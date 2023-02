Votación en Cibeles para mover bajo la calzada las estaciones de Metro en Madrid Río y Comillas proyectadas en parques

El debate sobre las talas en Madrid Río llega al pleno del Ayuntamiento este martes. Más Madrid exigirá en el pleno de Cibeles de febrero que la boca de Metro de la línea 11 salga de Madrid Río y vaya al Paseo de Yeserías, como estaba inicialmente previsto, mientras que el PSOE presentará una enmienda para que suceda lo mismo en el parque de Comillas, en Carabanchel, y que las obras no arrasen con el arbolado.

Las protestas vecinales fuerzan a Ayuso a modificar la obra de Metro que preveía talar cientos de árboles en Madrid Río

“El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, no escucha a los vecinos de Arganzuela y sigue con su idea de talar los árboles. Exigimos no solo que se paren las obras sino que se reubique boca volviendo al Paseo de Yeserías porque la Comunidad no se ha comprometido a que esto sea así”, ha expuesto en rueda de prensa la portavoz adjunta de Más Madrid, Pilar Sánchez.

El principal grupo de la oposición ha exigido “que no engañen a los vecinos porque la Comunidad solo paraliza las obras, se toma un tiempo pero no da una solución” a la ciudadanía, que reclama el mantenimiento de los árboles, de “más de 50 años”, para recordar que “en época de (Alberto Ruiz) Gallardón, cuando se soterró la M-30, ni se los cargó”.

“Almeida, en su afán de talar, no tiene límites”, ha recriminado la concejala, que ha acusado al alcalde de “mandar a diario a empleados municipales a quitar esos mensajes de los vecinos de cariño y amor a los árboles”.

El portavoz socialista de Medio Ambiente y Movilidad, Ignacio Benito, se ha preguntado en rueda de prensa “qué tiene Almeida contra el arbolado madrileño” al sumar “un ataque tras a otro”. Además de preguntarle en el Pleno por las medidas previstas en favor del arbolado, el PSOE planteará una enmienda de adición a la proposición de Más Madrid.

Con ella quieren instar a la Comunidad a que modifique el proyecto de construcción de la línea 11 volviendo a ubicar la estación de Metro de Comillas en su emplazamiento inicial, la calle Baleares. Y también que lo modifique para que la tuneladora inicie sus trabajos en la calle Antonio Leyva 34 “y no en el parque de Comillas”. Por último que, en el caso de que la Comunidad desoyera estas peticiones, que el Ayuntamiento no autorice la tala de árboles sanos en el parque de Comillas.