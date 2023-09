Alerta roja en Madrid por las fortístimas lluvias de la DANA: las autoridades piden evitar desplazamientos

Toda la Comunidad de Madrid permanecerá este domingo 3 de septiembre bajo alerta roja debido a las tormentas y fuertes lluvias que se esperan a lo largo de la jornada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) elevó a primera hora del día a rojo el aviso por tormentas y fuertes lluvias en la zona de la capital y en la sierra. Anoche había hecho lo mismo para la zona sur y el valle del Henares.

En toda la región se esperan lluvias de hasta 120 litros por metro cuadrado acumulados en una hora. De llegar a esta cifra, podría alcanzarse el récord absoluto registrado en la capital. La predicción de Aemet no descarta que se superen los 120 litros en las próximas 24 horas en algunos puntos de Madrid, especialmente en el sur.

La alerta comienza oficialmente a las 12.00, aunque antes Aemet había activado la alerta amarilla por precipitaciones similares a las caídas este sábado. Pero las previsiones del domingo indican que la DANA (una depresión aislada en niveles altos) que lleva afectando a la península desde este sábado golpeará con especial fuerza el centro del país.

Los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología también indican posibilidad de tormentas fuertes (alerta naranja), y por lluvias intensas en una hora, de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. En la noche del sábado al domingo, durante los momentos previos a la alerta roja, se han acumulado en la capital 30,6 litros por metro cuadrado, según datos de la estación de Retiro consultados por Somos Madrid.

El récord actual de la estación de Retiro de mayor cantidad de lluvia recogida en un día data del año 1972, cuando se alcanzaron 87 litros por metro cuadrado un 21 de septiembre. Ese mes se recogieron 169 litros durante todo el mes.

La recomendación: no viajar por carretera

La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, así como el Ayuntamiento de la capital, recomiendan a los madrileños que tengan previsto regresar de sus vacaciones que adelanten la vuelta para evitar estar en la carretera en el peor momento de la tormenta, que será por la tarde.

Todas las entidades solicitan no coger el vehículo privado si no es necesario. Si se hace, recomiendan utilizar autovías y alejarse de ríos, torrentes, zonas de laderas y evitar atravesar tramos inundados. También aumentar la distancia de seguridad, reducir velocidad, llevar alumbrado de cruce, conducir de manera suave y no atravesar balsas de agua cuya profundidad se desconozca.

Por último, pide retirar de balcones y terrazas elementos que puedan caer a la vía pública, no transitar por zonas arbóreas para evitar problemas con la caída de ramas, limpiar en nuestras viviendas canalones y desagües para que puedan absorber la cantidad de agua que se espera y llamar al 112 en caso de emergencias son otras de las recomendaciones.

El Ayuntamiento de Madrid mantiene activado desde el viernes el Plan de Actuación de Inundaciones en la ciudad ante la previsión de fuertes tormentas. También se ha activado en la capital el Centro Integrado de Seguridad y Emergencias, que ha mantenido este domingo por la mañana con los responsables de todos los servicios implicados, presidida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de mantener limpios canalones y sumideros, resguardarse en edificios que protejan de los rayos y evitar atravesar zonas arboladas. En casa, cerrar puertas y ventanas, ya que las corrientes atraen los rayos.