Ocho razones por las que el Mercedes EQS es el automóvil más avanzado del momento

Tres meses después de que Mercedes-Benz diera a conocer los detalles primordiales de su eléctrico más fastuoso, el EQS, ha llegado el momento de palpar el coche, sustantivo que parece quedarse corto para designar a esta creación que no tiene precedentes en la industria, al menos en lo que a vehículos eléctricos se refiere. Puesto que en otro artículo ya te contamos sus claves, ahora nos proponemos detallarte 10 aspectos que hacen del EQS el automóvil más avanzado tecnológicamente del momento.

1. La mejor aerodinámica

Con un coeficiente Cx de 0,20, esta berlina de 5,216 metros de longitud es el vehículo de producción en serie más aerodinámico del mundo. Aunque estrechamente emparentado con el Clase S, el EQS se basa en una plataforma específica para modelos con propulsión exclusivamente eléctrica. Esta nueva concepción hace posible elegir libremente los elementos de diseño, como la silueta arqueada One Bow de la carrocería, el diseño trasero con cabina avanzada y el portón inclinado, que distinguen desde el primer vistazo a este modelo de sus hermanos de combustión interna.

2. Hasta 741 kilómetros de autonomía

Mercedes ha previsto inicialmente dos versiones: la denominada 450+, de 333 CV, que cuesta 117.125 euros y tiene una autonomía de entre 631 y 741 kilómetros en ciclo combinado (de 681 a 824 en ciudad), y la 580 4 Matic, de 523 CV y con tracción a las cuatro ruedas, a la venta desde 146.625 euros y con autonomía de 580-668 km, y 618-722 en ciclo exclusivamente urbano. Más adelante llegará un EQS AMG 53 4Matic, que contará con 639 CV y 590 kilómetros de alcance eléctrico.

3. Una pantalla de lado a lado del salpicadero

El aspecto más destacado del interior del EQS es el MBUX Hyperscreen, consistente en un imponente panel que recorre el salpicadero de extremo a extremo e integra tres pantallas bajo una cubierta de cristal. La central es de 17,7 pulgadas y la de la derecha, de 12,3”, está reservada para el copiloto: si la cámara dispuesta al efecto detecta que el conductor la está mirando, se atenúa automáticamente para impedirle verla. Las funciones de entretenimiento están solo disponibles con el vehículo en movimiento solo en los países donde la legislación lo permite.

4. Primer modelo con filtro HEPA certificado

La firma alemana ha equipado a su modelo eléctrico de un filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) que funciona en combinación con la tecnología Energizing Air Control Plus. Esta monitoriza y muestra en el sistema MBUX la calidad del aire dentro y fuera del coche y, en función del valor, conmuta entre el modo de aire exterior y el de aire interior circulante. El filtro reduce la concentración de virus, y su efecto antibacteriano reduce la proliferación de mohos y bacterias.

5. Eje trasero direccional

El EQS lleva de serie dirección del eje trasero con un ángulo de hasta 4,5°. Como opción, las ruedas traseras pueden girar hasta 10°, lo cual hace posible el diámetro de giro que esperamos de un vehículo compacto, de 10,9 metros. Para contar con la dirección de 10º no es necesario solicitarla antes de la adquisición del vehículo, pues ahora se puede incorporar a través de una actualización over the air (OTA). Los respectivos ángulos y trayectorias del eje trasero se muestran en el menú de conducción en la pantalla central.

6. La iluminación más sofisticada

De serie, el modelo alemán equipa Faros Led High Performance y, como opción, se ofrece la Digital Light, cuyas ópticas disponen de luz de circulación diurna con tres puntos de luz y están conectadas entre sí a través de una banda luminosa. En la zaga del vehículo destacan unas luces led de diseño innovador que presentan en el interior la forma de una hélice 3D curva e iluminada.

7. Carga de hasta 200 kW

Mercedes contempla tres tipos de carga -estándar, en el hogar y en el trabajo- que conllevan diferentes tiempos para recuperar la capacidad de la batería, de 107,8 kWh y garantizada por 10 años. La operación necesita 5 horas en un punto de 22 kW, 10 horas en uno 11 kW, 15 horas en uno de 7,4 kW y 32 horas en uno de 3,7 kW. La batería pasa del 10-80% en 31 minutos en una estación de carga rápida de 400 V, y una instalación de corriente continua con capacidad de hasta 200 kW le permite recuperar 300 km en 15 minutos.

8. Iluminación ambiental personalizable

La forma de los asientos delanteros del EQS está delineada por líneas iluminadas, y también se ha desarrollado un escenario especial de bienvenida y despedida (disponible con el sistema de sonido envolvente Burmester) para los modelos de la familia eléctrica (EQ) de Mercedes, el cual se coordina también con la iluminación ambiental. En cuanto a la iluminación ambiental activa, opcional, se despliega en un total de 64 colores y permite experimentar en qué modo de conducción eléctrica se encuentra en ese instante el EQS.