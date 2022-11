Concierto gratuito de Los Inhumanos por el 27 cumpleaños de The Irish Rover

The Irish Rover, el irlandés de la Avenida del Brasil, no es ya un jovenzuelo. Cumple 27 años y lo celebra con un concierto gratuito de Los Inhumanos, un grupo perfecto para pasar una noche del jueves gamberra (sobre todo, si no eres ya un niño).

Ya sabes, si eres de los que recuerda las letras completas de Qué difícil es hacer el amor en un Simca Mil, Duba Duba, Me duele la cara de ser tan guapo o Manué, tienes una cita en The Irish Rover. Si no, quizá también te apetezca pasarte a celebrar el aniversario de uno de los irlandeses con más solera de la ciudad.

Los Inhumanos publicaron un nuevo disco en 2019, Qué difícil es hacer el amor cuando te haces mayor, en el que participaron los componentes originales de la banda de las togas blancas y los músicos que actualmente defienden su repertorio sobre los escenarios.