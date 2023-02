¿Dónde Comprar Likes Facebook para Página o Post?

8 sitios para comprar fans Facebook reales y de calidad

1 Eurosur Seguidores

Comprar fans facebook en Eurosur.org es sin duda la mejor opción disponible en el mercado. Este sitio ofrece principalmente servicios de promoción en facebook & Instagram. Eurosur.org ofrece varios servicios de promoción para aumentar tu visibilidad de manera uniforme en Facebook a través de Fans, Likes para publicaciónes de facebook, Views etc. No es de extrañar que se haya convertido en una de las plataformas más utilizadas en su campo.

2 Rocket2fame.com

Más conocida por sus servicios en Youtube. El sitio goza de muy buenas críticas por parte de sus clientes y nada va en contra de esto. El sitio está muy bien diseñado y es agradable de navegar, Rocket2fame es una muy buena alternativa para desarrollar su visibilidad en Facebook.

3 Vs Viral Agency

Comprando fans Facebook en Vs Viral Agency se beneficiará de una gran relación calidad/precio. Es un sitio muy conocido y reconocido en la industria. El sitio se utiliza principalmente para comprar seguidores de Instagram, pero también ofrece una amplia gama de servicios en Facebook. La gran ventaja de este sitio es la relación calidad/precio.

4 AumentoSocial

AumentoSocial es un sitio que ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios que les permiten comprar fans Facebook, así como vistas de Instagram.

5 Likesreales.com

Si usted está buscando un sitio que proporciona fans Facebook en un instante o un ritmo muy rápido entonces Likesreales.com debe ser perfecto para usted. De hecho, el sitio proporciona seguidores a una velocidad muy rápida en comparación con otros sitios que se pueden encontrar en el mercado.

6 Creapublicidadonline

Si eres dueño de un negocio entonces te encantará Creapublicidadonline ya que es un sitio que trabaja con muchos negocios ofreciéndoles un servicio avanzado que es perfecto para sus necesidades. Si quieres trabajar con un sitio que cuida mucho a sus clientes B2B, Creapublicidadonline es el lugar indicado.

7 AmediaSocial

Si desea obtener fans Facebook de alta calidad proporcionados rápidamente entonces Amediasocial es el lugar para ir. El sitio ofrece alta calidad facebook le gusta lo que le permite ganar popularidad rápidamente.

8 1seguidores

1seguidores es un sitio bien conocido y de buena reputación en el campo. El sitio ofrece un servicio de calidad en instagram, facebook, youtube, twitter tiktok, etc. Si no sabes donde comprar tus likes, 1seguidores es el sitio indicado.

¿Debo comprar visitas en facebook para mis videos?

Si quieres ser constante, es mejor comprar vistas de facebook y otros tipos de interacciones y no sólo likes y demás. De hecho, si su página tiene varios miles de likes, pero sus vídeos tienen literalmente sólo 100 o 200 vistas, entonces significa que su cuenta fue una vez popular, pero ahora ya no es muy popular o incluso seguida. Para evitar esto, lo mejor es tener una estrategia integral y comprar vistas de Facebook, así como comentarios y reacciones de Facebook. Además, comprar vistas para tu vídeo de Facebook es tan interesante como comprar vistas de YouTube porque puede hacer que tu vídeo se popularice muy rápidamente gracias a la viralidad de la plataforma.

¿Es mejor comprar likes para un post de facebook o reacciones de fb?

Mucha gente se pregunta si comprar reacciones de facebook como por ejemplo likes facebook es mejor o peor que comprar likes para fotos de facebook. No es ni mejor ni peor. De hecho, si quieres ser totalmente coherente, comprar reacciones para un post de Facebook es una estrategia eficaz además de comprar likes para un post de Facebook. Por ejemplo, puedes comprar 1000 likes facebook y 500 reacciones de Facebook. Pero te preguntarás ¿qué interacción elegir? Es una buena pregunta. Si quieres ser lo más coherente posible, coge el máximo de cada tipo. Es decir, 20% Amor, 20% AhAh, 20% Enfado, 20% Wow, 20% Triste. Combinar comentarios y likes facebook te dará un 100% de credibilidad ante tu comunidad y Facebook

¿Deberías comprar también comentarios de Facebook?

