Un concejal del PSOE es expulsado del pleno del Ayuntamiento de Madrid por tocarle la cara a Almeida

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Daniel Viondi ha sido expulsado este jueves del pleno después de haber dado tres toques en la cara al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. El presidente del pleno, Borja Fanjul (PP), le ha pedido de inmediato que abandonara el hemiciclo. Viondi ha comunicado que dimite y entrega su acta de concejal después de que se lo haya exigido el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, le haya exigido la dimisión y le haya advertido de que si no lo hacía se le abriría un expediente disciplinario.

“Se ha producido un hecho que no se había producido en este pleno y es que le tocase la cara con tono amenazante”, ha lamentado Almeida tras lo ocurrido. Poco después el propio Viondi ha pedido disculpas a través de las redes sociales: “Pido disculpas al Sr. Almeida por lo sucedido al final de mi intervención, al entregarle un documento y el intercambio verbal entre ambos. Ya se las he transmitido a través del Sr. Carabante al no poder hacerlo directamente. Ha sido un error que lamento mucho”, ha escrito.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido “disculpas a Almeida por las palmadas en la cara que le ha dado Viondi en el Pleno y ha remarcado el ”máximo respeto“ a la Cámara.

“En nombre del Grupo Municipal Socialista y como portavoz quiero pedir disculpas al alcalde por lo sucedido y como Grupo Municipal no podemos estar más de acuerdo, con el máximo respeto a la Cámara y a la palabra de todos los concejales de esta Corporación”, ha trasladado en el Pleno.

Según han explicado distintos medios, el gesto de Viondi se producía en medio del debate de una propuesta del PSOE para renombrar el Antiguo Canódromo de Carabanchel en honor a la futbolista Jennifer Hermoso. Al parecer, tras serle retirada la palabra, el edil socialista quiso entregar un documento al respecto a Almeida y ha sido entonces cuando le ha dado varias palmadas en la cara.

Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, ha comunicado a través de Twitter que el partido había exigido a Viondi que entregase su acta de concejal: “El PSOE de Madrid es respeto y educación siempre. Fuera de eso no se construye ni se avanza nada”. Poco después, y también a través de Twitter, el propio Viondi ha comunicado que dejará su puesto como concejal.

El precedente de 2018

En 2018 Viondi protagonizó otro episodio violento cuando era parlamentario autonómico del PSOE de Madrid. Durante una Comisión de Transportes de la Asamblea, y tras varios rifirrafes dialécticos, Viondi espetó al entonces diputado Alberto Oliver lo siguiente: “Como vuelvas a hacer una intervención así te arranco la cabeza”.

Entonces, fuera de la sala otros parlamentarios intentaron tranquilizar el ambiente, pero los diputados volvieron a enfrentarse “después de que Oliver apartara a Viondi ligeramente con la mano”. En el trascurso de la sesión, Viondi había criticado al entonces diputado de Podemos por haber defendido la postura del Ayuntamiento de Madrid, que estaba en manos de Manuela Camena, en lugar de “recabar” información.

Oliver pidió el turno de palabra a la presidenta de la comisión, Lucila Toledo, por “información inexacta” y lo obtuvo. Viondi también la pidió y entonces Olvier habría contestado: “No hay réplica”. Visiblemente enfadado, Viondi respondió: “¿Eres tú el presidente de la comisión para decir si yo tengo o no tengo réplica? No está usted por encima de esta Mesa”.

La presidenta ofreció este turno extra a Viondi por lo que el diputado socialista se quejó: “Ruego a la presidenta que si empezamos a utilizar el artículo 114, porque constantemente nos estamos aludiendo se tiene que hacer todas, no una y en exclusiva”. Fue entonces cuando, recién levantada la sesión, Viondi le espetó a Oliver la frase amenazante.