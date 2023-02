¿Qué coches pueden acceder a Madrid a partir de 2023?

La llegada de un nuevo año siempre trae consigo cambios, y 2023 será el encargado de marcar un antes y un después en la movilidad tal y como la conocíamos. A partir del próximo mes de enero, el Gobierno de España pondrá en marcha nuevas restricciones y normativas comprometidas con el medio ambiente y una conducción sostenible.

Sin embargo, esta situación ha generado un gran debate entre la población española, especialmente entre aquellos conductores que no acaban de entender qué coches podrán acceder a la capital española a partir de 2023. Si tú eres uno de ellos, a continuación, te ayudaremos a abordar este asunto y a aclarar qué vehículos tendrán permitido el acceso a Madrid a partir del próximo año.

Qué coches no podrán circular en Madrid a partir de enero de 2023

Si resides en la capital española, probablemente estés al corriente de que, hasta el momento, aquellos coches que no tuvieran la etiqueta de la DGT tenían prohibido el acceso al perímetro interior de la M-30. Sin embargo, este solo es uno de los requisitos que engloban a la nueva normativa de movilidad. Y es que, a partir del próximo mes, esta normativa dará un paso más allá. Aquellos vehículos que no tengan esta etiqueta no podrán circular de ninguna de las maneras por la M-30, a no ser que estén empadronados en Madrid o se trate de vehículos de emergencias o para personas de movilidad.

Entonces, ¿con qué etiquetas puedo acceder a Madrid? Esta es una de las preguntas más recurrentes entre aquellos conductores que no saben si podrán circular por Madrid en 2023. Para entender rápidamente esta cuestión, es necesario saber que las etiquetas de la DGT clasifican a los coches según los gases que expulsan a la atmósfera y su nivel de contaminación. De esta manera, solo podrán acceder a esta pegatina distintiva aquellos coches gasolina con normativa Euro 3 o posterior y los diésel de normativa Euro 4 o posterior.

Los coches híbridos o enchufables, por su parte, podrán acceder libremente a la capital española. Sin embargo, la compra de un vehículo de estas características no está al alcance de todo el mundo, por lo que la búsqueda de diferentes alternativas se está convirtiendo en una práctica muy habitual entre los españoles. Estos requisitos han puesto de manifiesto los beneficios de los coches de renting y las ventajas de tener un coche de renting híbrido enchufable.

Probablemente no sea la primera vez que escuches este término, ya que el renting de coches hace referencia a un servicio de alquiler de vehículos destinado a particulares y autónomos. Las ventajas y beneficios de contratar un coche de renting han convertido a esta herramienta en una solución muy interesante para poder acceder a Madrid sin ningún tipo de impedimento. ¿Nos acompañas a descubrir cinco de los beneficios más populares del renting de coches?

5 ventajas de tener un coche de renting en 2023

1. Autonomía

La tranquilidad no tiene precio, y es que aquellos vehículos de renting que presenten etiquetas CERO o ECO tendrán acceso libre a la capital. Por lo tanto, apostar por este recurso es todo un acierto en términos de sostenibilidad y movilidad.

2. Mantenimiento

Otra de las ventajas de los coches de renting es que la cobertura en carretera y la ITV están incluidas en sus cuotas. De esta manera, el conductor puede disfrutar de una experiencia en carretera más amena, contando con la seguridad de estar respaldado durante sus trayectos.

3. Catálogo de vehículos

El amplio catálogo de vehículos facilita la búsqueda del coche perfecto para cada particular. Este beneficio atrae hasta a los usuarios más selectivos, ya que la variedad de modelos y marcas se convierte en un factor irresistible para particulares y autónomos.

4. Precio

La oportunidad de poder cambiar de vehículo cada cuatro o cinco años es, sin duda, uno de los motivos por los que el renting de coches está despuntando en nuestro país. Asimismo, el desembolso inicial que trae consigo la compra de un coche convierte a esta tradicional tarea en un objetivo casi imposible. Como consecuencia, la subida de los precios dificulta la adquisición de los coches, por lo que contratar un coche de renting ha aventajado a su principal competidor: tener vehículo en propiedad.

5. Perfecto para autónomos y empresas

La capital española es el epicentro de los negocios, por lo que existen centenares de autónomos y empresarios que necesitan autonomía en términos de transporte y movilidad. Por ello, los coches de renting son una opción muy atractiva para empresas y emprendedores que requieren de un vehículo adaptado a sus necesidades. Este tipo de vehículos pueden incluirse como gastos de empresa, por lo que la oportunidad de desgravar su cuota ha actuado como gran protagonista en el despunte de coches de renting en empresas y autónomos.