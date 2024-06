Ayuso respalda la denuncia de su pareja al Ayuntamiento de Madrid por filtrar datos de su obra ilegal: “Se tiene que defender”

La denuncia que Alberto González ha presentado contra el Gobierno de Almeida ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tiene el apoyo de Isabel Díaz Ayuso, su pareja y presidenta de la Comunidad de Madrid. “Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales ante la administración que sea”, ha explicado a los medios este viernes. “No se puede estar en permanente indefensión”.

La líder del PP regional ha criticado la revelación de datos sobre el expediente que certifica las obras ilegales del piso en el que reside, en poder de la Junta de Chamberí. Asegura que se trata de “datos personales” y que “se han filtrado al Partido Socialista, a Más Madrid y a la prensa”. Y añadió: “¿Ustedes se imaginan lo que puede ser sus datos de cualquier de los que están aquí y que la junta de distrito filtre los mismos por ahí sin ningún tipo de límites? Me parece que esto, evidentemente, como cualquier ciudadano se tiene que defender y pedir amparo a las instituciones, que están para eso y no para lo contrario”.

También circunscribió a una cuestión “administrativa” las implicaciones del Ayuntamiento en el caso. “No parece una cuestión política”, aseguró antes de preguntarse: “¿Eso es normal? Eso a todas luces se tiene que investigar y ver si hay un posible delito de falta de custodia”.

Alberto González Amador ha denunciado ante la AEPD al Ayuntamiento de Madrid, acusándole de filtrar datos relativos al expediente de las obras ilegales que acometió en su piso de Chamberí en el año 2022. La denuncia se ha conocido este viernes, cuando El Debate ha publicado la noticia, citando “fuentes próximas al consistorio”.

El expediente de obras sobre el piso en el que González Amador vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido objeto de polémica desde que se conociera que fue reformado gracias a unas obras sin licencia, como avanzó Somos Madrid a mediados de mayo y corroboró el propio Ayuntamiento a finales del mismo mes con una inspección in situ.

El inmueble fue adquirido en verano del año 2022, después del fraude fiscal confeso de Alberto González que fue desvelado por elDiario.es el pasado mes de marzo.

Hoy, después de que se conociera la denuncia de la pareja de Ayuso, los socialistas han asegurado que respetan “siempre el principio de confidencialidad y el deber de secreto de todos los datos, de éste y de los demás expedientes que recibe”. Su portavoz municipal, reyes Maroto, ha destacado que “ayer Almeida calificó de ridícula nuestra denuncia ante la Fiscalía, me gustaría saber cómo califica la presunta denuncia de la pareja de la presidenta por el mismo motivo y si ha hablado con Ayuso sobre este asunto”.

El otro partido político que aparece en la denuncia, Más Madrid, califica de “cortina de humo” la demanda. “El problema no es la filtración de un expediente, sino el trato de favor que ha tenido el clan Ayuso por parte del Ayuntamiento de Almeida”, explican fuentes del partido de Rita Maestre, que denunció el pasado 20 de marzo las irregularidades urbanísticas en el piso de Alberto González Amador, lo que obligó al consistorio a inspeccionar el inmueble.

