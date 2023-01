¿Dónde comprar suscriptores de Youtube activos y reales ?

En la actualidad, Youtube es, en gran medida, la plataforma de streaming de vídeo más popular desde hace varios años. Esto lo han entendido muy bien muchos youtubers que han visto en Youtube la oportunidad de dar a conocer su trabajo y, por qué no, ganarse la vida con ello. No obstante, es importante señalar que partir de 0 hoy en día es mucho más complicado que cuando empezaron las estrellas que todos conocemos. Obviamente no había tanta competencia. Hoy en día, la mayoría de los youtubers de éxito que acaban de empezar han optado por comprar seguidores de youtube con el fin de competir con los canales de youtube ya establecidos. Vamos a ver cuales son los muy buenos sitios para comprar suscriptores youtube de calidad.

11 sitios seguros para comprar suscriptores youtube reales sin pérdida?

1. Eurosur.org

Comprar suscriptores youtube en Eurosur.org es sin duda la mejor opción disponible en el mercado, lo cual es bastante natural cuando se ve lo cualitativo de los servicios prestados por este sitio. Los suscriptores se entregan lo suficientemente rápido sin que la entrega sea demasiado brusca para no chocar con los algoritmos de youtube. Otro punto fuerte de Eurosur.org está en la calidad de las vistas propuestas que tienen una buena retención y que pueden ser geolocalizadas en España o en otros países si es necesario. La calidad de los suscriptores proporcionados y la seriedad de Eurosur.org hacen que sea sin duda uno de los mejores sitios para comprar vistas youtube y suscriptores si no el mejor.

2. Rocket2fame

Si necesitas delegar la promoción de tu canal de youtube en un verdadero equipo de profesionales que conocen youtube como la palma de su mano, entonces Rocket2fame es el lugar al que debes acudir. En efecto, con un sistema de promoción avanzado que permite añadir suscriptores reales y activos a su canal youtube, usted pone todas las posibilidades de su lado utilizando sus servicios. Uno de los puntos fuertes del sitio es la diversidad de ofertas que se pueden encontrar en él. Usted puede comprar suscriptores y vistas de youtube, así como comentarios, acciones u otros.

3. Vs Viral Agency

Si desea aumentar su número de suscriptores rápidamente, entonces Vs Viral Agency es el lugar al que debe acudir. El sitio no te ofrecerá una velocidad de entrega instantánea, ya que YouTube podría eliminar todos los suscriptores añadidos de esta forma, pero te proporcionará un servicio rápido y eficaz, puedes confiar en ellos en este punto. Es sin duda el servicio más rápido para añadir suscriptores reales en youtube en el mercado. Además de la rapidez de entrega que ofrece este sitio, muy apreciada por sus clientes, también es importante destacar la excelente calidad de los suscriptores youtube que proporciona este sitio.

Vs Viral Agency es casi tan atractiva como Eurosur.org y Rocket2fame.

4. LikesForge

Si estás cansado de recibir suscriptores falsos cuando los compras, entonces LikesForge es el lugar al que debes ir. El servicio de adición de suscriptores que proporciona este sitio es sin duda uno de los mejores del mercado con suscriptores con una gran antigüedad en la plataforma y Likesforge activo juega en la gran liga.

Una gran ventaja de LikesForge es la flexibilidad de sus servicios, usted encontrará pequeños paquetes de suscriptores youtube, así como los grandes sin olvidar la diversidad de puntos de vista youtube propuesto que es simplemente excelente.

5. 1Seguidores

Creo que habrás comprendido por su nombre que 1Seguidores es el sitio que necesitas cuando se trata de aumentar tu número de suscriptores. 1Seguidores es ante todo un sitio centrado en Youtube y ha sabido analizar los algoritmos de la plataforma para perfeccionar su método y ofrecer el mejor servicio a sus clientes. El sitio ofrece ambos servicios de impulsar suscriptores youtube, pero eso no es todo, también se puede comprar puntos de vista, comentarios, acciones con el fin de estar seguro de que su crecimiento es totalmente natural.

6. Followerpackages.com

Puede resultar difícil encontrar empresas que cumplan sus promesas y ofrezcan un servicio a la altura. FollowerPackages es una de estas empresas, sus servicios se encuentran entre los mejores servicios de promoción del mercado y permiten conseguir suscriptores reales y activos en la plataforma.

