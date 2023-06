Pastillas para la erección: la ciencia tiene una solución segura

El tema de hoy nos lleva directo a un territorio íntimo, pero también a una preocupación común entre muchos hombres: los problemas de erección y la disfunción eréctil. Que levante la mano quién no haya experimentado alguna vez esa frustración en un momento crucial.

¿Sientes que has perdido el deseo sexual? ¿Te resulta difícil lograr o mantener tus erecciones? ¿Quieres volver a disfrutar plenamente del sexo?

En esta era de avances científicos, el mercado de las pastillas para la erección se ha expandido enormemente. Pero, ¿cómo encontrar una solución confiable y sin riesgos? En este artículo, analizaremos las opciones disponibles para ayudarte a tomar una decisión informada.

Las 3 mejores pastillas para la erección del mercado: nuestro ranking

Entre la enorme oferta de pastillas para mejorar el sexo, es difícil diferenciar entre los productos que son “solo marketing” y aquellos que realmente pueden conectarte con el placer en la cama. Después de investigar diferentes nutracéuticos y revisar los comentarios de los consumidores, aquí te presentamos las 3 mejores opciones.

Viboost Men Complex (Naturadika)

El Viboost Men Complex es un potenciador y vigorizante masculino formulado para apoyar una vida sexual activa y plena. Sus principales ingredientes son la L-arginina, la maca, el ginseng, el tribulus terrestris y el pino marino (pycnogenol), conformando una mezcla poderosa para lograr y mantener erecciones firmes y duraderas. Además, estas pastillas contienen zinc, coenzima Q10, vitaminas B9, B12, C y E.

La L-arginina y el pino marino ejercen un efecto sinérgico para mejorar la irrigación sanguínea al pene y favorecer la erección. Incluso la combinación de estos dos compuestos ha demostrado ser efectiva para tratar la disfunción eréctil causada por la depresión. (1) (2)

La maca y el ginseng son energizantes y elevan la libido, mientras que el tribulus terrestris y el zinc apoyan la producción de testosterona. (3) (4)

El frasco contiene 60 cápsulas y se recomienda tomar 2 unidades diarias.

Pros:

Pastillas para la erección 100 % naturales.

Alta concentración de principios activos.

Combinación magistral de ingredientes (L-arginina,maca, ginseng, zinc, tribulus terrestris) que promueven la erección y el deseo sexual.

Cuenta con el aval sanitario de la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria).

Contras:

Dada su elevada concentración de compuestos, no es posible combinarlo con otros productos similares.

Energisil Vigor (Pharma OTC)

Energisil Vigor es producto de herbolario beneficioso para mantener la erección cuando el problema de base se relaciona con el cansancio y la pérdida de la libido. Muchas veces las altas exigencias de la vida laboral y familiar causan una pérdida del apetito sexual, el cual puede ser recuperado de forma natural gracias al ginseng. (3)

En cuanto al aporte vitamínico, el Energisil Vigor proporciona vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12), A, C, E y D, siendo muy completo en este sentido.

La caja contiene 30 cápsulas y se indica tomar una unidad diaria.

Pros:

Su concentración de ginseng es elevada (1000 mg por ración).

Aporta numerosas vitaminas claves para incrementar el nivel de energía.

Contras:

Sus ingredientes son energizantes, pero no aporta compuestos que mejoran la irrigación de sangre a los tejidos del pene.

Potencialex (HKS | health solutions GmbH)

Pros:

Aporta L-arginina en altas concentraciones.

Está compuesto por maca, la cual produce un efecto energizante general.

Contras:

La L-arginina sola (sin el pycnogenol del pino marino) no es tan efectiva para facilitar la erección.

Su concentración de maca y zinc es más reducida que en productos similares.

Potencialex ayuda a mejorar la circulación sanguínea, apoyando los procesos de erección. Además, la maca actúa como un afrodisíaco natural que eleva la libido. Por su parte, el zinc es un mineral clave para la producción de testosterona, hormona clave para las prestaciones masculinas. (3) (5)

Estas pastillas para durar más en la cama podrían beneficiar a hombres a los que se les dificulta la excitación sexual. También es útil para aquellos que tienen problemas de impotencia leve, gracias a sus concentraciones significativas de arginina.

La caja contiene 60 cápsulas y se aconseja tomar dos unidades por día.

¿Qué es el “viagra natural” que se vende en farmacias y tiendas online sin receta?

Lo último para tratar la disfunción eréctil es lo natural. Esto se debe a que el viagra sintético (la famosa pastilla azul de sildenafilo) tiene numerosas contraindicaciones y puede producir diferentes efectos adversos, tales como dolor de pecho, molestias para ver u oír, erecciones dolorosas y prolongadas, erupciones, etc.

Las pastillas naturales para durar más en la cama para hombres que se venden en farmacia no requieren receta médica, pero no sucede lo mismo con los medicamentos para la disfunción eréctil, que jamás deben comprarse sin receta ni consumirse sin la autorización del médico.

La L-arginina, el pino marino, la maca, el ginseng y el tribulus terrestris son los ingredientes estrella de las pastillas para la erección. Esto se debe a que son seguros para los hombres adultos sanos y son efectivos para tratar los casos de impotencia relacionados con el estrés, la falta de energía o la depresión. (2) (3) (4)

¿Quiénes pueden tomarlas?

Los productos de herbolario para la ayudar o mantener la erección son a base de componentes naturales, por lo que tienen menos efectos secundarios o contraindicaciones que el viagra. Por lo que la mayoría de los hombres adultos sanos podrán tomar un producto nutracéutico para la erección.

¿Son peligrosas?

Los hombres que sufren alguna patología cardíaca, hipertensión, insomnio o trastorno de la coagulación deben evitar las pastillas para aguantar más en la cama y aumentar la libido masculina. Pese a que son de origen natural, pueden interactuar con los medicamentos y causar una reacción adversa.

Conclusiones

Las pastillas para la erección, también llamadas “viagra natural”, se venden en tiendas online e incluso en farmacias sin receta, a diferencia de la testosterona o los medicamentos para la disfunción eréctil que sí o sí requieren indicación médica.

Determinar cuál es el mejor producto para la disfunción eréctil, potenciar la erección o para recuperar el apetito sexual depende de la raíz del problema (problemas circulatorios, estrés, depresión, cansancio). Sin embargo, la L-arginina, el pycnogenol, el tribulus terrestris, la maca y el ginseng están en el “top 5” de los productos de herbolario para la impotencia masculina.

En el caso de las mujeres, también existen ciertos ingredientes que actúan como viagra femenina.

6- Leisegang K, Finelli R. Alternative medicine and herbal remedies in the treatment of erectile dysfunction: A systematic review. 2021. DOI: 10.1080/2090598X.2021.1926753