Calendario escolar 2022 - 2023 en Madrid: puentes y días festivos

La Comunidad de Madrid ha fijado oficialmente las fechas del calendario escolar 2022-2023 para Madrid, en un curso con algunos cambios con respecto a años anteriores y con cinco días no lectivos que conformarán algunos puentes para los alumnos a medias del periodo lectivo.

Las clases comenzarán para casi todos los alumntos entre el miércoles 7 de septiembre (Infantil y Primaria) y el jueves 8 (Secundaria, Bachillerato y FP). Se extenderán hasta el jueves 22 de junio, cuando finalizarán a la vez todas las clases en colegios e institutos.

Inicio y fin de curso:

7 de septiembre de 2022 - Inicio del curso en Educación Infantil, Primaria y Especial

8 de septiembre de 2022 - Inicio del curso en Educación Secundaria, Bachillerato y FP

22 de junio de 2023 - Fin de curso en todos los niveles educativos

En el resto del calendario escolar destacan unas vacaciones de Navidad que serán más cortas que de costumbre (arrancan el 23 de diciembre y se extenderán hasta el domingo 8 de enero), una Semana Santa que se extenderá a lo largo de la primera semana completa de abril y algunos puentes llamativos.

El primero de estos últimos será el del 1 de noviembre, martes, con el 31 de octubre marcado como día no lectivo, por lo que se acumularán cuatro días sin clases para los alumnos. Aunque el plato fuerte llegará en diciembre, con dos festivos situados en el martes 6 y jueves 8 (Constitución e Inmaculada) y días no lectivos marcados en lunes y miércoles, por lo que esa semana solo será hábil el viernes 9 de diciembre. Los sindicatos reclamaron que esa jornada también se marcara como no lectiva, pero se rechazó su propuesta.

Habrá otro puente en invierno del que solo disfrutarán los alumnos, ya que no corresponde a ningún festivo. Será el que formen los días no lectivos del viernes 24 y el lunes 27 de febrero de 2023, después de la semana del carnaval. Y, por último, las fiestas regionales llegarán en forma de otro puente de cuatro días, gracias a la disposición del 1 de mayo en lunes y el 2 de mayo en martes.

Este es el calendario escolar completo con todos los festivos y días no lectivos citados:

Vacaciones de Navidad y Semana Santa:

Navidad: del viernes 23 de diciembre al domingo 8 de enero

Semana Santa: del viernes 31 de marzo al lunes 10 de abril

Festivos y días no lectivos (a falta de confirmar festivos locales en 2023):