7. Redsocial

Si necesitas conseguir suscriptores youtube de alta calidad rápidamente, entonces Redsocial es lo que debes buscar. De hecho, gracias a sus avanzados métodos de promoción, el sitio es capaz de ofrecerle uno de los servicios de aumento de suscriptores más rápidos del mercado. Y todo ello sin comprometer la calidad. De hecho, el sitio ofrece uno de los mejores servicios del mercado.

Además, su Sav es tan receptivo como sus servicios, así que si necesitas impulsar un canal de YouTube y no tienes tiempo que perder, Redsocial es el lugar al que debes acudir. Sus servicios de visionado en YouTube también son muy eficaces y rápidos, lo que agradecen los artistas a la hora de lanzar nuevos sonidos.

8 Instamama

Aunque instamama es principalmente un sitio de Instagram, también ofrecen excelentes servicios de YouTube

9 AumentoSocial

Aunque la interfaz pueda parecer un poco sosa, AumentoSocial ofrece ahora un servicio a la altura de las expectativas del mercado.

10 FluidBuzz

FluidBuzz ofrece a sus clientes la posibilidad de comprar interacciones en todas las redes sociales más famosas y no sólo en Youtube. Esto no quiere decir que sus servicios de YT sean menos cualitativos, al contrario es uno de los mejores sitios para comprar suscriptores youtube en la actualidad.

11 Stormviews

Stormviews es un sitio internacional muy conocido que ofrece un servicio de buena calidad, sigue siendo una referencia.

¿Cómo comprar suscriptores youtube sin pérdidas?

Comprar seguidores de youtube se puede dividir en varios pasos:

Elija un sitio fiable y serio

Seleccione el número de abonados reales que desea comprar en función de su presupuesto y sus objetivos

Pague su pedido con tarjeta de crédito, Paypal o Bitcoin (BTC)

Esperar a que lleguen los abonados solicitados

Puede parecer sencillo al principio, pero encontrar un sitio de calidad y seleccionar el número adecuado de abonados para hacer un pedido no es tan fácil como parece.

En efecto, quizás se haya dejado influenciar por sitios que le prometen miles de suscriptores económicos por unas decenas de euros y probablemente piense que podrá conseguir tantos suscriptores como los que le proporciona un sitio serio, pero no es así.

Veamos el precio de una compra de abonado de calidad para que pueda seleccionar un sitio fiable sin que ofrezca precios superiores a los del mercado.

¿Cuánto cuesta comprar suscriptores youtube de calidad?

Si quieres saber el precio aproximado para conseguir seguidores de youtube de calidad mira a continuación:

100 abonados: desde 9

200 abonados: a partir de 15

500 abonados: desde 30

1000 abonados: desde 50

2000 abonados: a partir de 100

5000 abonados: desde 200

Por debajo de estos precios hay muchas posibilidades de que encuentres sitios que te ofrecen suscriptores falsos y que corren el riesgo de ser eliminados por youtube.

¿Cuántos suscriptores youtube para comprar?

Esta es una pregunta real y pocos youtubers saben realmente cuántos suscriptores necesitan. Para que quede más claro detallaremos a continuación a quién va dirigido cada uno de los paquetes de suscriptores youtube más populares del mercado:

Aumente sus abonados en un 10

Cuando empiezas en youtube a veces solo tienes 1 o 2 suscriptores y es difícil llegar a los 10 suscriptores. Optar por una compra de 10 suscriptores youtube, aunque sea muy limitada, puede ser una solución para tener más visibilidad en tus inicios. Tenga cuidado sin embargo, sólo hay unos pocos sitios que le permitirá comprar 10 suscriptores youtube baratos.

Pagar a 20 abonados

Comprar 20 suscriptores youtube es casi lo mismo que comprar 100. De hecho, estos 2 packs cuestan casi el mismo precio en la mayoría de los sitios usted simplemente tiene el doble de suscriptores por unos pocos euros más. Sin embargo, el número de abonados es tan limitado que no hay que esperar gran cosa.

