Villacís plantea que Ciudadanos se presente con otras siglas en Madrid y Ayuso le cierra el paso en las listas del PP

Nuevo terremoto en Ciudadanos justo pocos días después de que el partido haya intentado en su Asamblea General cerrar las heridas abiertas tras la cruenta batalla que han mantenido Inés Arrimadas y Edmundo Bal por el liderazgo del partido. El detonante ha sido esta vez las información que ha publicado este viernes el diario El País, que sostiene que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, le dijo a cargos de su partido que su intención es ser “una corriente interna dentro del PP”.

“Valoro ser una corriente interna dentro del PP”. La frase, publicada este viernes por el diario del Grupo Prisa, salió de la boca de la vicealcaldesa de Madrid en semanas recientes, justo en medio de la asamblea con la que se ha intentado refundar Ciudadanos y en la que se impuso precisamente la lista auspiciada por Inés Arrimadas y la propia Villacís. La dirigente madrileña ha reconocido que esta opción, la de integrarse como corriente dentro del PP, es una “de las miles” que se están contemplando ante la inminencia de unas elecciones municipales y autonómicas que pueden suponer el final del proyecto.

Así lo ha reconocido ella misma en una publicación en Instagram en la que asegura que ha recibido llamadas de muchos cargos municipales y autonómicos del partido preocupados por el incierto futuro inmediato de Ciudadanos. La vicealcaldesa no asume que su posición sea exactamente la de integrarse en el PP, una opción que ha descartado en el pasado, pero sí dice que hay que pensar en la “supervivencia del centro político” y en que la fórmula para lograrla será diferente en según qué sitios y circunstancias.

En la dirección nacional del PP han recibido la filtración con sorpresa y cierto enfado. Si el pasado mes de diciembre todo eran invitaciones a la incorporación de valores de Ciudadanos como Villacís o Arrimadas, de quienes se dijo que “si llaman al timbre, les abrimos la puerta”, el titular de El País ha hastiado un poco a quienes intentan sumar al “talento” del partido, informa Aitor Riveiro.

“En el PP no hay corrientes”, aseguran a elDiario.es fuentes de la dirección. “Esto no es una coalición, es un partido de gobierno”, añaden. Otras fuentes apuntan que no se cierra la puerta a la incorporación de Villacís, o de otros, pero sí se advierte de que no tienen intención de comentar “cada capítulo” del proceso. “Cuando sea ya se verá. Es decisión de ella”, zanja.

Y eso que el propio Feijóo ha asegurado en alguna ocasión que no tiene intención de “pedir el carné” a nadie que quiera participar en su proyecto. Pero en el PP no parecen dispuestos a negociar incorporaciones masivas en pack, pero sí los fichajes selectivos. Por ejemplo, el del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien logró el cargo como candidato de Ciudadanos y encabezará las listas del PP en las elecciones de mayo.