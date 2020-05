El presidente de Murcia niega haber acusado a los madrileños de poner en peligro a la Región tras advertir del riesgo de las regiones exportadoras del virus

El jefe del Ejecutivo murciano, el popular Fernando López Miras, ha negado haber apuntado con el dedo a ninguna región española como importadora de casos de la COVID-19 durante la pandemia. Lo ha hecho después de que este miércoles el presidente Pedro Sánchez recordase durante el debate para la extensión del estado de alarma las "repetidas peticiones" de López Miras para garantizar que los madrileños no viajasen a los municipios del Mar Menor, donde algunos de ellos disponen de una segunda residencia.

"Pedimos a los madrileños que han venido a la costa murciana que se mantengan aislados y en cuarentena en sus domicilios". Con estas palabras el consejero de Salud murciano, Manuel Villegas, justificaba el pasado 13 de marzo el confinamiento de los municipios de la costa murciana. Unas palabras que apoyaban a las del presidente López Miras: “Es vergonzoso comprobar cómo a lo largo del día de hoy las oficinas de turismo estaban colapsadas solicitando información”.

López Miras, consciente de que la temporada de turismo de este verano difícilmente se podrá salvar sin la promoción del destino dentro de las fronteras nacionales, negaba la mayor: "Esta es una tierra acogedora que depende en gran medida del sector turístico. Jamás he señalado la procedencia de quienes podían venir durante la pandemia". Y lamentaba que "el presidente Sánchez haya intentando de nuevo perjudicar a la Región".

Sánchez recordó este miércoles al murciano Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, las peticiones de López Miras para contener a los madrileños dentro de las fronteras de su comunidad. El PP se abstuvo este miércoles en el debate para prorrogar el estado de alarma.

"Cuando yo me reúno con el presidente de Murcia, una de las quejas que tiene es que los madrileños no hagan uso de su segunda residencia. De hecho, ha habido alcaldes que han anunciado el bloqueo de la llegada de madrileños. ¿Cómo puedo yo garantizar a López Miras que no va a haber una movilidad y un tránsito de madrileños a Murcia?", señaló el presidente del Gobierno central.

Pues bien, si es cierto que López Miras, acusara a los madrileños de venir a contagiar al "millón y medio de murcianos", y aquí las pruebas.#ELBuloDelDíapic.twitter.com/hnIpb0YU6G — Jesús Cobos (@j_cobos) May 6, 2020

El pasado 26 de abril, el presidente murciano consideraba sobre el plan de desconfinamiento que "salir antes de la crisis no implica salir mejor: debemos evitar rebrotes y eso implica que no haya regiones importadoras y exportadoras del virus".

Y el 13 de marzo decretaba el confinamiento de todas las zonas turísticas de la Región de Murcia: "No hay más opción, desde este momento no existe libertad de movimiento”, aseguraba en una comparecencia urgente.

El alcalde socialista de Los Alcázares, Mario Cervera, reconocía en una entrevista con eldiario.es Región de Murcia que sí hubo desplazamientos de segunda residencia en Los Alcázares. "Lo pudimos comprobar por medio de las continuas llamadas al Centro de Seguridad advirtiendo de esos desplazamientos", así como por los numerosos dispositivos de control que Policía Local y Guardia Civil realizaron durante esos días y en los kilos de residuos sólidos recogidos.

Comunidades 'demonizadas'

Pero aseguraba que "la procedencia no era exclusiva de Madrid, también de otros destinos; es una aclaración importante al respecto puesto que considero se ha podido 'demonizar' a una población específica por su lugar de procedencia y no por incumplir las medidas de confinamiento y del estado de alarma".

Y consideraba que la mayoría de los vecinos de segunda residencia cumplieron las medidas de confinamiento. Según datos del centro de epidemiología del Servicio Murciano de Salud estos municipios del Mar Menor y alrededores han sido una de las zonas de menor incidencia de contagios en la Región, que ha concentrado la mayoría de casos en la capital, Murcia, seguida de Molina de Segura y Cartagena.

Los municipios que se confinaron el pasado 13 de marzo fueron Águilas, San Pedro, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón y La Unión, en donde viven alrededor de 376.000 personas.