Comprar 50 abonados reales

Comprar 50 suscriptores youtube sigue siendo una cantidad muy pequeña de suscriptores y no será suficiente para hacer su canal popular o altamente clasificado en youtube. Comprar 50 suscriptores youtube puede permitirle probar la compra de suscriptores y ver si su proveedor realmente funciona, pero esta cantidad de seguidores de youtube sigue siendo muy baja o incluso insuficiente

Comprar 100 abonados activos

Comprar 100 suscriptores youtube es seguramente la solución preferida de la mayoría de los pequeños youtubers que acaban de empezar en youtube. ¿Por qué? Simplemente porque conseguir 100 suscriptores en tu canal de youtube es un hito simbólico al igual que el hito de los 1000 suscriptores. Aunque 100 suscriptores youtube sea muy poco, es mejor que nada y es un buen comienzo. Sin embargo, si algún día quieres monetizar tu canal, necesitarás al menos 1000 o 500 suscriptores youtube, por lo que tendrás que repetir tu compra varias veces para conseguirlos

Compra de 500 abonados reales

Comprar 500 suscriptores youtube es una solución relativamente popular te preguntas ¿por qué? Muy a menudo los nuevos suscriptores luchan por monetizar su canal de youtube simplemente porque no tienen suficientes suscriptores. A menudo les faltan 300, 400 abonados. Comprar 500 suscriptores youtube les permite completar su contador de suscriptores para que muestre los 1k suscriptores que esperan.

Comprar 1000 suscriptores youtube baratos

Como todos sabéis, para conseguir monetizar necesitas al menos 1k suscriptores y 4000 horas de visionado en youtube. No te vamos a hacer un dibujo, comprar 1000 suscriptores youtube simplemente te permite conseguir suficientes suscriptores para pedir monetización. Además, comprar 1k suscriptores youtube no es caro comparado con packs de 100, 200, 300 o incluso 500 suscriptores. Efectivamente, los sitios que compran suscriptores youtube ofrecen precios rebajados a sus clientes pero no te equivoques, se trata de una estrategia comercial para animarte a comprar más.

Comprar 5000 suscriptores youtube

Si desea crear un canal de youtube para mostrar su negocio o simplemente obtener ingresos de la monetización a continuación, comprar 5000 suscriptores youtube puede ser una buena opción. Sin embargo, necesitas tener una idea de cómo vas a monetizar tu canal porque una compra de 5k suscriptores youtube costará no menos de varios cientos de euros.

Comprar 10000 suscriptores youtube

Comprar 10.000 suscriptores youtube es una solución que realmente se dirige al top influencers y empresas españolas. De hecho, como las promociones en youtube son muy caras, sólo la gente con un gran presupuesto puede permitirse 10k suscriptores para impulsar su canal de youtube.

Comprar 100.000 abonados youtube

Sé que todos sueñan con comprar 100k suscriptores youtube y convertirse en una estrella de la noche a la mañana, pero esto no es realista en absoluto. Por un lado, comprar 100.000 suscriptores es muy caro y, por otro, ningún sitio ofrece tantos suscriptores de calidad. La promoción debe seguir siendo a escala humana.

¿Es prudente comprar suscriptores youtube baratos?

Está claro que no. Cuando eliges comprar suscriptores youtube baratos simplemente estás tirando tu dinero, te explicamos por qué. Youtube está a la caza de cuentas bots y cuando compras seguidores baratos, eso es exactamente lo que estás comprando. No te engañes, no se consiguen suscriptores reales en YouTube con unos pocos euros. Por lo tanto, es mejor comprar 100 suscriptores youtube reales que 1000 suscriptores youtube baratos, porque pueden irse tan rápido como llegaron.

Comprar seguidores de youtube reales y activos: ¿Es mejor?

Sí, es mucho más interesante comprar suscriptores youtube activos que suscriptores youtube baratos. De hecho, esto ya te asegura que no serán borrados por youtube. Además, tener suscriptores reales es un argumento de peso cuando eres influencer y tienes que convencer a una marca para que haga negocios contigo. Por no hablar de que al optar por comprar suscriptores baratos en youtube corres un riesgo de huelga de youtube que no es el caso cuando compras suscriptores youtube activos y reales.

Comprar suscriptores activos de youtube: ¿Es posible?

Sí, esto dependerá del sitio donde usted compra suscriptores youtube. Sin embargo, ten en cuenta que no por comprar suscriptores van a ver necesariamente tus vídeos. Por tanto, le corresponde a usted ser más inventivo a la hora de atraer a su público.

¿Quién compra suscriptores para canal de youtube?

