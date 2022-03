Alerta en Madrid por nevadas por encima de 1.000 metros y vientos fuertes hasta el viernes

La primera gran borrasca del año llega a Madrid. Después de un largo periodo sin lluvias y de algunas gotas tímidas durante los últimos días, las precipitaciones tomarán la región durante este jueves y parte del viernes. El agua empezará a caer por la mañana y se podrá convertir en nieve por la tarde y sobre todo la noche, informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ante las previsiones del tiempo se han activado dos alertas de nivel amarillo. La primera a partir de las 17.00 horas de este jueves por nevadas de hasta 5 centímetros de espesor en todas las localidades por encima de los 1.000 metros de altitud, "aunque la cota de nieve será más baja", advierte Aemet. La segunda, que entra en vigor a la misma hora, por rachas de viento de hasta 80 km/h la zona de la sierra de Madrid.

Ambas alertas estarán activas - si la situación no cambia- hasta las 10.00 de la mañana de este viernes y no afectan a la capital, aunque no se descarta que puedan caer algunos copos de nieve esta noche, especialmente en la zona norte de la ciudad.

Ante la llegada de lluvias persistentes, la Comunidad de Madrid recomienda, a través del 112, que los ciudadanos revisen tejados, desagües, sumideros o bajantes que puedan dar problemas. Lo hace debido al largo periodo sin precipitaciones de importancia, durante el que se puede haber generado alguna obstrucción en estos conductos.