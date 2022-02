Sobre el amor y periodismo y la política de cercanía

Escribía el otro día Sergio C. Fanjul sobre el periodismo de cercanías. Lo hacía como despedida de su columna semanal en el cuadernillo de Madrid del diario El País y casi como epitafio de las de los otros columnistas que también se quedaron sin espacio allí. Según Sergio, “el madrileño vive algo ajeno a su prensa local, quizás porque los grandes periódicos de Madrid son locales, pero también nacionales”. Y yo estoy de acuerdo con la sentencia siempre que le demos la vuelta: es la prensa de aquí quien vive ajena al madrileño, preocupada sobre todo de lo nacional y entendido esto como el constante ruido de los partidos políticos.

Los cambios de criterio sobre la información local del diario en el que escribe Sergio son cíclicos y suelen provocar posteriores alteraciones en otros medios, que dan y quitan espacio a Madrid siguiendo su estela. Tiene gracia que este último movimiento, por cierto, haya coincidido con la invasión de osos y madroños promovida por El País (aunque la invasión de osos y madroños no tenga ninguna gracia). Pero, en cualquier caso, esto es una noticia empresarial con poco interés como tal.

Lo relevante es lo que cuenta Fanjul en su artículo. “El periodismo de cercanías es importante”. Lo es porque es necesario saber qué pasa a la vuelta de la esquina no sólo para comprender cómo funciona la ciudad sino también para saber qué está ocurriendo en el mundo. En este momento, si Putin se mete a menear la frontera ucraniana o si alguien en Silicon Valley decide que las casas son hoteles o que las cocinas son fantasmas, aquí sentimos un temblor; y eso que hace años que no vemos una mariposa en el distrito Centro.

En Madrid ha habido siempre buena información local. La de los cronistas de la villa oficiales, como el Mesonero Romanos que inspira el título de esta sección, o la de los extraoficiales, de Julio Camba al propio Fanjul. Pero la información es mucho más que lo que hacemos los paseadores y opinadores y el mejor ejemplo es el de este mismo medio. Hace un mes, uno de sus fundadores, Diego Casado, fue galardonado con el premio al Periodista Especializado 2021 por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Hay que volver a decirlo, aunque sé que se va a esconder al leerlo: merecidísimo.

Lo que se publica en Somos Madrid demuestra que lo que pasa en Madrid interesa si se le dedica tiempo y se cuenta bien. Que otros medios no hayan sabido encontrar la forma no es síntoma de que este tipo de información no enganche sino de otras cosas. Por ejemplo, de lo lejos que se han quedado las redacciones de las calles y de lo poco real que es informarse para informar a través de Twitter (como antes tampoco lo era hacerlo a través de agencias). También, de que los grandes diarios están más por la labor de la influencia que la del periodismo.

Como los medios, tampoco los políticos de Madrid parecen preocuparse por lo que pasa en la cercanía. Saben que tienen un altavoz permanente y casi todo lo que hacen y dicen es pensando en la difusión que van a tener a nivel nacional e incluso internacional. Madrid es una excusa para todos ellos y por eso Madrid tiene que seguir a pesar de ellos.

Estoy leyendo Todo sobre el amor, de Bell Hooks, y lo primero que explica es que al amor le falta una definición que nos sirva de punto de partida para entender algo que está demasiado presente en nuestra vida como para no saber si estamos hablando de lo mismo. Para ella el amor, amar, es una acción transformadora, algo que nos hace avanzar, ser mejores con nosotros y con los demás. Estaría bien compartir esta definición y este libro en los despachos de los medios y de los partidos, estaría bien hacer más periodismo y política de cercanía desde el amor verdadero a la ciudad.