Casi todos los youtubers que conocemos compran suscriptores para aumentar su notoriedad y visibilidad en las redes sociales. Esto les permite ser más visibles en la plataforma, pero también firmar contratos más grandes, por lo que les resulta muy rentable.

Sin embargo, no son los únicos que compran suscriptores youtube reales, también hay pequeños youtubers o artistas que compran suscriptores youtube y visualizaciones para no perder meses antes de que el algoritmo de youtube destaque su canal ante los usuarios de youtube.

¿Cómo conseguir 1000 suscriptores gratis?

No vamos a mentir no hay 1001 maneras de conseguir 1000 seguidores gratis en youtube, tendrás que esperar, esperar y esperar. Para algunos youtubers conocidos pueden conseguir 1000 suscriptores en menos de una semana mientras que para otros que están empezando tendrán que esperar varios años para alcanzar ese número de suscriptores. Si estás empezando de 0 y quieres ser visible rápidamente, está claro que es más interesante comprar seguidores que esperar a que la gente se encuentre con tu canal y tus vídeos porque al principio estarán muy mal referenciados. Sí, ¿por qué iba youtube a proponer el contenido de un pequeño youtuber cuando otros youtubers ya han demostrado su valía durante varios años y ofrecen contenidos que ya son muy populares? Si aún así quieres conseguir 1000 suscriptores gratis puedes poner en práctica las siguientes recomendaciones:

Pon una transcripción de tu vídeo en la descripción

Optimice su título desde el punto de vista del SEO

Anima a tus suscriptores a comentar tu vídeo

Activar la monetización si la ha desbloqueado

¿Es posible comprar suscriptores youtube con paypal?

Sí, hay bastantes sitios que le permiten comprar suscriptores youtube reales mediante el pago con paypal, después de que usted tiene que ver si el sitio que ha encontrado ofrece esta solución de pago. Aunque esta solución de pago está relativamente extendida, un gran número de sitios no la aceptan debido a los elevados costes de transacción que implica.

¿Es legal comprar subs de youtube?

Sí, no hay ninguna ley que prohíba comprar suscriptores para tu canal de YouTube. El único problema que te puedes encontrar es que no respete las condiciones de uso de youtube si utilizas un sitio que ofrece suscriptores falsos y youtube los detecta. Los sitios fiables, a diferencia de los sitios que ofrecen suscriptores baratos en youtube, proporcionan suscriptores reales de forma progresiva.

¿Es seguro comprar seguidores de youtube?

No hay ningún riesgo en la compra de suscriptores youtube baratos. Lo único a lo que se arriesga youtube es a que le quiten los suscriptores que compró si no son legítimos o falsos. En resumen, si utilizas un sitio fiable no corres ningún riesgo, ya que los suscriptores que consigas serán orgánicos y pueden ser legítimos. Donde existe el riesgo de que Youtube detecte la compra de suscriptores es cuando éstos son falsos o se entregan demasiado rápido, lo que es típico de sitios baratos que ofrecen un servicio de baja calidad. Utilizando un sitio serio no corres estos riesgos. Ten en cuenta que aunque compres suscriptores youtube baratos, no estás exponiendo tu canal a un baneo sino que simplemente te estás arriesgando a que tus suscriptores sean eliminados, aun así es importante señalar esto.

¿Puede YouTube ver que estoy comprando suscriptores youtube?

Esto dependerá del sitio donde los compres. Si utiliza un sitio confiable y serio, entonces es muy poco probable que esto suceda, ya que le permiten comprar suscriptores youtube reales que se entregan de forma progresiva y por lo tanto son completamente legítimos. Por otro lado, si usted utiliza un sitio que ofrece comprar suscriptores youtube baratos entonces hay una buena probabilidad de que le proporcionará suscriptores de los bots que se entregan generalmente en unos pocos segundos/minutos. En este caso, hay un 99% de posibilidades de que youtube detecte la adición y simplemente te quite los suscriptores que compraste. Esto representa una pérdida de dinero, pero no te preocupes, no significa que tu canal vaya a ser suspendido o que te vayan a hacer una huelga (imagínate lo fácil que sería hacer saltar a un competidor). Por lo tanto, es muy importante utilizar un sitio fiable para evitar este tipo de problemas.

Por lo tanto, es muy importante utilizar un sitio fiable para evitar este tipo de decepciones y poder iniciar su canal sobre una base sólida y sana.

¿Cómo monetizar tu canal de YouTube?

