El Gobierno de Murcia ordena el confinamiento en los municipios costeros tras la llegada masiva de madrileños

"He decidido decretar el confinamiento de todas las zonas turísticas de la Región de Murcia; no hay más opción, desde este momento no existe libertad de movimiento”, ha anunciado este viernes el presidente murciano, Fernando López Miras, en una comparecencia urgente.

El confinamiento, que durará al menos 14 días, afecta a los municipios de Águilas, San Pedro, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón y La Unión.

El anuncio, pendiente de publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad, ordena la restricción de todos los desplazamientos salvo los estrictamente laborales, asistenciales, de emergencia o aprovisionamiento de comida y productos farmacéuticos. Se ha ordenado el cierre de los locales de ocio y todas las oficinas de turismo. “Es vergonzoso comprobar cómo a lo largo del día de hoy las oficinas de turismo estaban colapsadas solicitando información”, ha recriminado el presidente.

"No estoy solo en esto; he contactado con distintos sectores y ayuntamientos y contamos con su respaldo", ha explicado en su comparecencia. El Gobierno regional, ha insistido, cuenta con el apoyo de la policía y "la colaboración de todos". Y ha recordado que si no es para atender una necesidad básica, "quédense en sus casas".

López Miras, que ha afirmado que no va a permitir ninguna irresponsabilidad más, ha mostrado su respaldo "total y absoluto" al Gobierno de España. "Contará con mi apoyo si deciden decretar el estado de alarma".

"Pedimos a los madrileños que han venido a la costa murciana que se mantengan aisladas y en cuarentena en sus domicilios", enfatizó en una rueda de prensa a primera hora de la mañana el consejero de Salud, Manuel Villegas, en una llamada a la responsabilidad a las personas que han decidido desplazarse desde la capital.

El consejero señaló que de su aislamiento depende el número de contagios que la Región de Murcia tendrá la semana que viene. En la misma línea, confirmó que se estaban barajando medidas más duras para paliar el contagio de COVID-19. Finalmente, junto con el presidente de la Comunidad, ratificado el confinamiento de los habitantes en los municipios costeros murcianos.

El número de contagiados por coronavirus en la Región de Murcia ha ascendido a 36 personas, según ha informado el consejero de Salud, Manuel Villegas, en rueda de prensa. Siete casos nuevos con respecto al recuento del jueves 12 de marzo, todos procedentes de Madrid. De las personas contagiadas, nueve permanecen hospitalizada y dos en la Unidad de Cuidados intensitvos. Las 25 restantes se encuentran en sus domicilios.

López Miras ha reiterado que la epidemia se puede parar, "pero necesitamos la colaboraciónd e todos". El presidente murciano ha reconocido que las medidas aprobadas no son "fáciles ni cómodas, pero sí imprescindibles". El jefe del Ejecutivo ha asegurado que se tomarán todas "las decisiones que hagan falta". "Según evoluciona la situación no descartamos tomar medidas más drásticas que afecten a la Región de Murcia si continúa la irresponsabilidad".

Un madrileño ingresado en Murcia

La decisión de confinar varios municipios murcianos se produce unas horas después de que se supiera que un hombre de 88 años procedente de Madrid había sido ingresado en la UCI por coronavirus en el hospital murciano Los Arcos del Mar Menor. El paciente comenzó a mostrar los primeros síntomas en la capital y, pese a que el personal sanitario madrileño le instó a permanecer en su domicilio decidió dirigirse a la Región de Murcia.

De acuerdo con un médico residente del Hospital Los Arcos, una vez el enfermo llegó a la costa del Mar Menor, y aunque los síntomas persistían, "estuvo paseándose por el centro comercial antes de ir al hospital", donde se aprovisionó de alimentos y productos de primera necesidad. Solo después acudió al centro hospitalario para solicitar asistencia médica.