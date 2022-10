Nayara Arroyo: “Ser de Las Seiscientas me ha servido para saber lo que no quiero en la vida y eso lo plasmo en el boxeo”

La semana pasada se reunieron en el Cuartel de Artillería de Murcia algunas de las mujeres más importante dentro del ámbito deportivo de la Región en la I Jornada Mujer y Deporte. Desde hace unos años ellas han firmado infinidad de éxitos y han llevado el nombre de su tierra por todo el mundo, aunque no siempre eso se haya visto reflejado en los medios. Algunas de estas deportistas son las mejores de España, de Europa e incluso destacan a nivel internacional es disciplinas muy poco conocidas, como es el caso de Nayara Arroyo. Esta cartagenera de 19 años, natural del barrio de Las Seiscientas, lleva solamente cuatro años boxeando, pero ya se ha proclamado campeona de España en la máxima categoría. Lo ha conseguido, además, en pleno momento de auge de este deporte en categoría femenina.

En agosto fue campeona de España en 60 kg siendo la púgil más joven de un torneo que, además, se disputó en Cartagena, ¿cómo se siente?

Que fuese en casa fue lo máximo, lo que siempre soñé. Hice tres peleas para poder ser campeona y mi rival más joven tenía 23 años, cuatro más que yo. Las otras dos boxeadoras rondaban o pasaban de los 30 y eso es algo que puede ser determinante. La experiencia en el ‘ring’ que te da la edad se nota muchísimo a la hora de competir y eso es en lo único en lo que me pueden ganar. Mi objetivo era ganar y lo conseguí. Todavía sigo asimilándolo y viendo las fotos de ese día con frecuencia.

Pero llevas muy poco practicando boxeo, desde 2018. ¿Es muy pronto llegar a lo más alto?

Es muy difícil. Había sido campeona regional y en categorías inferiores ya había ganado títulos, pero esto es la máxima categoría (se denomina Élite) y son palabras mayores. Cuando pasé a Élite, donde se accede a partir de los 19 años, me dijeron que no esperase resultados hasta que no pasasen un par de años porque necesitaba rodaje. Antes del Campeonato de España hice una velada en Almería para entrenar y la gané. Eso me motivó.

Y de ahí, al Europeo de Montenegro de la semana pasada, ¿se imaginaba algo así?

Jamás lo hubiese imaginado y mucho menos, tan rápido. Pero no me fue muy bien en el Europeo, yo iba con mentalidad de traerme el oro pero caí en la primera pelea. El nivel fuera de España es muy alto. Al ser de Élite hay rivales muy grandes y la experiencia se nota mucho, pero no me veo inferior por ser debutante. El boxeo también me ha dado la oportunidad de viajar, ahora a Montenegro y antes de eso, tuve una preparación en Rumanía.

¿Cómo influye el peso en su deporte?

El peso lo es todo porque determina en qué categoría compites. Cuando empecé a practicar boxeo, había pocas boxeadoras mujeres. Yo era capaz de subir o bajar de peso (el mío normal son 57kg) con tal de poder competir. Para el último Nacional subí algún kilo para poder entrar en el grupo de menos de 60kg porque había más competencia y más peleas. Normalmente nos pesan el mismo día de la pelea por la mañana y ahí es donde se decide todo. Te acostumbras a vivir con ello. A veces, incluso, tengo que beberme 1 litro de agua para pesar más o ir bien desayunada al pesaje (lo normal más común es ir en ayunas). Hay boxeadores y boxeadoras que sufren y llegan a pasar hambre para dar el peso ideal con el que competir. No es mi caso, al ser la más joven no suelo necesitar perder kilos, sino cogerlos. Yo no me peso todos los días, pero casi. Intento conocer mi cuerpo y ver cómo influye en él cada cosa que bebo o como.

Tiene todas las medallas colgadas en su habitación, carteles con su foto y los reportes de periódico en los que sale. ¿Por qué?

Me encanta, quiero verlo cada día porque todo lo que he conseguido es parte de mí y no quiero que se olvide porque es fruto de la superación. Yo sé lo que me ha costado lo que he logrado y verlo me ayuda cuando estoy en momentos más bajos anímicamente. No tengo sólo recortes de cuando gano, también cuando pierdo para tener los pies en el suelo. Si no lo tuviese ahí, con el tiempo no te acuerdas tanto.

¿Por qué y cómo te iniciaste en el boxeo?

