Prueba de autonomía del Kia e-Soul, un eléctrico ideal para la gran ciudad

El Kia Soul ha sido siempre una criatura peculiar, uno de esos coches que o bien entran por los ojos o bien generan extrañeza y reparo. Sus formas cuadradas son lo que más llama la atención, sea para bien o para mal, y ahora que solo existe en versión eléctrica aún sorprende más por su parrilla central cerrada en la que se aloja la boca de carga y por una zaga donde las ópticas rodean la luneta rodean casi por completo. En España se vende de serie con un pack SUV que incluye protecciones para la carrocería e incluso un cubrecárter simulado, entre otros ornamentos.

Más allá de que el modelo resulte más o menos simpático a la vista, lo cierto es que sus mayores cualidades son de las que no se hallan a la vista. Y la principal no es otra que la autonomía superior a los 400 kilómetros en circunstancias reales, al menos cuando circulamos fundamentalmente en ciudad y aledaños, que le proporciona su batería de 64 kWh. La marca asegura que el coche ha llegado a cubrir 616 kilómetros en ciclo urbano durante unos test no oficiales realizados en Corea, y nos inclinamos a creer que es posible según nuestra propia experiencia de uso.

Cifras parecidas ha conseguido también el Kia e-Niro, del que el e-Soul toma tanto la plataforma como las dos variantes de su sistema de propulsión: esta, denominada Long Range, de 452 de autonomía en ciclo WLTP y motor eléctrico de 204 caballos, y otra con batería de 39,2 kWh, 276 km de alcance y motor de 136 CV, que está a la venta por 6.500 euros menos (a partir de 36.225 euros, por 42.725 de su hermano mayor).

Iniciamos la prueba con 432 kilómetros de autonomía en el indicador de autonomía de la versión Long Range. Las primeras sensaciones son las acostumbradas en cualquier vehículo eléctrico: silencio total, suavidad al iniciar la marcha y mucho brío en cuanto pisamos el pedal del acelerador. No en balde tenemos más de 200 CV a nuestra disposición, además de la información previa de que el coche acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y de 80 a 120 km/h en 4,8, lo cual permite hacerse una idea clara de sus salidas y de su capacidad para adelantar.

El secreto para que sean compatibles estas prestaciones y una autonomía real tan extensa se halla en un delicado equilibrio entre potencia y peso, especialmente de una batería tan grande y del coche en general, que en esta versión roza los 1.700 kilos. El conjunto no es ligero, pero tampoco pesa tanto como para disparar el consumo energético. Durante nuestro recorrido habitual se ha situado en unos 14 kWh, aproximadamente la mitad del que registran grandes SUV eléctricos como un Audi e-tron o un Jaguar I-Pace, que justamente por su enorme peso no logran obtener más provecho, en términos de autonomía, de sus baterías de más de 90 kWh.

Con el e-Soul lo normal es que los kilómetros que recorremos coincidan casi exactamente con los que vemos menguar en el cuadro de instrumentos. Si encontramos muchos repechos o pisamos el acelerador con demasiada alegría se agranda la desviación, pero resulta sencillo compensarla en las bajadas y aprovechando la inercia cuando se tiene ocasión. Con algo de habilidad, pueden cubrirse los siete kilómetros de terreno ligeramente descendente comprendidos entre la Plaza de Castilla y Atocha, en el Paseo de la Castellana de Madrid, con la autonomía prácticamente intacta.

Recuperación de energía y modo 'Eco', los mejores aliados

Es importante valerse con este fin de dos herramientas. Por un lado, la recuperación de energía, que podemos regular mediante dos levas colocadas tras el volante: la derecha reduce el grado de retención del motor y la izquierda lo incrementa, hasta el punto de que, manteniéndola pulsada, el coche se detiene completamente, como si pisáramos el pedal de freno. Por otro, contamos con cuatro modos de conducción (Normal, Sport, Eco y Eco+) que inciden igualmente en la frenada regenerativa, así como en otros parámetros del vehículo. El modo Eco nos parece lo bastante ágil para el día a día, y podemos recurrir al Eco+, que limita la velocidad a 90 km/h y el funcionamiento del climatizador, cuando la batería está cerca de vaciarse.

Usar el climatizador supone renunciar a cierta autonomía –en función de la temperatura exterior–, aunque para mitigar este inconveniente el e-Soul incorpora una función específica para las ocasiones en que el conductor está solo a bordo, que son muchas, y cierra el flujo de aire en el resto de las salidas del habitáculo.

Si se necesita viajar en el pequeño crossover de Kia, la distancia que se pueda recorrer dependerá sobre todo de lo favorable o desfavorable de la orografía, de lo cargado que vaya el coche y de la velocidad a la que nos desplacemos. Obviamente, cuanto más corramos, menos lejos llegaremos. En todo caso, es crucial, como con cualquier modelo 100% eléctrico, planificar la ruta y localizar bien los puntos de carga. En una estación de 100 kW, podemos pasar del 20% al 80% de la capacidad de la batería en algo más de 40 minutos.

Las suspensiones se muestran tan equilibradas como el resto del vehículo y, en alianza con la posición de las baterías en su parte baja, contribuyen a un comportamiento muy neutro y aplomado. Al enfrentarnos a una curva o a una sucesión de ellas, es agradable manejar el nivel de retención del motor con el fin de graduar la necesidad de utilizar o no el pedal de freno antes de abordar el giro.

Habitáculo del Kia e-Soul.

Por lo demás, el e-Soul es un coche amplio para cuatro y hasta cinco pasajeros a pesar de sus apenas 4,19 metros de longitud. En las plazas traseras se disfruta de abundante espacio, especialmente para las piernas y el torso, y el piso casi plano facilita que el siempre sufrido ocupante de la plaza central pueda acomodarse con cierta holgura. El maletero, de 315 litros (1.339 con el asiento posterior plegado), tiene la capacidad normal para un modelo de estas dimensiones.

Hay que apuntar como atractivos adicionales la posibilidad de incorporar carrocería bicolor, head-up display, iluminación interior configurable, asientos ventilados y con calefacción, puerto de carga inalámbrica para el móvil y pantalla central de 10,25 pulgadas. En el nuevo modelo debuta a nivel europeo el sistema telemático UVO Connect, que ofrece información en tiempo real sobre el tráfico, la previsión meteorológica, puntos de interés, lugares de estacionamiento y –muy importante en este caso– sobre puntos de carga.