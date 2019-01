"Stop metales pesados": críticas a la administración murciana por la presencia de residuos tóxicos junto a un colegio

En 2017, el investigador y doctor en Minería y Desarrollo Sostenible, José Matías Peñas Castejón, denunció ante la Fiscalía Nacional de Medio Ambiente la presencia de presas residuales "altamente tóxicas" que podían estar afectando a menores por su cercanía con el CEIP San Ginés de la Jara, situado en El Llano del Beal (Cartagena), produciéndoles "daños severos en su salud". Tras dos años, una causa penal abierta, y tres informes que corroboran los focos de toxicidad, los residuos no se han movido de su sitio.

La Plataforma de Afectados por los Metales Pesados, integrada por vecinos de la diputación (pedanía) cartagenera de El Llano del Beal, ha salido a la calle para exigir soluciones a esta situación ante la "dejadez" tanto del Ayuntamiento de Cartagena como de la Comunidad de Murcia. Juan Ortuño, presidente de la plataforma y de la AMPA del colegio San Ginés, criticó la "impasibilidad" de la administración: "Desde que se cursó la denuncia no han hecho absolutamente nada".

En la misma línea, el autor del estudio, Peñas Castejón, señala, en declaraciones a eldiario.es, que el Gobierno regional es responsable de un "delito por omisión". "Tienen conocimiento de la existencia de una presa de residuos que está a menos de 25 metros del patio de un colegio público desde 2017 y no han movido un dedo".

El investigador cartagenero indica que el peligro subyace en que "cada vez que soplan los vientos del suroeste todas las partículas son erosionadas y transportadas al ambiente del patio donde juegan los alumnos". En ese sentido expresa que, aunque en su día sellaron el suelo con hormigón, "las partículas, con concentraciones de metales muy pesadas, se sedimentan en el suelo y en todos los objetos de los alrededores". Es decir, los niños no tienen un contacto directo con el suelo contaminado, pero sí con las partículas que se han ido depositando.

Peñas Castejón explica que una de las consecuencias directas de la exposición a metales pesados es el aumento de la presencia de plomo en sangre. "Este síntoma provoca problemas en el crecimiento que pueden desembocar en defectos en el desarrollo neurocognitivo de los menores, según los pediatras especializados a los que hemos consultado".

Performance contra la presencia de metales pesado en El Llano del Beal

Tres informes corroboran la presencia de metales

La empresa Afesa, especializada en la investigación de calidad del suelo y gestión de residuos, analizó en agosto de 2017 la presa residual situada junto al Colegio San Ginés. El informe que emitió, al que eldiario.es ha tenido acceso, confirma la presencia de metales pesados. Asimismo, si bien establece que en zonas con pavimento del colegio no se corre riesgo, sí señalan que "la utilización de las zonas no pavimentadas supondría riesgos de tipo tanto tóxico como cancerígeno, debidos a la presencia de arsénico y plomo".

Asimismo, un segundo informe fechado en noviembre del mismo año, y emitido por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), corroboraba los niveles de toxicidad: "Las muestras de suelos recogidas en las instalaciones del Colegio CEIP San Ginés de la Jara presentan concentraciones anómalas de metales pesados".

Finalmente, un tercer informe de diciembre de 2017 emitido por Labaqua, empresa dedicada a la consultoría y diagnóstico medioambiental, corroboraba que existía en la zona de la presa residual un nivel de toxicidad con un "riesgo no aceptable para los receptores (usuarios del centro)". No obstante, incluían un segundo análisis tras las medidas de pavimentación y prevención ejecutadas desde el Ayuntamiento de Cartagena (solicitante del informe) y la Dirección General de Centros, estableciendo un "riesgo aceptable" para las personas.

"Tanto el Consistorio como la Comunidad tienen a su disposición tres informes que coinciden en que en las zonas no pavimentadas se puede producir un daño toxicológico y carcinogénico, pero no hacen nada", lamenta José Matías.

El investigador ha estado recientemente en Polonia presentando a la International Union of Soil Science (Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo) los resultados obtenidos al analizar muestras de diferentes espacios públicos y suelos que ha recogido en el área para comprobar su nivel de toxicidad. "Se echaron las manos a la cabeza. No entendían que la gente desarrollara su vida en estas zonas y que la administración no hiciera nada".

Durante su trayectoria laboral, que comienza en 2002, Peñas Castejón ha recogido más de nueve mil muestras de suelos en diferentes zonas de Cartagena: La Unión, , Los Nietos, Los Belones, El Algar, Los Urrutias, El Estrecho y El Llano del Beal. Todas han mostrado signos de toxicidad debido a su cercanía con el foco contaminante principal: la Sierra Minera.

De hecho, la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional constituyó en septiembre de 2018 una ponencia para analizar la problemática de la Sierra Minera de La Unión y Cartagena. Su objetivo es determinar las medidas de descontaminación y restauración de esta zona, debido a la gran presencia de metales pesados. No se ha vuelto a tener noticias de ella.