Está claro que si compras likes facebook para un post es mejor comprar también comentarios de Facebook para él. De hecho, si tu post tiene 10.000 likes en Facebook y 0 comentarios, puede parecer sospechoso. Por lo tanto, es preferible equilibrar esto lo mejor posible para optimizar tus resultados y ser lo más creíble posible. No olvides que un comentario es un texto que puedes optimizar si optas por comprar comentarios de Facebook personalizables. Podrás incluir las palabras clave con las que quieres que destaque tu post en los comentarios para que tu post sea visible para las personas que están utilizando el explorador de facebook para buscar información específica. Esta estrategia no debes descuidarla, ya que puede traer mucho tráfico a tus publicaciones y así permitirte obtener suscriptores de Facebook en español 100% activos que eventualmente pueden convertirse en tus clientes, y esto completamente gratis.

¿Es buena idea comprar también likes en Facebook?

No necesariamente. La compra de likes de comentarios de Facebook es principalmente efectiva para potenciar un comentario que has publicado en una página con la misma temática que la tuya y así ganar visibilidad y por qué no conseguir fans Facebook españoles y segmentados. Sin embargo, también puedes comprar likes instagram o facebook para comentarios, con el fin de destacar una reacción positiva hacia tu marca o tu persona.

¿Vale la pena comprar participaciones de Facebook?

Comprar shares facebook te permite optimizar la referenciación de tu publicación en el motor de facebook, ya que el número de shares es un criterio de calidad que facebook tiene en cuenta para clasificar las publicaciones y destacar unas en lugar de otras. Gracias a la compra de shares en facebook, tu publicación es aún más visible, porque además se difunde a todas las personas que siguen a las personas que compartirán tu post. Esto te permitirá ganar likes facebook españoles sin tener que gastar 1€. Además, la compra de participaciones en Facebook no es cara. De hecho, cuesta entre 5 y 10 euros por 100 shares, lo cual es bastante razonable si tenemos en cuenta que este tipo de servicio puede permitir que una publicación se convierta en viral.

¿Debo comprar fans Facebook baratos?

Comprar fans Facebook baratos es un método que no podemos recomendar, ya que los seguidores instagram e facebook que obtendrá (si es que los obtiene, ya que hay muchos sitios poco fiables que nunca entregan sus pedidos) no serán fans Facebook reales, lo que es muy peligroso para su página de facebook. De hecho te arriesgas a que baneen tu cuenta o tu página si utilizas un proveedor de baja calidad, por eso siempre es mejor utilizar un proveedor que ya haya demostrado su valía y que sea capaz de ayudarte en tu campaña de compra de likes facebook.

¿Cuánto cuesta comprar fb likes?

● 20 likes: entre 2 y 5 euros

● 50 likes: entre 2,5€ y 8

● 100 likes: entre 3€ y 9

● 500 likes: entre 15 y 20 euros

● 1000 likes: entre 25€ y 70

● 5000 likes: entre 120€ y 300€.

● 10000 likes: entre 200€ y 400

Si encuentras proveedores que te ofrecen comprar likes facebook baratos con precios inferiores a los anteriores, ¡huye! Nunca recibirás tus likes facebook.

¿Es mejor comprar likes facebook españoles o likes internacionales?

Generalmente no habrá una gran diferencia entre comprar facebook likes internacionales en un sitio serio y fiable y comprar facebook likes españoles. En efecto, comprando fb likes no necesariamente segmentados, no tendrás 100% de likes españoles, pero seguirás teniendo una parte de ellos y también tendrás likes americanos y europeos. En resumen, comprar likes facebook estándar en un buen sitio es mucho más barato y eficaz que comprar likes de página de facebook segmentados y obtendrá likes tan buenos o mejores que si utiliza un sitio barato.

¿Cómo compro likes en Facebook?

Mucha gente piensa erróneamente que comprar likes facebook es complicado cuando en realidad es muy sencillo. Veamos cómo hacerlo.

En primer lugar, tienes que elegir un sitio fiable y legal para comprar likes facebook, para ello puedes utilizar nuestra comparativa anterior.

Una vez hecho esto, tienes que elegir si quieres comprar seguidores facebook o publicación facebook

En segundo lugar, tendrá que elegir el número de facebook le gusta que desea comprar, esto puede ser 100, 500, 1000, 5000 o 10000 facebook le gusta.

A continuación, tendrá que proporcionar el enlace de su página o publicación para que su proveedor de gustos puede identificar qué página o publicación que desea impulsar.

