya semanas lanzando el mensaje de que en el partido tenían las puertas abiertas para atraer el “talento” de Ciudadanos. Sin embargo, el interés por neutralizar a los de Arrimadas no es compartido por la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que echó a Ignacio Aguado y a los consejeros de Ciudadanos de su Gobierno para convocara elecciones. Este lunes rechazaba públicamente el posible fichaje de Villacís. “Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo”, respondía a las preguntas de los periodistas, visiblemente molesta. La presidenta regional aseguraba, además, que desconoce las conversaciones que se están produciendo entre la dirección nacional del partido y la dirigente de Ciudadanos.

Ese hipotético fichaje, sin embargo, no se ve del todo mal por el alcalde de Madrid, cuyas relaciones con su 'número dos' no se han llegado a quebrar del todo. Prueba de ellos es que Villacís no le ha presentado una moción de censura pudiendo hacerlo si hubiera querido. “Las listas se decidirán en su momento en los territorios, en este caso con el Partido Popular de Madrid y conmigo como candidato. No puedo aportar nada al respecto porque no conozco nada al respecto”, se zafaba Almeida tras presentar el nuevo Plan Territorial de Emergencia Municipal (PEMAM), en Madrid.

“No os dejéis llevar por cantos de sirena”

Lo que ha desconcertado a muchos cuadros del partido y a los propios militantes es que hace tan solo unos días la propia Inés Arrimada se despedía de su cargo como presidenta del partido en la Asamblea General pidiendo a los suyos que no se dejaran llevar “por los cantos de sirena” de Génova. “Otros partidos no quieren nuestro proyecto, solo quieren nuestros votos”, les advirtió. También se fue reconociendo “errores”, como haber pactado solo con el PP, y pidiendo “perdón” por ellos. También habló en esa línea Patricia Guasp, que en su primera intervención en el cónclave lo dejó claro: “Nuestros principios ni se compran ni se venden”.

Fuentes de la nueva dirección intentan ahora enmarcar las conversaciones de Villacís con el PP en su inicial decisión de marcharse del partido si Edmundo Bal hubiera ganado las primarias y se hubiera hecho con las riendas del partido. Ya entonces ella misma dejó caer que no contara con ella si su hoja de ruta era abrirse a pactar con el sanchismo. Ahora es Bal el que le devuelve el mensaje. El exnúmero dos del partido no tardó en reaccionar a la noticia de El País, ratificada después por la propia Villacís en un vídeo subido a su perfil de Instagram. “Una refundación con tantas horas de trabajo de técnicos, militantes y cargos; un proceso de primarias para debatir sobre el proyecto y tantos kilómetros visitando agrupaciones. No vinimos a Ciudadanos para esto. Que tengas mucha suerte, Begoña”, le dijo en Twitter.

Una refundación con tantas horas de trabajo de técnicos, militantes y cargos, un proceso de primarias para debatir sobre el proyecto y tantos kilómetros visitando agrupaciones...



No vinimos a @CiudadanosCs para esto.



Que tengas mucha suerte, @BegonaVillacis. https://t.co/W02cqLZGFk — Edmundo Bal (@BalEdmundo) 27 de enero de 2023

Este mismo lunes, Patricia Guasp se encargaba de desautorizar a la vicealcaldesa y negaba tajantemente que el partido se esté planteando ir en coalición a las elecciones de mayo con el PP. “No vamos a ir en coalición ni con el PP ni con el PSOE. Cumpliremos con el mandato que nos otorgaron todos los afiliados en la Asamblea General en la que se aprobó una nueva hoja de ruta, que es defender un espacio propio y liberal”, remarcó, en la rueda de prensa que ofrecía tras la reunión del Comité Permanente del partido, en el que no está ya ni Villacís ni Inés Arrimadas.

“El mandato fue muy claro y lo vamos a cumplir. Vamos a mantener nuestra esencia, nuestra independencia y nuestras siglas”, ha insistido la nueva líder, rechazando cualquier fórmula de colaboración previa con ambos partidos, “que representan lo mismo de siempre, el bipartidismo, y nada va a cambiar con ellos”, remachó. La portavoz política dejaba luego caer que “no tiene duda” de que Villacís va a presentarse a las primarias para ser la candidata al Ayuntamiento de Madrid, algo que aún no ha desvelado la propia dirigente madrileña pero que tendrá que hacer en breve dado que ese proceso interno ya está fijado para el 4 y 6 de febrero, que es el plazo para que los candidatos se postulen. Las votaciones serán entre el 15 y el 16 de febrero.

“Begoña es un gran activo, es todo un referente del liberalismo español y contamos con que se presente a las primarias para ser la alcaldesa de Madrid y acate el mandato de la Asamblea, que es muy claro”, zanjaba Guasp. El único escenario que la dirección autoriza es que algunas candidaturas en pequeños municipios decidan cerrar algún tipo de acuerdo para ir juntos con plataformas o partidos independientes, pero no en capitales de provincias.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a abrir las puertas a los principales dirigentes de Ciudadanos, como a la propia Arrimadas o a Begoña Villacís, para que se integren en sus filas, algo que rechazan las dos, al igual que Bal.