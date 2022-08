Guía para disfrutar de los descuentos y viajes gratis en Metro, Cercanías y EMT

A partir de este jueves 1 de septiembre desplazarse por Madrid en transporte público será más económico. En una sola jornada coinciden el inicio de la bonificación al abono de transportes, que lo rebaja un 50% (salvo en el caso del de diez viajes, en un 30%), y al del Cercanías, que cubre la totalidad de su coste. Además, es uno de los tres días de septiembre en los que el Ayuntamiento de Madrid permite el uso gratuito de los autobuses de EMT.

En el caso de los abonos de transportes, el Gobierno central anunció la rebaja de un 30% en su coste como parte de su plan de ahorro y reducción en el consumo energético. Las Comunidades Autónomas podían ampliar este descuento un 20% más hasta el 50%, algo que Madrid ha aplicado salvo en el caso del bono de diez viajes, que se queda con el 30% de reducción inicial. Los viajes individuales no tienen ninguna bonificación.

Descuentos, precios y cuentas en el abono de transportes

Para disfrutar de estos precios basta con recargar la tarjeta habitual a partir de este 1 de septiembre en cualquier estación de Metro o en la app Tarjeta Transporte. La medida se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre y las renovaciones pueden efectuarse hasta ese mismo día, aunque la validez del abono llegue ya a enero de 2023.

Con las nuevas cuotas tarifarias, el coste de los diferentes abonos se reduce significativamente para todas las zonas, también en el de la tercera edad y el joven. Aquí explicamos qué abono resulta más económico según la edad y según la periodicidad con la que se utilicen los transportes públicos incluidos en él. La tabla de precios queda de la siguiente manera:

El descuento del 50% (30% en el caso del bono de diez viajes) estará activo, en principio, hasta el final de 2022. Aunque si la situación de elevados costes energéticos se prorroga en el tiempo el Gobierno podría valorar extender las medidas actuales o implantar otras.

Cómo disfrutar del Cercanías gratuito

Por otro lado, Renfe ha creado el Abono gratuito para viajero frecuente para los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. A diferencias de la rebaja en los abonos de transportes, que se aplica en las tarjetas ya existentes, este funciona aparte. De hecho, el resto de abonos de Cercanías permanecerán en suspensión durante su validez (sí podrán usarlos quienes los hayan recargado antes del 31 de agosto).

La gratuidad del Cercanías bonificada por el Gobierno central tiene una especial influencia en la vida de madrileños y madrileñas, y beneficiarse de ella requiere solo de unos pasos. En primer lugar, quien no tenga ya una cuenta debe completar el registro en la web de Renfe o las apps de Cercanías y Renfe. En este enlace se puede consultar punto por punto cómo completar este proceso en web y aquí en las aplicaciones. Desde el 24 de agosto, quienes hayan rellenado dicha inscripción pueden adquirir el abono en la app de Cercanías Renfe (evitando con ello esperas), en máquinas de autoventa y en las taquillas de la estación.

La validez de las recargas, como en el caso del abono de transporte, se extiende del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 (con lo que su uso puede llegar al 30 de enero de 2023). Con este bono unipersonal, identificativo e intransferible es posible desplazarse con un número ilimitado de viajes a cualquier estación del núcleo de Cercanías en el que el usuario esté inscrito. El núcleo “Madrid” va incluso más allá de la Comunidad y comprende todos los lugares a los que es posible llegar con el resto de tarjetas de transporte, como Toledo o Guadalajara.

Recibir el abono en los trenes de Cercanías requiere de una fianza de 10€. El único descuento aplicable a esta fianza es el título de familia numerosa. Se devolverá a la tarjeta del titular automáticamente al finalizar los cuatro meses de validez del bono especial, siempre que haya realizado un mínimo de 16 viajes (contando ida y vuelta como dos viajes por separado). Por esta razón es importante validar el bono al iniciar cada trayecto.

Si se ha pagado la fianza con tarjeta bancaria, el importe se devolverá automáticamente al finalizar los cuatro meses de validez del abono, siempre que haya cumplido con esos 16 viajes estipulados. Si el pago de la fianza se ha realizado en metálico, habrá que cumplimentar una solicitud específica para la devolución de la fianza. Es importante conservar la tarjeta durante todo el período de vigencia del Abono para que Renfe reintegre la fianza. En caso de que el usuario no llegue a los 16 viajes marcados como requisito mínimo simplemente no se le devolverá esta fianza, pero no tendrá que abonar la cuantía de los viajes pendientes ni los que haya disfrutado.

Autobuses gratis para la vuelta de vacaciones

El Ayuntamiento anunció que no cobrará los trayectos en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en tres días de septiembre. Es una práctica que repetirá en “momentos puntuales de mayor tráfico” y que ya llevó a cabo en 2021. La medida será efectiva durante tres jornadas: este jueves 1 de septiembre, el miércoles 7 y el jueves 8, las dos últimas coincidiendo con el comienzo del curso escolar en Madrid.

Se trata de tres días en los que se espera mayor tráfico en la ciudad, ante el regreso después de vacaciones del alumnado y de muchos trabajadores. Para beneficiarse del descuento, el viajero podrá picar su tarjeta de transporte en la canceladora del autobús (no se le cobrará ningún viaje) o, en el caso de que no la tenga, pedir un billete sencillo sin coste al conductor.

A diferencia de lo que ocurrió en 2021, la gratuidad solo se limitará a tres días y no se extenderá a la primera quincena de septiembre. A cambio, no se limitará a la hora punta como el año pasado, sino que será durante las 24 horas de funcionamiento del servicio, para intentar convertir a usuarios puntuales en habituales.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del consistorio madrileño, Borja Carabante, aseguró al anunciar la medida que habrá más días con buses municipales gratuitos en el futuro. Será en “momentos puntuales de mayor tráfico”, como en el Black Friday o durante la Navidad.