Por último, todo lo que tienes que hacer es realizar el pago, que se puede hacer a través de tarjeta de crédito (visa, mastercard, maestro, etc.), a través de paypal y a veces incluso en criptomonedas como bitcoin, etherum, etc.

Una vez realizados estos pasos, sólo tienes que esperar a que lleguen los likes a tu página o a tu publicación.

¿Debo comprar miembros de grupos de facebook?

Comprar miembros de grupos de facebook es una opción que cada vez más infopreneurs están utilizando para hacer que su formación parezca popular. Comprar miembros de facebook te permite aumentar la visibilidad de tu grupo de facebook, pero no sólo eso. De hecho, usted aumenta en gran medida la visibilidad de su grupo.

Si usted está utilizando un grupo de facebook para la comercialización o para aumentar su visibilidad, entonces la compra de miembros de facebook es tan, si no más, interesante que la compra de likes para una página de facebook.

¿Hay alguna diferencia entre comprar likes para una foto o para un post de Facebook?

No, no la hay, tanto si tu publicación es un texto como si es una foto. En ambos casos, puedes comprar likes para potenciarlos. En resumen, comprar likes para una foto de Facebook es exactamente lo mismo que comprar likes para una publicación de Facebook y debes utilizar el mismo servicio para potenciar ambos tipos de publicaciones.

¿Es posible comprar likes argentinos en Facebook?

Lamentablemente, todavía no hay sitios que ofrezcan likes argentinos en Facebook. Por lo tanto, no podrás comprar seguidores de Facebook segmentados en Argentina por el momento. Sin embargo, todavía se puede comprar gustos en uno de los sitios que hemos seleccionado para usted y pedir a tratar de dirigirse a los seguidores de facebook argentino, que sin duda no recibirá el 100% de facebook argentino le gusta, pero es mejor que nada.

¿Es posible comprar fans Facebook mexicanos?

Lo mismo que para los likes facebook argentinos. Comprar likes mexicanos en Facebook es actualmente imposible, porque ningún sitio español, mexicano o argentino ofrece fans mexicanos en Facebook. Sabemos que muchas personas que viven en Bélgica y que tienen una comunidad mexicana en Facebook quisieran comprar likes segmentados en Bélgica, pueden sin embargo comprar likes en un sitio que hemos seleccionado para ti y poner en nota que prefieres conseguir seguidores mexicanos en Facebook. Está claro que no sólo conseguirás seguidores mexicanos, pero hay muchas posibilidades de que consigas un buen número de likes mexicanos y de habla hispana. También puedes conseguir seguidores de Facebook españoles y europeos que pueden ser españoles, mexicanos, argentinos.

¿Debo comprar likes facebook reales o me valen los falsos?

Es esencial comprar likes facebook reales. De hecho, si usted elige comprar seguidores de facebook baratos o aún peor falsos seguidores de facebook o seguidores de fb de mala calidad, usted está poniendo su página de facebook en gran riesgo. Al comprar sólo los fans Facebook reales de sitios confiables usted puede estar seguro de que su cuenta no será penalizada o prohibida. Además, aumentas tu alcance al optar por comprar fans Facebook reales que serán activos y sin pérdidas.

¿Cuál es la diferencia entre comprar amigos de Facebook y comprar seguidores de Facebook?

Mucha gente no sabe realmente la diferencia entre amigos y seguidores. Veamos cuál es la diferencia. Por un lado, los amigos son adiciones recíprocas de Facebook, es decir, si compras amigos de Facebook tendrás que aceptarlos a cambio. Por otro lado, tienes los suscriptores de Facebook que son seguidores que siguen la actividad de tu cuenta privada o página de Facebook. Esta vez la adición no tiene por qué ser recíproca, es decir, todos tus seguidores de Facebook verán tus últimas publicaciones en sus feeds sin que tengas que volver a añadirlos. Comprar amigos en Facebook puede ser una buena forma de hacer tu cuenta privada un poco más creíble, sobre todo si tienes muy pocos amigos en Facebook y crees que esto juega en tu contra.

Nuestra opinión sobre comprar likes facebook

En nuestra opinión, comprar seguidores facebook puede ser una muy buena opción para iniciarte en facebook y conseguir algo de visibilidad y notoriedad cuando acabas de crear tu página. Comprar seguidores fb puede darte un empujón para empezar. Sino, comprar likes para tu página de fb o para una publicación puede ser interesante para ser más creíble, ya sea de cara a tus clientes si eres una empresa o de cara a tus anunciantes si eres un influencer.