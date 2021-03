El brunch musical de Lola 09 viaja hasta Francia con Daft Punk

Este domingo el Brunch Musical de Lola 09 viaja hasta Francia. Y precisamente franceses son (o eran) Daft Punk, el dúo de electrónica que revolucionó el género y que ha hecho bailar hasta el agotamiento a varias generaciones de personas de todo el mundo, especialmente de los amantes del clubbing.

Quién no se ha convertido en el rey de la pista con aquel inolvidable One More Time... quién no se ha dislocado la cadera al ritmo de Get Lucky... o ha entrado en trance con Around The World... ose ha enamorado con Instant Crush...

El mundo de la música le debe mucho a este dúo que hace pocas semanas anunciaban su separación, dejándonos un legado musical inmenso. Y precisamente ese legado es el que va a rescatará en este brunch la dj invitada: MARÍA (THE GROOVES).

María es la cantante y guitarrista de la formación The Grooves. Banda madrileña que se caracteriza por mezclar bases que machacan al ritmo de disco rock electrónico y descarado junto a la elegancia de una sección de vientos y sintetizadores envolventes. Nadie como ella para rendir homenaje a Daft Punk y por extensión a la escena electrónica francesa, que será el grueso del dj set que tiene preparado.

El menú también será típicamente francés, para viajar también más al norte de los Pirineos:

Entrantes:

Ratatouille

Sopa de cebolla con costrón de queso

Plato principal:

Tacos de merluza meunière

El precio del Brunch Musical es de 18€. incluye un cóctel de bienvenida, una bebida (vino, cerveza o refresco) y postre.