Mad Cool ataja los rumores de suspensión por una publicación sobre 2025: el festival está confirmado para 2024

Una publicación en el Instagram oficial del Mad Cool levantó este domingo por la noche muchos rumores en redes sobre su posible cancelación: See you in 2025 (nos vemos en 2025) decía el enigmático mensaje, seguido del texto More info soon 🚨 (pronto, más información) acompañando a la imagen.

Casi de inmediato se levantaron las especulaciones sobre si la edición de 2024 corría peligro con este anuncio y si esta publicación sería un adelanto del comunicado de cancelación definitiva. Otros -los menos- aventuraban sobre la posibilidad de que se tratara de una estrategia de marketing y que la siguiente publicación llegaría este lunes a las 20.25 horas.

Fuentes del festival confirman a este periódico, pese a los rumores en redes, que sí habrá festival en 2024. La organización del Mad Cool ha salido al paso de las especulaciones para mantener las fechas previstas inicialmente, del 10 al 13 de julio del año que viene, como ya se había anunciado en octubre.