Nuevo Lexus RX: tres versiones híbridas distintas y más armonioso que nunca

La quinta generación del Lexus RX, recién dada a conocer, introduce al emblemático modelo japonés, para muchos el primer SUV de lujo que hubo en el mercado, en una nueva dimensión estética, de conectividad y opciones de motor. El coche tiene, desde el punto de vista visual, un aspecto más armonioso que nunca, se olvida en el interior de algunos elementos propios de otra época y, además, se ofrece por primera vez en tres variantes electrificadas distintas.

El nuevo RX completa la ofensiva más extensa realizada por Lexus en el corazón del mercado SUV, que incluye la reciente comercialización del NX -en el que se ha introducido el primer sistema híbrido enchufable de la marca- y la presentación, hace pocos días, del flamante RZ, un vehículo 100% eléctrico del que siempre se recordará, al menos, que estrenó un volante de tipo Fórmula 1, cortado por arriba, y sin conexión mecánica con las ruedas.

El buque insignia de Lexus, con permiso de la berlina LS, se ha desarrollado sobre la plataforma GA-K, base de construcción de modelos como el NX y el ES, adaptada a unas mayores dimensiones y preparada para diversos grados de electrificación. El coche cuenta con más distancia entre ejes (6 centímetros) y con una suspensión multibrazo que mejora no solo el rendimiento y la precisión de guiado, sino también el confort.

Gracias a la nueva plataforma, ha reducido su peso en 90 kilos, así como 10 milímetros la altura total, lo que da lugar a un centro de gravedad 15 mm más bajo. La longitud total se mantiene, pero crecen el ancho de vía, 15 mm delante y 50 mm detrás, y todo ello, en combinación con las llantas de 21 pulgadas, confiere al RX una mayor seguridad y agarre, además de un aspecto imponente.

Con la vista puesta en la electrificación, los diseñadores han logrado conjugar la nueva identidad de diseño de carrocería de doble punta con una parrilla que se integra de manera óptima en el frontal. Este posee ahora un poderío redoblado merced a un capó más prominente y que desemboca en una muy característica nariz.

El no menos distintivo pilar posterior negro, el llamado techo flotante de Lexus, adquiere en la nueva generación una caída más pronunciada que lo emparenta con las carrocerías cupé tan en boga últimamente. Por su parte, la zaga adopta la línea luminosa de lado a lado ya vista en el UX o el NX, y de este último toma también la mención Lexus en estilizados caracteres.

Por primera vez, el modelo japonés, cuyas primeras unidades se entregarán en el mes de diciembre, se podrá adquirir en tres variantes electrificadas distintas. En primer lugar estará disponible el RX 350h, un híbrido de 245 CV que acelerará de 0 a 100 km/h en menos de 8 segundos, según datos pendientes de homologación. A él se suma el híbrido enchufable 450h+, que comparte sistema de impulsión con la versión del NX del mismo nombre y que aquí ofrece 306 CV, 65 kilómetros de autonomía eléctrica y una aceleración inferior a 7 segundos en el 0-100 km.

En la cima de la gama se sitúa el RX 500h, primer híbrido de Lexus dotado de turbocompresor y capaz de alcanzar los 100 km/h desde parado en menos de 6 segundos. La cadena cinemática se compone en este caso de un motor turbo de 2,4 litros combinado con una transmisión automática de seis velocidades, a lo que se añade un motor eléctrico en cada eje del vehículo, con una potencia conjunta de 371 CV.

La entrega de esta se controla mediante el Direct4, la tecnología de fuerza de tracción incorporada recientemente en el RZ 450e que reparte la potencia y el par entre los ejes delantero y trasero de forma automática y continua en cuestión de milisegundos, más rápidamente que cualquier sistema mecánico.

Un habitáculo completamente nuevo

En el interior del RX encontramos muchas y relevantes mejoras con respecto al modelo aún a la venta. Para empezar, la gran pantalla táctil de 14 pulgadas que preside el salpicadero y que permite felizmente prescindir del touchpad presente hasta ahora en la consola. Plena integración de Apple CarPlay o Android Auto, comandos vocales con asistente Hey Lexus, servicios conectados y un monitor que controla tanto el cansancio como la falta de atención del conductor son otros elementos clave del denominado Tazuna cockpit.

Otra novedad del modelo consiste en el sistema de cierre electrónico E-Latch, que controla electrónicamente el funcionamiento de las puertas, más suave y práctico, además de encargarse de bloquearlas si intentamos salir del vehículo cuando se acerca una bicicleta u otro coche.

Un rasgo añadido del RX es la disponibilidad de cuero de origen no animal en el interior, concebido en respuesta a la demanda creciente de consumidores veganos y otros con una particular conciencia ecológica. Esto significa que no solo los asientos, sino también el volante y el pomo de la palanca de cambios están revestidos de cuero sintético, que el cliente pude elegir en color negro o arena.

El equipamiento de seguridad agrupado en el Lexus Safety System +3 se monta de serie en todos los modelos a la venta en Europa, pero los propietarios de versiones superiores pueden optar además por un pack ampliado que comprende asistencia para cambiar automáticamente de carril en autopista, así como una alerta de tráfico cruzado delantero que utiliza un radar capaz de detectar vehículos que se aproximen por los lados y de avisar al conductor para que evite una colisión.