'Rosas Blancas' sale a escena en 'El Batel' como la obra ganadora del Certamen Nacional de Teatro Aficionado Isidoro Maiquez

'Rosas Blancas', basada en la novela 'Carta de una desconocida' de Stefan Zweig , se representará el 19 octubre en el Auditorio Municipal de 'El Batel'. La concejalía de Cultura ha fomentado esta representación, con motivo de ser la obra ganadora del XIX Certamen Nacional de Teatro Aficionado Isidoro Maiquez.



El drama, además de ser la obra ganadora de este certamen en la edición del año 2018, también recibió el premio a la Mejor Actriz Principal y a la Mejor Puesta en Escena en el mismo certamen, y estuvo nominada a la Mejor Dirección.



Rosas Blancas está adaptada y dirigida por Almudena Martínez, quien también la representa sobre las tablas, con escenografía y vestuario de TSC Teatro y Ditirambo Espectáculos.

Almudena Martínez, acompañada por Fernando Augusto Andreo y Rubén Fabeiro, harán partícipes al público de este drama. En la obra proponen cambiar el punto de vista de la historia, descubrir quién es esa mujer y por qué él no la conoció nunca, tras haber pasado tres noches en sus brazos. Pero no es sólo la historia de una joven enamorada sino la vida de cualquiera de nosotros, que pasamos por ella sin prestarle atención al mundo que nos rodea. Anhelamos lo que no tenemos y siempre estamos a la búsqueda de algo mejor sin detenernos un instante para descubrir que, lo que deseábamos, se encontraba justo a nuestro lado y no supimos valorarlo.



'Rosas Blancas' se podrá ver el 19 octubre, a las 21:30 horas, en el Auditorio Municipal de 'El Batel'. Las entradas se pueden adquirir por 10 euros en la web de El Batel y en la taquilla del propio auditorio.