Para poder poner anuncios debajo de tus vídeos y empezar a generar ingresos a través de la monetización es imprescindible tener al menos 1000 suscriptores en youtube así como 4000 horas de visionado sin las cuales no podrás someter tu canal a la validación de adsense. Alcanzar tal número de suscriptores y horas de visionado no es necesariamente fácil para la gente que está empezando, por eso algunos optan por comprar suscriptores y horas youtube. Pero debes saber que hay muchas formas de hacerlo

Publicar vídeos más largos

En efecto, si sólo publica vídeos cortos en youtube de 1 o 2 minutos como máximo, necesitará varios cientos de miles de visualizaciones para alcanzar las 4000 horas de visionado. Por el contrario, si publica vídeos bastante largos, de al menos 10 o 20 minutos, entonces necesitará algunas decenas de miles de visitas para dar de alta su canal de youtube.

Pide a tus amigos y familiares que se suscriban a soluciones gratuitas que te ayudarán a conseguir esos 1000 suscriptores y 4000 horas de visualizaciones gratis. Aquí están:

Este método puede parecer ineficaz, y lo es. Sin embargo, si tiene 950 o más, puede plantearse pedir a sus amigos o familiares que se suscriban a su canal para alcanzar más rápidamente la marca de los 1000 suscriptores.

¿Por qué decimos una k en vez de 1000 suscriptores o visitas?

Si eres nuevo en YouTube, te preguntarás por qué la mayoría de la gente de esta plataforma indica su número de visitas en k en lugar de decirlo completo. Esto es solo vocabulario, en pocas palabras decir que un canal tiene 10k suscriptores es exactamente lo mismo que decir que tiene 10000 suscriptores, pero es más fácil de decir y facilita los cálculos de cabeza que cuando tienes que manipular números grandes.

¿Qué es un suscriptor de youtube?

Es una persona que te sigue en youtube. Esto es lo mismo que seguirte en instagram, facebook o cualquier otra red social. Un suscriptor de su canal se cuenta en su contador de suscriptores. Además, cada uno de tus suscriptores puede recibir una notificación en cuanto publiques un vídeo en tu canal si han activado la campana de notificación. Además, sus vídeos estarán mejor referenciados cuando busquen vídeos relacionados con su campo de actividad en youtube.

¿Es posible comprar suscriptores españoles en Youtube?

Por el momento no parece haber ningún sitio que ofrezca a sus clientes comprar suscriptores youtube en español, pero las cosas pueden evolucionar rápidamente en este ámbito. La compra de vistas de youtube en español es posible. Comprar suscriptores youtube españoles parece tener menos interés que comprar porque los suscriptores de un canal no son visibles para las personas que visitan el canal y que no son administradores del mismo. Además, comprar suscriptores de calidad en youtube ya es relativamente caro desde el momento en que quieres más de 1000, comprar suscriptores españoles en youtube corre el riesgo de disparar los precios porque los suscriptores dirigidos suelen ser de 3 a 5 veces más caros que los suscriptores internacionales.

¿Desde qué país se pueden comprar suscriptores reales de youtube?

Abonados en España

Como es de esperar, es muy fácil comprar suscriptores youtube en España ya que la mayoría de los sitios son de habla hispana. Por tanto, la compra de abonados en España es bastante factible.

Abonados en Europa

Ya hemos repasado los principales países de habla alemana en Europa. Si vives en España, Italia, Francia o cualquier otro país europeo no deberías tener muchos problemas para pagar desde Europa, ya que casi todas las empresas aceptan trabajar con europeos.

Comprar suscripciones Youtube review

Comprar suscripciones de youtube es una buena opción cuando eres nuevo en la plataforma o ya tienes un canal de youtube de tamaño medio y quieres llevarlo al siguiente nivel. Si eliges un sitio serio y fiable no hay ningún riesgo para tu canal de youtube, así que lo mejor es que te hagas tu propia opinión probando.

Conclusión

Comprar visitas youtube y suscriptores sin pérdidas es un método que sigue siendo relativamente barato en comparación con otras estrategias de marketing disponibles en el mercado para hacer despegar un canal de youtube. Sin embargo, tenga en cuenta que usted todavía tendrá que invertir una cierta cantidad de dinero con el fin de comprar suscriptores reales de youtube que le permitirán construir un canal de youtube sobre bases sólidas.