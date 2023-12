El Club de Debates Urbanos premia al periodista e historiador Luis de la Cruz por su compromiso con el Madrid popular

“El periodismo canónico, de los grandes medios canónicos, está apartado por lo general de los problemas de los barrios populares”, denunciaba este lunes por la tarde Francisco López Groh durante la entrega de los premios del Club de Debates Urbanos, en su 30º aniversario. Luego añadía que frente a esta posición mayoritaria en el sector del periodismo en España, Luis de la Cruz lleva 15 años centrado en “el periodismo desde el lugar, hiperlocal”, aportando “información cercana desde su contexto inmediato”, para justificar su elección como ganador del premio al compromiso urbano 2023 otorgado por la entidad.

Este periodista e historiador, redactor en el grupo de diarios Somos Madrid, se ha preocupado a lo largo de toda su carrera de “la historia de los barrios, los movimientos sociales y los fenómenos urbanos, con una implicación personal en los movimientos comunitarios, espacios sociales y campañas vecinales”, continuó relatando el Club de Debates Urbanos (CDU), mientras explicaba los motivos de un prestigioso galardón recibido en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes.

“Este periodismo me ayudó a involucrarme lo que tenía alrededor”, explicaba el propio Luis de la Cruz al recoger el galardón. “Esta escuela de vida que ha sido el proyecto Somos ha ido conformando mi relación con la ciudad, todo lo que he hecho tiene que ver con lo local, lo urbano y mi barrio, con lo que lo que se ha venido a llamar la historia desde abajo”, añadía a la vez que reivindicaba un tipo de periodismo más cercano y pegado a protagonistas no habituales: “En Madrid había un gran hueco para informar a pie de barrio, para informar sobre los sujetos colectivos”, añadía sobre su red de periódicos de barrio, en la que Somos Tetuán es el último eslabón, con el que está más implicado.

En una ceremonia sencilla pero de gran carga simbólica, el CDU también premió al movimiento de médicos Encierro Manoteras-SUMA, que desde su protesta en el local de una asociación vecinal mostró un modelo en el que profesionales de la medicina y habitantes de la ciudad se encontraron y unieron, dotando de fuerza a unas reivindicaciones que consiguieron avances en sus derechos laborales para los médicos y asistenciales para sus pacientes.

También recogió un premio al compromiso individual la ilustradora Blanca Nieto, por sus trabajos de visibilización de las mujeres y los problemas medioambientales desde Carabanchel Bajo. Además, el CDU premió al Círculo de Bellas Artes por su apoyo durante tres décadas.

El momento más emocionante de la noche, que acabó en una pequeña fiesta por el solsticio de invierno, fue el del nombramiento de honor de Francisco Pol, urbanista y miembro fundador del Club de Debates Urbanos, fallecido el pasado sábado y cuya memoria pervive en esta organización civil, independiente de cualquier estructura política, dedicada a los temas urbanos y territoriales.

