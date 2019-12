Otra Dirección General sin funcionarios

Qué nadie alce la voz contra lo que está ocurriendo en la Administración regional es ya preocupante. ¿Hasta dónde van a consentir la oposición y los sindicatos de la función pública este desmadre?

Dependiendo de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, cuelga la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística (ver organigrama de la Consejería). Un órgano que no tiene ningún funcionario bajo su cargo. Es decir, seguimos inflando la estructura de una administración con una deuda y un déficit históricos, y aquí ni Dios dice nada.

Pero no solo es una Consejería que sobra entera, sino que la Dirección General de Juventud, también dependiente de este departamento, tiene un solo servicio. Si a esto le sumas el sudoku en el que se ha convertido la Administración regional, con secretarías autonómicas, cuya función es coordinar direcciones generales, convertidas en puestos de trabajo para los amiguetes, y nada más, ¡y nada menos! el resultado no puede ser otro que nos encontrarnos ante la peor Administración Pública jamás conocida.

La Consejería, dependiente del grupo político de Ciudadanos, vuelve a demostrar que no les importa nada una administración eficiente y eficaz, tal y como promulgaban e hipócritamente difunden hoy en día. Jamás la administración pudo caer tan bajo y algunos cargos llegar tan alto. Si se permite esta prostitución de la administración, este sobredimensionamiento basado en una agencia de colocación pura y dura, y todos callamos, simplemente nos merecemos no solo convertirnos en la reserva espiritual del nacional catolicismo, sino en una auténtica república bananera y despótica.

Por si alguien tiene dudas de la deriva que ha tomado la administración autonómica, en la Agencia Tributaria Regional, un órgano técnico, han puesto a una persona que cada vez que va a Madrid sus compañeros de otras agencias tributarias se echan las manos a la cabeza al ver las ocurrencias de la representante regional. Poner al frente de un órgano tan específico a alguien cuya experiencia en este campo era entre marginal y nula, es un insulto a los técnicos y técnicas que componen este órgano.

La Administración Regional está haciendo aguas por todos lados, y nadie lanza un SOS.

Miro atrás y veo a gente limpiando la mierda de los usuarios del IMAS, cuyas bajas no se cubren por 'falta de personal' a educadoras infantiles arrastrando sus huesos y sus años por el suelo de las aulas, y no se pone en marcha procesos de reubicación; o ves a personas mayores que dormitan en las residencias de ancianos públicas que no reciben un trato de calidad en el servicio, porque el capítulo I, según dice el Gobierno regional, es intocable. ¿Qué narices hemos hecho en esta región para merecer esto?

PD: Ya solo faltaría que la directora general de la Función Pública premiara al Ayuntamiento que dirige su marido aprovechando los Premios Empleados Públicos 2019.

