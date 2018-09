El sucesor de Cifuentes intenta estirar la legislatura en Madrid con anuncios y sin socios para sacarlos adelante

Cien medidas pero ningún gran anuncio. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha defendido durante dos horas cuál es su proyecto para la región de aquí a mayo de 2019. Lo ha hecho en el Debate del Estado de la Región, su primero como presidente y, es posible, que también su último.

Garrido, con solo nueve meses de mandato por delante y sin garantías de repetir como candidato, ha insistido en que la legislatura no está acabada: ha anunciado pequeñas medidas ("microproyectos", según el PSOE), algunos de los cuales ya están iniciados o comprometidos hace años, y algunas medidas nuevas como el bono social para las personas viudas cuya pensión sea inferior a 1.000 euros o ayudas a huérfanos de la violencia de género. También otras más a largo plazo, que traspasan la legislatura, o que tienen una dudosa viabilidad si los presupuestos, como amenaza Ciudadanos, quedan bloqueados y no hay nuevas partidas (como las obras en los hospitales públicos).

Arropado por una parte de la dirección general del PP, Ángel Garrido ha asumido en su discurso lo que ya parece que ha llegado para quedarse ahora que solo quedan unos meses para las elecciones y cada partido juega su baza: la soledad parlamentaria. PSOE, Podemos y Ciudadanos han dibujado las propuestas de Garrido como medidas de tono menor que, para los últimos, son un "refrito de promesas incumplidas".

Consciente de la falta de apoyos, el presidente ha querido agradecer, ya en pasado, el respaldo de Ciudadanos y la "estabilidad" que han aportado a la región en un momento en el que la aprobación de los presupuestos depende de los 17 diputados de la formación naranja. Tres son las condiciones que ponen los de Aguado, que han calificado el discurso de este jueves como un "refrito de promesas incumplidas", a Garrido para dar su respaldo. Y la primera de ellas, la gratuidad de las escuelas infantiles, ya ha sido rechazada por el Gobierno por su alto coste.

Como el futuro es incierto, Garrido ha dedicado la mayor parte del discurso a valorar la legislatura. En su balance, triunfalista, ha asegurado que "están cumplidas o en desarrollo 298 de las 300 medidas de nuestro programa electoral, el 99%" y ha concluido que, a su juicio, el Gobierno ha estado "a la altura". "Es posible generar confianza sin caer en la demagogia, y mejorar los servicios públicos sin asfixiar con impuestos a los ciudadanos", ha afirmado.

Con este tono, Garrido se ha mostrado como el azote al Gobierno de Pedro Sánchez desde Madrid con el anuncio de una Proposición No de Ley para blindar los impuestos en la región, una fiscalidad baja que el PP considera amenazada por el nuevo Ejecutivo nacional. La iniciativa es, en realidad, una declaración de intenciones porque para hacer efectivo este blindaje se necesita una norma y no una PNL que no vincula. "La responsabilidad de Madrid es hoy mayor que nunca. En un momento trascendental como el actual, Madrid no puede fallar, y Madrid no puede ni debe callar", ha afirmado.

Génova ha querido dar su respaldo al presidente regional con la presencia del secretario general, Teodoro García-Egea, y de la vicesecretaria Andrea-Levy en la Asamblea de Madrid. El primero ha avalado el trabajo de Garrido al frente del Gobierno de la Comunidad pero ha evitado asegurar su candidatura o, al menos, mostrarse favorable a ella.