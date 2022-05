Vox afirma que existe “adoctrinamiento” en las aulas de Madrid y el PP le pide que no se dedique “a alarmar sin motivo”

Vox continúa con su particular cruzada contra la educación en valores y con perspectiva de género, con contenidos feministas y LGBTI, que denomina “adoctrinamiento en las aulas”. La diputada de extrema derecha Alicia Rubio ha presentado este jueves en la Asamblea de Madrid una iniciativa para “proteger a los más pequeños de la manipulación”, que no ha contado con el apoyo ni del Partido Popular. “No pueden ser un partido dedicado a alarmar sin motivo y a preocupar a las familias”, le ha espetado la diputada conservadora Lorena Heras a sus socios en la Cámara regional.

Rubio se había dirigido directamente a la bancada del PP al comenzar su intervención. “Les hablo a ustedes porque estos partidos –refiriéndose a la izquierda– y los lobbies de género que amparan no tiene el menor problema en mentir y difamar y utilizar a los menores en su beneficio”, dijo sin aportar ninguna prueba. Conocida por sus manifestaciones contra el feminismo y sus declaraciones con tintes homófobos y tránsfobos, la diputada de extrema derecha, antes profesora en la Comunidad de Madrid, ha relatado haber vivido “en primera persona el adoctrinamiento de menores” y lo que “se ha estado fraguando” en las aulas.

“En la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento, las aulas madrileñas son aulas seguras”, ha defendido Heras, que ha instado a Vox a que “si conocen un solo caso de algo que hubiera sucedido” en la región, lo denuncien ante los tribunales. “De lo contrario estarían siendo cómplices de sus ideas”, ha señalado. No obstante, la portavoz del PP ha reconocido que puede “estar de acuerdo con algunas de las cuestiones” planteadas este jueves por la extrema derecha. De hecho, el partido había presentado una enmienda la Proposición No de Ley presentada por la extrema derecha, que no ha sido apoyada por Vox. Así, el PP se ha abstenido en la votación del texto, condenándolo al fracaso.

Rubio había asegurado que “las ideologías totalitarias, y la de género lo es, utilizan a los menores para sus fines, porque saben que no tienen herramientas culturales ni vivenciales para defenderse”, que la ley estatal “viene cargada de ideología” y que promueve una “agenda de destrucción de la infancia”. Contra la ley Celaá se ha pronunciado también la portavoz del PP, que ha hecho suyo un manifiesto en el que se reclama que “los conceptos ajenos a los saberes concretos de cada asignatura, de tipo moral o ideológico, deben ser desplazados de las aulas”.

“Los alumnos no deben ser objetos de adoctrinamiento, pues tal intromisión supone una perversión de lo público, al sacrificar especialmente para los alumnos con menos recursos su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándolos al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual”, ha continuado leyendo la diputada del PP. Este discurso contra el “adoctrinamiento” de la nueva reforma de la ley de educación es el que han repetido en los últimos meses desde el PP y Vox.

Precisamente, el pasado mes de febrero, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una Ley Maestra de Libertad Educativa, con los votos a favor del PP y Vox, con la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende “blindar” la educación concertada y boicotear la ley educativa estatal. “Los currículos y las leyes se cambian en las urnas, votando y legislando como está haciendo la Comunidad de Madrid”, ha defendido Heras, en alusión a esta norma, a la vez que ha pedido a la extrema derecha que “reconsidere aceptar las enmiendas” planteadas desde el grupo parlamentario popular.

Lo ha hecho segundos antes de justificar su negativa a apoyar la iniciativa de Vox. “No podemos apoyar algo en lo que ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, con carácter de inconstitucionalidad, lo que nos impide aprobar un texto como el que ustedes plantean hoy aquí”.

No obstante, los enfrentamientos más duros durante el debate de la PNL se han producido entre la diputada de Vox y los portavoces de Más Madrid, PSOE y UP. El portavoz de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha defendido una “educación en unas escuelas libres y seguras que nos permitan crecer en libertad”. “Adoctrinamiento es ocultar deliberadamente a los niños y las niñas la complejidad y la belleza del mundo que van a vivir como adultos. Esa es la ideología de género en la que hemos vivido siempre inmersos. La que ustedes nos han metido hasta el tuétano durante décadas de forma asfixiante. El velo del adoctrinamiento que está cayendo es al que a usted le gustaría que siguiera en marcha como el que durante 40 años en este país aplicó la dictadura franquista con su moral católica y se enseñaba en las escuelas”, le ha dicho

El diputado del PSOE, Santi Rivero, ha enumerado una serie de declaraciones de Rubio, que ha pronunciado en público o que le han atribuido algunos de sus alumnos. “Como estoy en contra del adoctrinamiento, estoy en contra de que una profesora y una jefa de estudios diga en clase que el 016 ha roto muchas familias y que esas cuestiones se tienen que resolver en la intimidad”, afirmó el socialista. “Viene usted con propuestas estrafalarias que no va a apoyar ni el Partido Popular”, le ha dicho la diputada de Unidas Podemos Paloma García, que ha resaltado que Rubio está “todo el día con el sexo en la cabeza, con los gais, con las lesbianas, con los trans”. “No sé cómo tomarme esa obsesión, pero la tiene”.

Pese a la abstención que ha tumbado esta iniciativa, el PP no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar un guiño a la extrema derecha frente a los grupos de la izquierda. En su segunda intervención, Heras ha acusado al resto del arco de “ejecutar un caso claro de acoso escolar a una diputada de este parlamento”.