La culpa la tiene mi hermano Carlos (21 años). A mí no me gustaba nada el boxeo, incluso yo le decía a él que lo dejase porque sólo le daban golpes. Ahora me arrepiento no haberle ido a ver más competir, pero no podía ver los golpes porque me ponía muy nerviosa. Él era de los mejores de España, ojalá le hubiese disfrutado más. Él me invitó a ir a entrenar un día con él, probé para que dejase de insistirme y desde ese día me enganché. Él me ha ayudado muchísimo y me ha dado muchos consejos. Ahora todos vienen a verme a mí, incluida mi abuela.

¿Crees que todavía hoy hay gente que piensa que el boxeo es un deporte para y por hombres?

Sí. Yo soy muy coqueta y muy femenina y todavía ahora cuando digo que soy boxeadora no me creen. Sigue existiendo ese estereotipo de que es un deporte solamente para hombres. Conforme vaya pasando el tiempo quizá logremos cambiar eso.

¿Entrena con hombres o con mujeres?

Ahora, en el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos entreno solamente con mujeres porque somos el equipo nacional. Pero cuando empecé en mi gimnasio Club Boxeo de Cartagena todo lo hacía con chicos y con mi hermano. Eso me ayudó a recibir mejor los golpes.

Ha cambiado y evolucionado el mundo del boxeo. Antes era más físico y los campeones solían salir de la calle. Ahora influye también la estrategia y la técnica, ¿no cree?

Es así y lo he aprendido a base de palos. He cambiado muchísimo mi forma de boxear desde que empecé, antes usaba muchas manos a lo loco y, por ello, recibía muchos golpes porque mi rival era más inteligente que yo. Ahora he aprendido que la inteligencia es lo más importante, además se ve más bonito. La cabeza lo es todo.

Económicamente, ¿puedes vivir del boxeo?

Ahora mismo no. Lo que recibo por quedar campeona de España es una pequeña beca/ayuda económica, pero no se puede vivir con ello. Como cualquier chica de mi edad, vivo de mis padres. Siendo sincera, no tengo pensado vivir del boxeo sino de mi trabajo. Voy a prepararme las oposiciones de policía local. Esto del ‘ring’ será un hobby.

Es natural de Las Seiscientas, un barrio marginal de Cartagena. ¿Qué le ha enseñado eso, que pueda aplicarlo en el deporte?

Hago mi vida en el CAR de los Narejos, pero la casa de mis padres sigue estando en Las Seiscientas y ahí vivo cuando vuelvo a Cartagena. Es muy raro que de un barrio como el mío salga algo bueno, soy consciente de que es un barrio marginal y del que no se escucha nada positivo. En Las Seiscientas tienes dos caminos: O haces algo bueno por tu vida (no suele ser lo común) o te desvías. Mis padres y mi familia me han enseñado lo que no debo hacer y me han guiado correctamente. El barrio me ha enseñado lo que no quiero en mi vida, agradezco haber nacido de ahí para ser consciente de ello y eso lo aplico en el boxeo.

Su entrenador, José Rodríguez, dice que lo que le hace imparable es su mentalidad ganadora. ¿Está de acuerdo?

Sí. Siempre que me subo al ‘ring’ pienso que voy a ganar y si no, no me subo. Me da igual que sean más grandes o fuertes que yo. La actitud es lo mejor que tengo

¿Qué se siente cuando se está contra las cuerdas?

Cada persona seguramente sienta una cosa. Yo cuando estoy en el ‘ring’ veo que me estoy superando a mí misma y que he superado una serie de obstáculos, en mi vida personal o profesional. El último Campeonato de España fue días después de la muerte de mi tío, por ejemplo, al que se lo dediqué. Cuando boxeo estoy donde quiero estar y voy a por ello. Me olvido de todo y boxeo. Mi psicólogo es el boxeo, a veces incluso entreno llorando si he tenido un día malo, pero me sirve para desahogarme. Sin este deporte yo sería muy diferente.

Además, también le encanta la Colombicultura y ha ganado títulos

Estoy loca con eso, llevo con las palomas desde que era un bebé. Mi padre y mi padrino se han dedicado a ello toda la vida y me han trasladado su amor por estos animales. Empecé a ir con ellos a concursos y ahora es mi auténtica pasión. El boxeo me gusta, pero la colombicultura lo supera. En mi vida la familia es lo más importante que existe y las palomas me hacen sentir en casa y me recuerdan a ellos.