Eliminar las "terrazas Covid" en aparcamientos, propuesta más votada en la web del Ayuntamiento de Madrid

"Una vez superada la pandemia, quiero recuperar la paz de mi calle, el silencio, y los sitios para aparcar que se han visto muy disminuidos. Los locales están insonorizados... la calle, NO". Con este sencillo enunciado, una propuesta crítica con la actuación municipal de permitir a la hostelería ampliar su espacio sobre la calzada se ha colado en Decide Madrid como la más votada por los ciudadanos.

Eliminar terrazas en aparcamientos creadas por COVID es el nombre de la iniciativa ciudadana que reclama la vuelta a la situación anterior y que ha recibido hasta el momento algo más de un millar de apoyos. Todavía está lejos de llegar al mínimo necesario para ser tenida en cuenta (más de 27.000) pero es la propuesta que ha recibido más votos en los últimos tiempos, durante una legislatura en la que no se ha potenciado este canal de participación ciudadana heredado del mandato de Manuela Carmena.

A los votos de los madrileños registrados en la plataforma se le suman más de 250 comentarios, la mayoría críticos con la solución que ideó en la primavera de 2020 el área de Vicealcaldía -dependiente de Begoña Villacís- para ofrecer a los hosteleros un modo de consumo seguro frente a los contagios, a costa de restar espacio de estacionamiento. Un año después, se habían concedido permisos para instalar más de 5.700 mesas, la mitad de ellas sobre aparcamientos.

"Sin terrazas Covid la hostelería madrileña volverá a ser la floreciente hostelería madrileña. Por favor, no chantajeen al Ayuntamiento aduciendo pérdida de empleos y tal y cual, sus negocios volverán a donde estaban. Y los ciudadanos no sufriremos un Madrid que parece la feria de abril x 12", dice uno de los comentarios más valorados por los usuarios de esta plataforma ciudadana. "No se puede andar, ni dormir, ni aparcar en Chamberí para beneficiar a cuatro grandes empresas", se lamenta otro vecino.

Las ampliaciones de terraza se han producido por igual en aceras como en calzada, aunque parece que este último espacio es el que más conflictos ha generado. Ante las quejas cada vez más abundantes por el ruido y el surgimiento de una plataforma vecinal en Chamberí de presión y protesta, el Ayuntamiento reculó y limitó el funcionamiento de las terrazas covid -las concedidas durante la pandemia- a las doce de la noche, de lunes a domingo. También está pendiente saber si los permisos especiales se extenderán más allá del 31 de diciembre de este año, como estaba previsto.

Mientras los políticos deciden, los madrileños entran al debate en esta propuesta de Decide Madrid, donde un usuario, que se identifica como hostelero, afirma que la medida es una forma de "especulación masiva" encubierta: "Los locales pequeñitos en calle más escondidas que nadie quería y no valían para nada han duplicado su valor en unos pocos meses por estas medidas del Ayuntamiento, misteriosamente todos en alquilado, competencia desleal y terraza ilegal".

"Hagamos de Madrid una ciudad para sus vecinos, que pasean, quieren vivir tranquilamente y se levantan para trabajar, que quieren sentarse en un banco de la calle a charlar con los vecinos, que quieren poder abrir sus ventanas y balcones, que quieren aparcar sus coches... recuperemos la normalidad", escribe otro participante en el debate de la web municipal. "Y los bares y sus terrazas en su justa medida, que ya es bastante generosa. Eliminemos ruido, recuperemos las aceras y las calzadas", añade.

Miles de votos para llegar al pleno

Según el reglamento de funcionamiento de la página Decide Madrid, para que una propuesta llegue a ser tenida en cuenta por el Ayuntamiento de Madrid, debe cosechar al menos 27.662 apoyos de usuarios registrados. A partir de ese momento su proponente podrá llevarla al pleno para que sea debatida por las diferentes formaciones políticas, que decidirían su voto favorable o no.

Ningún ciudadano ha conseguido llegar a este hito a través de esta herramienta de participación. La que más obtuvo fue la que pedía plantar más árboles en Madrid, que en el año 2017 alcanzó más de 20.000 apoyos. Las propuestas solo pueden recoger votos durante seis meses. A partir de ese momento, pasan a ser archivadas y, si algún madrileño quiere lanzar una idea similar, debe comenzar de nuevo.

Mientras esta iniciativa va cosechando adhesiones de vecinos afectados por el ruido de las terrazas, el Ayuntamiento intenta atajarla reuniendo a todas las partes y proponiendo medidas que amortigüen el ruido, como toldos absorbentes de molestias sonoras o serenos que calmen los ánimos. Pese a ello, ya ha recibido el primer toque de atención a cargo del Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación por la relajación de las normas municipales con respecto a los veladores en las calles.

Esta institución critica duramente la respuesta ofrecida por el Ayuntamiento a las asociaciones vecinales ante esta situación, provocada por favorecer "el impulso de la actividad económica" y excusándose en que "no es fácil conseguir un acomodo conforme a todos los sectores afectados". Las palabras de la institución son tajantes y critican de forma clara la actuación de la corporación de Almeida. "Parece olvidarse de todas aquellas personas que tienen derecho a exigir un ambiente adecuado y libre de molestias intolerables", recuerda el titular de la oficina, Francisco Fernández Marugán, en una carta a la asociación chamberilera de El Organillo.

"No se puede priorizar el desarrollo de actividades mercantiles, que tienen el deber de hacerlo conforme a las condiciones técnicas y jurídicas establecidas en la normativa, en perjuicio de quienes padecen contaminación acústica, que no tienen el deber de soportar", añade en la misiva.