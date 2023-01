Propuestas para “salvar” el parque de la Cornisa de Madrid: paralizar la tala, replantar y más diálogo con los vecinos

Los residentes en el entorno de la Cornisa siguen movilizándose para evitar nuevas talas en este parque del distrito Centro, donde se llegó a estudiar retirar hasta 99 ejemplares, según un informe al que tuvo acceso este periódico.

Un informe del Ayuntamiento de Madrid propuso talar 99 árboles en el mayor parque del centro

Los vecinos tienen previstas acciones en las calles, pero también a través de la administración. Así, el colectivo Vecinas Corniseras, que reúne parte de la protesta, ha registrado un listado de proposiciones dirigidas a la Junta Municipal del Distrito Centro. Unas propuestas que serán expuestas en el pleno de este miércoles 18 de enero por mediación de PSOE, Vox y el Grupo Mixto -a través de tres iniciativas- para su posterior votación.

Además, Vecinas Corniseras contará con dos turnos en el pleno para explicar las reivindicaciones desde la propia plataforma. Paralelamente, la organización ha convocado una concentración este mismo miércoles 18 de enero a las 17.00 en las puertas de la Junta Municipal de Centro, situada en el número 72 de la calle Mayor. Una forma de trasladar a una protesta las exigencias que van a plantear en el pleno por boca de la mayoría de grupos municipales en la oposición. Las sintetizan en siete puntos básicos:

La paralización de tala de masa arbórea y arranque de raíces y praderas, manteniendo las existentes en su ubicación actual. Conocer las autorizaciones de las ya realizadas. La reposición de los árboles ya talados, conforme lo establecido en la Ley 8/2005 e la Comunidad de Madrid de Protección y Fomento del arbolado urbano. La sustitución de las plantas tapizantes, por alguna variante adecuada de grama, permitiendo así el uso de las superficies verdes por los vecinos. La no instalación de: escenario, “plataforma pavimentada”, lámina de agua ni gradas y bancos corridos en cualquier parte del parque. El incremento de la superficie de pradera en los parterres: del 10 al 18%. El mantenimiento integral en el parque de su entorno natural y de sus instalaciones y equipamientos. La creación de una mesa de trabajo y diálogo permanente en la que estén integradas la Junta Municipal del Distrito Centro, asociaciones vecinales, AFAS y Vecinas Corniseras para que se tenga en cuenta la opinión de todas las partes de cara a las siguientes fases del proyecto, así como para las futuras intervenciones proyectadas en zonas cercanas (Parque Atenas y de las Vistillas).

Esta movilización empezó a fraguarse después de la repentina tala de 28 árboles el pasado septiembre. Ya antes, en agosto, muchos vecinos se pusieron en alerta cuando el Ejecutivo municipal publicó una nota de prensa en la que informaba de una reforma en la Cornisa. El día previo a la tala, representantes de varias asociaciones vecinales se reunieron con los dirigentes de la Junta Municipal del Distrito, que les aseguraron que los árboles no se tocarían. El pasado 22 de octubre tuvo lugar una concentración en el parque, que se repitió el 5 de noviembre.

Los vecinos reclaman su voz ante un parque “destrozado”

Ante la controversia, una portavoz del Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida justificó las acciones en declaraciones a Somos Madrid con el pretexto de que los trabajos no se efectuaron para remodelar el parque, sino para “actuar sobre los árboles afectados por Filomena o que no estaban en buen estado”. Vecinas Corniseras denuncia sin embargo que el consistorio planea llevar a cabo una transformación integral del entorno y critica que no les conceden una reunión desde el 26 de octubre.

Todo ello en medio de un panorama “desolador”, según detalla esta asociación: “El parque ahora está destrozado, roto y emana de él una desapacible esencia de abandono. Todo barro y máquinas. Ramas amputadas de cualquier manera para beneplácito del movimiento de la maquinaria. Raíces a la intemperie y mutiladas. Por la noche apenas hay luz y el 90% de las vecinas y vecinos que lo frecuentaban han cambiado sus rutas. Hoy es un parque que parece abandonado”.