40 años y un paréntesis de Jazz en la Calle

La recuperación de la democracia como sistema político, producida hacia finales de la década de los 70 en España, se convirtió en una auténtica revolución en las instituciones del Estado, de los territorios y de las Haciendas Locales. Murcia no fue una excepción y el Ayuntamiento de la capital de la Región contribuyó a crear una serie de nuevos conceptos para la ciudadanía, como nuevos festivales y festejos que expandieran los clásicos actos de nuestras Fiestas de Primavera. El alcalde José María Aroca (que se convirtió en el primer alcalde del nuevo orden político), se rodeó de un grupo de personas con las que poder acometer los nuevos tiempos democráticos. Entre ellos se encontraba José Manuel Garrido, por entonces concejal de Hacienda Local, que impulsó varias ideas que atesoraba en su mente como los festivales del Teatro y el Jazz en la calle. Para este último, Garrido contó con la experiencia de un buen aficionado alemán afincado en Murcia: Uli Deininger, su director.

Los preparativos fueron tranquilos, dentro de un orden, pero ininterrumpidos y así para las Fiestas de Primavera de 1981, se anunciaba el I Festival de Jazz en la Calle que se llevaría a cabo los días 22, 23 y 24 de abril de ese año. Murcia, junto a Cartagena y otras ciudades de España, entraba en ese circuito de conciertos programados en los que, tanto aficionados como ciudadanos, podrían disfrutar de la música de los grandes nombres del género y de los que, por entonces, iniciaban sus trayectorias musicales por esos terrenos.

Primer cartel del festival Jazz en la Calle / ULI DEININGER

A lo largo de los primeros 30 años, el Festival Internacional de Jazz en la Calle, de Murcia, tuvo momentos para todos los gustos y deseos. En la primera década, la programación fue creciendo y tuvimos la suerte de ver en directo a auténticas leyendas del jazz. Hacia mitad de los 80, algunos de esos conciertos fueron emitidos por el circuito territorial de TVE, en su franja horaria del medio día. El Festival Internacional de Jazz en la Calle de Murcia, se convirtió en un referente nacional y también fuera de nuestras fronteras, al constatar que trataba de emular un poco la alegría que provoca el escuchar esta música en una calle o plaza de la ciudad.

La lista de músicos es muy extensa y varios de ellos ya nos dejaron, pero citaremos algunos que permanecen en el recuerdo como Archie Shepp (emocionante su paso por este festival durante los 80), Johnny Griffin (nos dejó en 2008), Arturo Sandoval, gran trompetista y amigo del también recordado Dizzy Gillespie, Steve Lacy que falleció en 2004; el miembro de la Fannia All Stars y creador de grupos como La Perfecta, Eddie Palmieri; los guitarristas Larry Coryell (fallecido en 2017) y Al Di Meola; Lester Bowie (falleció en 1999) o Chico Freeman. Otros nombres que dieron esplendor al jazz y que estuvieron en el Festival de Jazz en la Calle murciano fueron Charles Lloyd, uno de los nombres dorados del género al que volvimos a ver en San Javier en 2017; festival en el que también estuvo Benny Golson y que fue otras de las actuaciones más esperadas en el festival murciano. Y el listado (recordado por Uli Deininger ya que no existe en la web del Ayuntamiento de Murcia, tristemente, documentación alguna sobre su más veterano festival de jazz) lo finalizaría con estos otros nombres del estrellato internacional como Sun Ra (cuyo nombre era Herman Sonny Blount), fallecido a los 79 años en 1993; Art Blackey, líder de esa fábrica de músicos del género como fueron los Jazz Messengers fallecido en 1990; Adolphe Johannes Brand que primero fue conocido como Dollar Brand y posteriormente como Abdullah Ibrahim o Tony Willians, el baterista fallecido en 1997.

Pero a pesar del enorme peso que estos y otros nombres han tenido y tienen para la programación de un festival de jazz que intente abrirse espacio, Jazz en la Calle no olvidó a los escasos músicos dedicados a este género que por entonces había en nuestra Región de Murcia. Por recordar algunos (no los recuerdo todos y pido perdón por adelantado) citaré a Ramón Climent, Sebastián Mondéjar, Andrés Santos o José Luis Santacruz que no siendo murciano (es natural de Callosa del Segura, Alicante) en aquellos años residió en nuestra ciudad y son muchos los bares y locales que contaron con su jazz.

Hoy, en este 22 de abril de 2021, el añorado I Festival de Jazz en la Calle celebra 40 años de su celebración. Un tiempo en el que ha pasado por momentos muy brillantes hasta que, en 2011, el Equipo de Gobierno municipal murciano decidió eliminarlo de por vida acabando así, con una parte importante de la Historia de Murcia en el periodo democrático actual.

Diversas acciones y demandas ciudadanas, con la intervención de varios actores, lograban “recuperar” la música de jazz para la ciudad perdiendo, tristemente, su carácter callejero y abierto que inspiró su nacimiento. Ya no hay grupos ni solistas tocando en las calles y plazas de Murcia. Hoy, le pido al nuevo Equipo de Gobierno del consistorio murciano, que cuelguen en sus páginas de internet, la Historia del Festival de Jazz en la Calle; que intenten recuperar ese espíritu del que nació y recobremos la alegría de esa música en nuestras plazas y calles cuando la primavera explota en Murcia. El festival, ahora “Murcia Jazz Festival”, se ha trasladado a teatros o salas cerradas, aunque la música, menos mal, continúa siendo jazz; ese Jazz que durante 30 años estuvo en las Calles. Que no se nos olvide nunca.